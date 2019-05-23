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В ярославской школе работал больной туберкулёзом: всех учеников и педагогов отправили на проверку

Родители потребовали наказать руководство учебного учреждения

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Всю школу отправили на проверку

Фото: сайт Некрасовской школы

Всех учеников и педагогов Некрасовской школы в Ярославской области отправили на массовую проверку на туберкулёз. Выяснилось, что школе работал сотрудник с этим заболеванием. Как утверждают родители, у сотрудника была открытая форма туберкулёза. 

Теперь взрослые боятся отправлять детей в школу. 

— Мы узнали неделю назад, что у ночного сторожа открытая форма туберкулёза. Как рассказала вахтёр школы, он был принят без медкнижки. Но эта информация непроверенная, и родителям не дают никаких сведений о документах при приёме нового работника, — рассказала мать одного из учеников Светлана. — На сегодняшний день все учителя прошли диаскен-тест, внеплановую проверку проходят дети. Нам сказали, что школу обработали, но так ли это? Её даже на карантин не закрывали. Что нам, родителям, делать? Говорят, что мужчина уже не работает в школе. 

Родители собирают подписи под общей жалобой, чтобы наказать виновных (если они есть) в том, что на работу в школу приняли человека с опасным заболеванием. 

Мы дозвонились до директора Некрасовской школы, чтобы узнать о происходящем. 

— Это рядовой случай, который может случиться в любой школе. И он единичный. У человека была закрытая форма, а не открытая. Когда в январе принимали на работу, ничего этого не было. Он приехал из Петербурга. Переезд, стресс... На фоне этого, видимо... — говорит директор школы Александр Петров. — Была создана комиссия, которая предложила нам пройти дополнительное обследование, что сейчас сделано. Не надо панику наводить. У нас также учатся дети, которые лечатся от туберкулёза годами. От этого никто не застрахован. 

Результаты проверки педагогов и учеников школы на туберкулёз пока неизвестны. 

Напомним, в Ярославле целый жилой дом отправили на проверку в туберкулёзную больницу из-за соседа с этим заболеванием

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Анна Елкина

ТЕГИ

туберкулёз

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
23 мая 2019 в 20:02

а чего переживать? ведь все же привитые... странно

11111
23 мая 2019 в 19:59

А есть ученики, которые вообще не делают прививок и отказываются от посещения фтизиатра. Что-то родители других учеников не особо об этом беспокоятся. А если сюда еще добавить беспрививочников против кори. Но конечно школу обвинить проще.