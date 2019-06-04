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Здоровье
Проблема

«Свиней лучше кормят»: в Ярославле женщины в роддоме показали еду с плесенью

Ответ поставщика продуктов и мэрии

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Запеканка, которую предложили есть роженицам, покрылась плесенью

Фото: Липовая Гора Ярославль — Районы 76

В Ярославле разразился скандал в роддоме больницы № 2 на Липовой горе. Здесь женщины пожаловались, что им привозят еду с плесенью. Одна из рожениц выложила фото непригодной в пищу запеканки в паблике «Липовая Гора Ярославль — Районы 76».

— Фирма по заготовке еды, будьте так любезны проверять, что вы даете на вывоз, так как это едят беременные. Особое обращение к инженеру-технологу Наталье, — написала Кристина Парфенова.

В комментариях возмущение женщины разделили.

— Свиней лучше кормят, — написала Наталья Балашина.

Обслуживает эту больницу «Комбинат соцпитания». Там так ответили на обвинения.

— Всё питание для больниц готовится централизованно. Жалоб из 2-й больницы не было, — сказал генеральный директор «Комбината социального питания» Владимир Руденко. — Идентифицировать помещение, в котором разложена запеканка, не можем.

Но у областного департамента здравоохранения появились вопросы. 

— Мы сообщили о случившемся в Роспотребнадзор. Ведомство начнёт проверку, — рассказали в департаменте.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

роженицароддомедаздоровье

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
4 июн 2019 в 22:40

Главное чтобы не лихие 90е.

НеравноДушный
4 июн 2019 в 22:40

Что у вас, что ни новость - всё мэрия? Департамент здравоохранения областная структура, пора бы знать.