«Худею на ходу»: девушка, решившая сбросить 72 килограмма, показала изменения фигуры

Ярославна Анастасия Разова, бросившая вызов лишнему весу, упорно идёт к своей цели — девушка решила похудеть на 72 килограмма.

— Уже замечаю, что некоторые платья мне становятся велики, — радуется Настя. И с радостью рассказывает подписчикам о своих тренировках. В этот раз уточнила — очень важна разминка.

— Так как я шла пешком на тренировку, то это и было разогревом, пять минут — быстрый шаг с сумкой. Помним про разминку, которая всегда обязательна! — предупреждает Настя. — После занятий разминка всех суставов обязательная.