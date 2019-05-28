28 мая вторник
СЕЙЧАС +20°С
usd 64.46
eur 72.19
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! И заодно мы ввели постмодерацию - то есть ваш комментарий на сайте появляется сразу, как только вы его отправили. Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
usd 64.46
eur 72.19
Здоровье

Ярославец сбросил 25 килограммов за четыре месяца без ЗОЖа и спорта: секрет похудения

40-летний мужчина весил 125 кг и никогда до этого не пытался бороться с лишним весом

Поделиться

1 208
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Наш герой говорит, что похудеть за четыре месяца на 25 килограммов было совсем не сложно

Фото: Людмила Шабуева, Александр Катков

Своей историей стремительного сброса лишнего веса поделился со своими друзьями 40-летний ярославец Александр Катков, который смог за четыре месяца похудеть на 25 килограммов. При этом он признался, что это первый подобный опыт в его жизни, до этого он никогда не задумывался о своём весе.

Публикуем авторскую колонку Александра Каткова, в которой он делится своим опытом сброса лишнего веса:

— Я всегда был большим. Мама рассказывает, что в 2,5 года я выглядел на все 5 лет. В баскетбол начал играть в 7 лет, а в 9 «талантливые» тренеры уже определили меня на позицию центра, благодаря чему кроме как забивать из-под кольца и подбирать мячи я больше ничему не был обучен за 10 лет занятий. Правда, и до сих пор делаю это неплохо.

Так вот, уже в 15–16 лет я был ростом 191 сантиметр и весил 103 килограмма. И ещё — я всегда любил есть. Много есть. Можно сказать, что я — гедонист еды.

Александр раньше никогда не задумывался о лишнем весе

Фото: Пётр Стряхилев

После университета, с 22 до 23, мой вес практически всегда находился за отметкой в 120 килограммов. На короткий промежуток времени, приуроченный к рождению дочери, спустился ниже 110. Но очень ненадолго.

И вот в январе этого года я встал на эти весы и увидел на них привычные показания — 125 килограммов. Посмотрел на себя в зеркало и сказал: «Ну Саша, ну что за хрень, оно тебе надо?», и решил худеть.

Цели, к которой надо стремиться, изначально не было. Я сам её не ставил. Точнее, она была в формулировке: «Слабо?!» В килограммах, я думал, ну сброшу до 115, и уже хорошо будет. И через месяц стало 115, а хорошо не стало. Тогда и появились новые задачи. Потом 110, затем 107, 105, и только где-то в 103 я сформулировал для себя финальную задачу — хочу двузначные значения увидеть на весах.

Сегодня утром я их увидел и надеюсь, что успокоился. В итоге за четыре месяца — минус 25 килограммов или 20% от изначальной массы. Никакого ЗОЖа, никакого спорта (ну кроме баскетбола изредка), только самоконтроль, счётчик калорий, индейка. Я люблю газировку,и  хоть и вредно, но от нее отказываться не стал, но хотя бы заменил на ту, что с приставкой «лайт».

Сегодня Александр увидел на весах двузначные значения

Фото: Александр Катков

Есть ещё один пунктик. В этом деле важна поддержка родных и близких. Своим я очень благодарен за неё. Хотя дочь в 106 килограммов уже сказала: «Папа, пора остановиться, хватит худеть». Моей любимой жене Людмиле отдельное спасибо за то, что всегда разделяет мои ненормальные увлечения. Моему консультанту — другу Александру — за помощь советом в первые недели: за фасоль, рис, творог, «Колу-лайт», крабовые палочки и не больше 1500 ккал в день.

Ну а теперь главное — остановиться и держать уровень. Ну и пусть мой опыт пригодится кому-то. Это реально очень не сложно, даже такой гедонист, как я, легко это сделал.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

спортедаздоровьепохудевшие

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
28 мая 2019 в 10:26

Господи, что за тенденция, все про похудение. Рот себе зашейте и похудеете. А то привыкли есть, есть, есть. Горе заедать, радость заедать. Ешьте меньше и худеть не придется.