Ярославец сбросил 25 килограммов за четыре месяца без ЗОЖа и спорта: секрет похудения

Наш герой говорит, что похудеть за четыре месяца на 25 килограммов было совсем не сложно

Своей историей стремительного сброса лишнего веса поделился со своими друзьями 40-летний ярославец Александр Катков, который смог за четыре месяца похудеть на 25 килограммов. При этом он признался, что это первый подобный опыт в его жизни, до этого он никогда не задумывался о своём весе.

Публикуем авторскую колонку Александра Каткова, в которой он делится своим опытом сброса лишнего веса:

— Я всегда был большим. Мама рассказывает, что в 2,5 года я выглядел на все 5 лет. В баскетбол начал играть в 7 лет, а в 9 «талантливые» тренеры уже определили меня на позицию центра, благодаря чему кроме как забивать из-под кольца и подбирать мячи я больше ничему не был обучен за 10 лет занятий. Правда, и до сих пор делаю это неплохо.



Так вот, уже в 15–16 лет я был ростом 191 сантиметр и весил 103 килограмма. И ещё — я всегда любил есть. Много есть. Можно сказать, что я — гедонист еды.



Александр раньше никогда не задумывался о лишнем весе Фото: Пётр Стряхилев

После университета, с 22 до 23, мой вес практически всегда находился за отметкой в 120 килограммов. На короткий промежуток времени, приуроченный к рождению дочери, спустился ниже 110. Но очень ненадолго.

И вот в январе этого года я встал на эти весы и увидел на них привычные показания — 125 килограммов. Посмотрел на себя в зеркало и сказал: «Ну Саша, ну что за хрень, оно тебе надо?», и решил худеть.

Цели, к которой надо стремиться, изначально не было. Я сам её не ставил. Точнее, она была в формулировке: «Слабо?!» В килограммах, я думал, ну сброшу до 115, и уже хорошо будет. И через месяц стало 115, а хорошо не стало. Тогда и появились новые задачи. Потом 110, затем 107, 105, и только где-то в 103 я сформулировал для себя финальную задачу — хочу двузначные значения увидеть на весах.

Сегодня утром я их увидел и надеюсь, что успокоился. В итоге за четыре месяца — минус 25 килограммов или 20% от изначальной массы. Никакого ЗОЖа, никакого спорта (ну кроме баскетбола изредка), только самоконтроль, счётчик калорий, индейка. Я люблю газировку,и хоть и вредно, но от нее отказываться не стал, но хотя бы заменил на ту, что с приставкой «лайт».



Сегодня Александр увидел на весах двузначные значения Фото: Александр Катков