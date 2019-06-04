«Свиней лучше кормят»: в Ярославле женщины в роддоме показали еду с плесенью

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Запеканка, которую предложили есть роженицам, покрылась плесенью
В Ярославле разразился скандал в роддоме больницы № 2 на Липовой горе. Здесь женщины пожаловались, что им привозят еду с плесенью. Одна из рожениц выложила фото непригодной в пищу запеканки в паблике «Липовая Гора Ярославль — Районы 76».
— Фирма по заготовке еды, будьте так любезны проверять, что вы даете на вывоз, так как это едят беременные. Особое обращение к инженеру-технологу Наталье, — написала Кристина Парфенова.
В комментариях возмущение женщины разделили.
— Свиней лучше кормят, — написала Наталья Балашина.
Обслуживает эту больницу «Комбинат соцпитания». Там так ответили на обвинения.
— Всё питание для больниц готовится централизованно. Жалоб из 2-й больницы не было, — сказал генеральный директор «Комбината социального питания» Владимир Руденко. — Идентифицировать помещение, в котором разложена запеканка, не можем.
Но у областного департамента здравоохранения появились вопросы.
— Мы сообщили о случившемся в Роспотребнадзор. Ведомство начнёт проверку, — рассказали в департаменте.