Девушка, скинувшая 25 килограммов, дала совет тем, кто хочет быстро похудеть

Анастасия Разова из Ярославля, решившая похудеть на 72 килограмма (девушка весила 142), упорно идёт к своей цели. Девушка регулярно ходит в спортзал, правильно питается и делится с подписчиками своими тренировками. Результаты не молниеносные, но прогресс есть.

— Я год работаю над собой, как проклятая! А все ещё короткие шортики — это не для меня. Но минус 25 кг — это все же супер! — пишет Настя.

И спрашивает у подписчиков:

— А ты? Уже готов к лету? Или все откладываешь до того самого понедельника? Или думаешь, что успеешь похудеть за дне недели до отъезда в Турцию? Так вот, так быстро ты не похудеешь, посмотри на меня. Но я не планирую останавливаться!