«Свиней лучше кормят»: в Ярославле женщины в роддоме показали еду с плесенью

В Ярославле разразился скандал в роддоме больницы № 2 на Липовой горе. Здесь женщины пожаловались, что им привозят еду с плесенью. Одна из рожениц выложила фото непригодной в пищу запеканки в паблике «Липовая Гора Ярославль — Районы 76».

— Фирма по заготовке еды, будьте так любезны проверять, что вы даете на вывоз, так как это едят беременные. Особое обращение к инженеру-технологу Наталье, — написала Кристина Парфенова.

В комментариях возмущение женщины разделили.

— Свиней лучше кормят, — написала Наталья Балашина.