«Худею на ходу»: девушка, решившая сбросить 72 килограмма, показала изменения фигуры

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Анастасия Разова из Ярославля, весившая 142 кило, рассказала о своих тренировках
Результаты уже налицо!
Ярославна Анастасия Разова, бросившая вызов лишнему весу, упорно идёт к своей цели — девушка решила похудеть на 72 килограмма.
— Уже замечаю, что некоторые платья мне становятся велики, — радуется Настя. И с радостью рассказывает подписчикам о своих тренировках. В этот раз уточнила — очень важна разминка.
— Так как я шла пешком на тренировку, то это и было разогревом, пять минут — быстрый шаг с сумкой. Помним про разминку, которая всегда обязательна! — предупреждает Настя. — После занятий разминка всех суставов обязательная.
Настя делится списком своих упражнений:
— Суперсет: жим ногами в платформе, 20 повторений в среднем темпе, потом сразу же румынская тяга на прямых ногах с гантелями, по 20 повторений в среднем темпе, отдых 30 секунд. Суперсет — четыре подхода.
Лестница-эскалатор 5 минут в среднем темпе, чтоб потелось и уже не хотелось жить.
Суперсет: присед с лёгким весом в гаке 4/20, следом присед с гантелью на степперах 4/15, и тут же выпады с собственным весом на ногу 4/10, отдых после трёх упражнений по 30–40 секунд.
Заминка лестница-эскалатор — 10 минут.
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Во время тренировки вода — 0,6 литра
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После тренировки рекомендую принять душ, посидеть немного в финской сауне, а потом бежать по своим делам!
Настя не просто сбрасывает лишний вес, но и в помощь всем, кто тоже пытается, ведёт свой дневник.