Ярославец сбросил 25 килограммов за четыре месяца без ЗОЖа и спорта: секрет похудения

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Наш герой говорит, что похудеть за четыре месяца на 25 килограммов было совсем не сложно
Фото: Людмила Шабуева, Александр Катков
Своей историей стремительного сброса лишнего веса поделился со своими друзьями 40-летний ярославец Александр Катков, который смог за четыре месяца похудеть на 25 килограммов. При этом он признался, что это первый подобный опыт в его жизни, до этого он никогда не задумывался о своём весе.
Публикуем авторскую колонку Александра Каткова, в которой он делится своим опытом сброса лишнего веса:
— Я всегда был большим. Мама рассказывает, что в 2,5 года я выглядел на все 5 лет. В баскетбол начал играть в 7 лет, а в 9 «талантливые» тренеры уже определили меня на позицию центра, благодаря чему кроме как забивать из-под кольца и подбирать мячи я больше ничему не был обучен за 10 лет занятий. Правда, и до сих пор делаю это неплохо.
Так вот, уже в 15–16 лет я был ростом 191 сантиметр и весил 103 килограмма. И ещё — я всегда любил есть. Много есть. Можно сказать, что я — гедонист еды.
После университета, с 22 до 23, мой вес практически всегда находился за отметкой в 120 килограммов. На короткий промежуток времени, приуроченный к рождению дочери, спустился ниже 110. Но очень ненадолго.
И вот в январе этого года я встал на эти весы и увидел на них привычные показания — 125 килограммов. Посмотрел на себя в зеркало и сказал: «Ну Саша, ну что за хрень, оно тебе надо?», и решил худеть.
Цели, к которой надо стремиться, изначально не было. Я сам её не ставил. Точнее, она была в формулировке: «Слабо?!» В килограммах, я думал, ну сброшу до 115, и уже хорошо будет. И через месяц стало 115, а хорошо не стало. Тогда и появились новые задачи. Потом 110, затем 107, 105, и только где-то в 103 я сформулировал для себя финальную задачу — хочу двузначные значения увидеть на весах.
Сегодня утром я их увидел и надеюсь, что успокоился. В итоге за четыре месяца — минус 25 килограммов или 20% от изначальной массы. Никакого ЗОЖа, никакого спорта (ну кроме баскетбола изредка), только самоконтроль, счётчик калорий, индейка. Я люблю газировку,и хоть и вредно, но от нее отказываться не стал, но хотя бы заменил на ту, что с приставкой «лайт».
Есть ещё один пунктик. В этом деле важна поддержка родных и близких. Своим я очень благодарен за неё. Хотя дочь в 106 килограммов уже сказала: «Папа, пора остановиться, хватит худеть». Моей любимой жене Людмиле отдельное спасибо за то, что всегда разделяет мои ненормальные увлечения. Моему консультанту — другу Александру — за помощь советом в первые недели: за фасоль, рис, творог, «Колу-лайт», крабовые палочки и не больше 1500 ккал в день.
Ну а теперь главное — остановиться и держать уровень. Ну и пусть мой опыт пригодится кому-то. Это реально очень не сложно, даже такой гедонист, как я, легко это сделал.