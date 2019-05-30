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Здоровье

Очередь создали сами пациенты: главврач больницы объяснила, почему у поликлиники образовалась толпа

Ярославны стояли за явочками на УЗИ

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Некоторые приходили в шесть утра

Фото: Ирина Смирнова / Жесть Ярославль

Ярославны выстроились в огромную очередь в женскую консультацию в поликлинику № 2 Шинного завода. Людей было так много, что все они даже не поместились в здании поликлиники. Многие стояли на улице. По словам Ирины Смирновой, которая сама стояла в очереди, все женщины стоят за явочками на УЗИ.

— На УЗИ нет электронной записи, есть вариант записаться к врачу, он может дать талончик. Но многие пишут направление и говорят, берите в регистратуре, а в регистратуре — выдается в определенный день, определенное время и определенное количество. Так что иногда даже простояв очередь — не шанс, что вам достанется явочка, — пишет в соцсетях Алёна Лукашина.

В подтверждение к своим словам Алёна скинула скрин с экрана компьютера. Она попыталась через госуслуги записаться на УЗИ, однако сделать этого не смогла.

Записаться через интернет не получалось

Фото: Алёна Лукашина / Жесть Ярославль

— Первый раз там уже очередь, — пишет ярославец Александр Калугин.

— Чтобы быть первой в очереди, женщина пришла в шесть утра. И стояла два часа до открытия поликлиники, — рассказывает ярославна Ирина Смирнова. — Я получила явочку за 40 минут.

Главврач больницы Елена Короткова пояснила, что очередь образовалась из-за самих пациенток, так как большинство женщин пришли к открытию к 08:00.

— К 09:30 очереди уже не было, — заявила Елена Короткова. — Женская консультация переходит на систему электронной записи. Из-за этого сегодня явки на УЗИ выдавались на руки через регистратуру. С 1 июня электронная запись начнёт работать.

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больницаочередь

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
30 мая 2019 в 15:13

Во 2 поликлинике очень хорошие врачи работают. Нужна была явочка к хирургу, через интернет можно было записаться только через 10 дней. Пришла в регистратуру, сказала, что болит колено, нашли возможность принять на следующий день. Очень хорошие, отзывчивые врачи. Спасибо им.

Аноним
30 мая 2019 в 15:03

Да такая же ситуация с записью на УЗИ или массаж в детской поликлинике N 1 КБ 8. Зимой к 6 утра приходили, и то не всегда явочка доставалась. Недавно за явкой на УЗИ три недели подряд приходила, чтобы записаться, выдают три -четыре явки в неделю регистратуре. Бред вообще!

гость
30 мая 2019 в 14:51

Как всегда - виноваты пациенты... очередь закончилась -потому что закончились явки -их мало... Точно такая же история во 2-ой поликлинике с записью к специалистам - придите в субботу к 7 часам сами увидите