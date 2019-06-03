«Ребенок превращается в "овощ"»: назвали плюсы и минусы обязательных прививок

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Публикуем мнения ярославцев за и против вакцинации
Видимо, проблема волнует многих
После вчерашнего массового пикета против принудительной вакцинации детей, в соцсетях разгорелись споры. Мнения разделились. Большинство встало на сторону митингующих. Но нашлись и те, кто не видит ничего плохого в регулярных принудительных вакцинациях. Напротив, они считают, что это крайне необходимо. Мы публикуем самые яркие точки зрения.
Против принудительной вакцинации
— Я не против вакцинации. У меня все дети привиты. Но я за то, чтобы врачи и производители прививок также несли ответственность. А то скинули все на родителей. Бумажку подписали и идите восвояси. Как Пилат умывают руки. Если у вас нет детей, то вам не понять переживания родителей. Осложнения после прививок есть, — пишет Мария Ловец.
— Ни разу не слышала, чтобы принуждали делать прививки. Кто-то с этим сталкивался? — интересуется Анна Бровкина. На вопрос ей ответила Екатерина Трубаева:
— Я сталкивалась. Медсестра привела меня в кабинет к заведующей на беседу. Та стала настаивать на том, чтобы сделать «все основные прививки». На мой отказ угрожала недопуском в ДОУ и насмехалась над моей позицией.
— Вакцинация необходима, спору нет. Но, учитывая наши современные обстоятельства, когда врачи халатно относятся к здоровью маленьких пациентов, когда на первое место выступает план по прививкам, когда на наших детях опробуют новые вакцины, не предупреждая об этом. Когда квалификация врачей зачастую не позволяет им (даже если они стараются) учитывать все индивидуальные особенности детей — то я на стороне тех родителей, которые не хотят рисковать здоровьем, а иногда и жизнью своих детей, — рассуждает Валерий Ссср.
— Тоже против принудительного вакцинирования и не только детей. Все мы люди разные, у кого-то есть хронические заболевания, у кого-то нет. У кого-то ослаблен иммунитет, а у кого-то сильный. Поэтому как скажется прививка — неизвестно. Лично была свидетелем того, как одной девочке в три года сделали прививку, и теперь эта девочка «овощ». Так что десять раз подумаешь, надо ли лишний раз ребенка травить изнутри прививками, — написала Танюша Белова.
Мнение тех, кто за принудительную вакцинацию
— У меня вот есть высшее медицинское образование, а у противников прививок нет. У меня двое детей, и они оба привиты согласно календарю прививок. И я сам тоже прививаюсь. Мои знакомые врачи прививаются все и детей своих прививают, — высказался Антон Куландин.
— Меня прививали, сестру мою прививали, родителей моих прививали, друзья у меня все привитые... Я думаю, что «пикет» с одинаковыми распечатанными баннерами — это «кому-то да надо», — считает Анжелика Денисова.
— У каждого своё мнение, и не мне их судить, но вакцинация — это очень важно. Она помогает организму лучше справляться с тяжёлой болезнью. И я считаю, что неправильно отказываться от помощи, которая идёт только во благо, — написал Ен Вий.
Хочется спросить всех кто уговаривает делать прививки - вы все от разработчика до медсестры - согласны сесть в тюрьму если хоть один ребёнок станет инвалидом или погибнет от вашей прививки? Нет? Тогда и не лезьте к моему ребёнку - зарою
Очень наглядно - Врач с высшим медицинским - за - а кто ж против то? Думаю если бы все медики относились к нашим детям как к своим - никто бы и не возражал - речь - о доверии к медикам, медицине и государству в целом... Да ещё мне интересно - кто нибудь видел здорового врача? :)