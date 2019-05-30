Очередь создали сами пациенты: главврач больницы объяснила, почему у поликлиники образовалась толпа

Ярославны выстроились в огромную очередь в женскую консультацию в поликлинику № 2 Шинного завода. Людей было так много, что все они даже не поместились в здании поликлиники. Многие стояли на улице. По словам Ирины Смирновой, которая сама стояла в очереди, все женщины стоят за явочками на УЗИ.



— На УЗИ нет электронной записи, есть вариант записаться к врачу, он может дать талончик. Но многие пишут направление и говорят, берите в регистратуре, а в регистратуре — выдается в определенный день, определенное время и определенное количество. Так что иногда даже простояв очередь — не шанс, что вам достанется явочка, — пишет в соцсетях Алёна Лукашина.