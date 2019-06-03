«Ребенок превращается в "овощ"»: назвали плюсы и минусы обязательных прививок

После вчерашнего массового пикета против принудительной вакцинации детей, в соцсетях разгорелись споры. Мнения разделились. Большинство встало на сторону митингующих. Но нашлись и те, кто не видит ничего плохого в регулярных принудительных вакцинациях. Напротив, они считают, что это крайне необходимо. Мы публикуем самые яркие точки зрения.

Против принудительной вакцинации

— Я не против вакцинации. У меня все дети привиты. Но я за то, чтобы врачи и производители прививок также несли ответственность. А то скинули все на родителей. Бумажку подписали и идите восвояси. Как Пилат умывают руки. Если у вас нет детей, то вам не понять переживания родителей. Осложнения после прививок есть, — пишет Мария Ловец.



— Ни разу не слышала, чтобы принуждали делать прививки. Кто-то с этим сталкивался? — интересуется Анна Бровкина. На вопрос ей ответила Екатерина Трубаева:

— Я сталкивалась. Медсестра привела меня в кабинет к заведующей на беседу. Та стала настаивать на том, чтобы сделать «все основные прививки». На мой отказ угрожала недопуском в ДОУ и насмехалась над моей позицией. — Вакцинация необходима, спору нет. Но, учитывая наши современные обстоятельства, когда врачи халатно относятся к здоровью маленьких пациентов, когда на первое место выступает план по прививкам, когда на наших детях опробуют новые вакцины, не предупреждая об этом. Когда квалификация врачей зачастую не позволяет им (даже если они стараются) учитывать все индивидуальные особенности детей — то я на стороне тех родителей, которые не хотят рисковать здоровьем, а иногда и жизнью своих детей, — рассуждает Валерий Ссср.

— Тоже против принудительного вакцинирования и не только детей. Все мы люди разные, у кого-то есть хронические заболевания, у кого-то нет. У кого-то ослаблен иммунитет, а у кого-то сильный. Поэтому как скажется прививка — неизвестно. Лично была свидетелем того, как одной девочке в три года сделали прививку, и теперь эта девочка «овощ». Так что десять раз подумаешь, надо ли лишний раз ребенка травить изнутри прививками, — написала Танюша Белова.

