Девушка, скинувшая 25 килограммов, дала совет тем, кто хочет быстро похудеть

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19 апреля 2019
Собираем альбом "Письма с фронта"!
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Анастасия Разова из Ярославля, решившая похудеть на 72 килограмма (девушка весила 142), упорно идёт к своей цели. Девушка регулярно ходит в спортзал, правильно питается и делится с подписчиками своими тренировками. Результаты не молниеносные, но прогресс есть.
— Я год работаю над собой, как проклятая! А все ещё короткие шортики — это не для меня. Но минус 25 кг — это все же супер! — пишет Настя.
И спрашивает у подписчиков:
— А ты? Уже готов к лету? Или все откладываешь до того самого понедельника? Или думаешь, что успеешь похудеть за дне недели до отъезда в Турцию? Так вот, так быстро ты не похудеешь, посмотри на меня. Но я не планирую останавливаться!
Настя даёт совет по тренировке:
Разминка — Эллипс 5 минут на быстрой скорости с умеренной нагрузкой, так чтоб на пот прошибло (после — разминка всех суставов). Снаряды: — Суперсет: жим штанги с легким весом на горизонтальной скамье; тяга штанги с лёгким весом в наклоне.
— Суперсет: 4 подхода по 12–15 повторений, отдых между подходами 30–40 сек; эллипс в быстром темпе 5 минут;
— Суперсет: пуловер на широчайшие мышцы спины, следом отжимание от скамьи, каждое упражнение 4/12(15), отдых 30–40 сек; — Пресс на полу подъем корпуса с блином, 4/15, отдых 40 сек; — Гиперэкстензия 4/15, отдых 40–50 сек; — Заминка: ходьба по беговой дорожке в гору в среднем темпе 10 минут. ⠀ Во время тренировки вода — 0,6 литра.
Резкое решение похудеть Анастасия приняла в один момент — когда сходила к врачу, узнала о состоянии здоровья и решила изменить свою жизнь.