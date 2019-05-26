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Здоровье
Похудеть на 72 кг

Девушка, скинувшая 25 килограммов, дала совет тем, кто хочет быстро похудеть

Анастасия Разова из Ярославля задалась целью избавиться от половины собственного веса

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Настя усердно ходит в зал

Фото: Martijka

Анастасия Разова из Ярославля, решившая похудеть на 72 килограмма (девушка весила 142), упорно идёт к своей цели. Девушка регулярно ходит в спортзал, правильно питается и делится с подписчиками своими тренировками. Результаты не молниеносные, но прогресс есть.

— Я год работаю над собой, как проклятая! А все ещё короткие шортики — это не для меня. Но минус 25 кг — это все же супер! — пишет Настя.

И спрашивает у подписчиков:

— А ты? Уже готов к лету? Или все откладываешь до того самого понедельника? Или думаешь, что успеешь похудеть за дне недели до отъезда в Турцию? Так вот, так быстро ты не похудеешь, посмотри на меня. Но я не планирую останавливаться!

Настя даёт совет по тренировке:

Разминка
— Эллипс 5 минут на быстрой скорости с умеренной нагрузкой, так чтоб на пот прошибло (после — разминка всех суставов). 
Снаряды: 
— Суперсет: жим штанги с легким весом на горизонтальной скамье; тяга штанги с лёгким весом в наклоне.

— Суперсет: 4 подхода по 12–15 повторений, отдых между подходами 30–40 сек; эллипс в быстром темпе 5 минут; 

— Суперсет: пуловер на широчайшие мышцы спины, следом отжимание от скамьи, каждое упражнение 4/12(15), отдых 30–40 сек;
— Пресс на полу подъем корпуса с блином, 4/15, отдых 40 сек;
— Гиперэкстензия 4/15, отдых 40–50 сек;
— Заминка: ходьба по беговой дорожке в гору в среднем темпе 10 минут.

Во время тренировки вода — 0,6 литра.

Результат — налицо!

Фото: Martijka

Резкое решение похудеть Анастасия приняла в один момент — когда сходила к врачу, узнала о состоянии здоровья и решила изменить свою жизнь.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Екатерина
26 мая 2019 в 12:39

Вообще довольно-таки странновато, что люди с такой массой тела берут на себя роль гуру в этом вопросе... Лучше бы рассказала, как дошла до такой жизни - вот это точно не понятно.