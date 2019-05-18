И ведь приличные люди. Врач-инфекционист рассказала, кто чаще заражается ВИЧ: мужчины или женщины

ВИЧ-инфекция — болезнь, которая для многих остаётся непонятной и пугающей. Человеку услышать, что он «ВИЧ-положительный», зачастую всё равно, что смертный приговор. В преддверии Всемирного дня жертв СПИДа — 19 мая — мы взяли интервью у врача-инфекциониста Ярославского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Ольги Бугровой. О том, что такое ВИЧ, как он себя проявляет и как с ним жить, читайте в материале.

Анализ на вирус иммунодефицита человека может сдать каждый. Из вены в пробирку берут пять миллилитров крови. Перед процедурой можно есть, пить, но не алкоголь. С собой взять паспорт.



— Если у пациента нет ВИЧ-инфекции, то результат обследования будет готов за один-два рабочих дня. Если результат положительный, то срок исследования увеличивается до 7–10 дней, потому что уже исследуют комплекс всех антительных белков. Тест-системы ищут в крови человека не сам вирус, а антитела, которые организм вырабатывает в ответ на внедрение ВИЧ, — рассказывает Ольга Евгеньевна.

В прошлом году провели обследование 25,4% населения Ярославской области, а это более 300 тысяч человек Фото: Елена Вахрушева

За три месяца 2019 года уже выявлены 209 человек. Это очень много. По прогнозу специалистов Центра СПИД, в этом году примерно тысяче жителей Ярославской области будет поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция». Чаще выявляются люди среднего возраста — 30–49 лет. Казалось бы, это люди с устоявшимися жизненными ценностями, обычно не склонные к риску, в это время у всех семьи, дети. Но неосведомленность по проблеме ВИЧ-инфекции приводит к неосознанным рискам и как результат — заражение ВИЧ.

— Как происходит заражение?

— Обычно гетеросексуальным путем. Люди занимаются незащищенным сексом, меняют половых партнеров. По сравнению с прошлым годом, немного снизился парентеральный путь заражения, то есть через употребление инъекционных наркотиков.

— Года три назад один раз в неделю обследовались где-то 8–12 человек с ВИЧ-положительным статусом. Теперь у нас за два дня — где-то до 40 человек Фото: Елена Вахрушева

Многие считают, что ВИЧ и СПИД — разные диагнозы. Люди звонят на горячую линию Центра СПИД и спрашивают: «Как можно обследоваться на СПИД?» Но нет обследования на СПИД, есть только на ВИЧ-инфекцию. СПИД — это заключительная стадия ВИЧ-инфекции, когда со здоровьем человека всё плохо, иммунитета нет.

После заражения ВИЧ-инфекцией, в организме человека происходит несколько стадий развития заболевания: 1. Стадия инкубации. Она обычно длится до трёх месяцев. Ничего не болит и ничего не беспокоит. Человек не знает, что он ВИЧ-инфицирован.

— При этом заразившийся ВИЧ-инфекцией человек уже через два часа способен заражать других, — говорит Ольга Бугрова. 2. Стадия первичных проявлений. В 40–50% случаев она проходит бессимптомно. Иногда проявляется под маской ОРВИ: повышение температуры, ломота в суставах и мышцах, головная боль и боль в горле, недомогание. Спустя неделю или две симптомы проходят. — Никакой характерной симптоматики, которая бы насторожила врача при обращении в поликлинику, нет. В этой ситуации врач назначает постельный режим, обильное питьё, жаропонижающие при высокой температуре. На ВИЧ человек не обследуется и продолжает, не зная о своей проблеме, заражать других людей...

По статье 22 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», человек обязан предупредить своего близкого человека, что он ВИЧ-инфицированный Фото: Елена Вахрушева

3. ВИЧ на годы переходит в бессимптомную стадию. Он продолжает находиться в неведении и опять продолжает заражать других людей. 4. В стадии клинических проявлений на фоне постепенного угасания иммунитета, человек начинает всё чаще болеть, обращаться к врачам, обследуется, в том числе и на ВИЧ. Вот тогда чаще всего и выявляется ВИЧ-инфекция. — На момент выявления ВИЧ у человека, скорее всего, есть инфицированный партнёр. Один? Не знаю, может, один. А может, и больше.

5. Заключительная стадия ВИЧ-инфекции — СПИД. Более чем в 50% случаев потеря иммунитета проявляются в виде туберкулёза. — Чаще всего до стадии СПИД в не выявленном состоянии доживают социально дезадаптированные люди: наркопотребители, страдающие алкогольной зависимостью, освободившиеся из мест лишения свободы. И лечить таких очень трудно. Представьте, человек колется, а ему по строгому расписанию необходимо принимать таблетки — малореальная ситуация. Эти же люди, поскольку им часто необходима в значительном объёме медицинская помощь, чаще могут быть источником заражения медперсонала.

Врачи в зоне риска

Резкий скачок проявления ВИЧ был в 2016 году — почти в 50%. В 2018 году в Ярославской области выявилось 775 ВИЧ-положительных людей Фото: Елена Вахрушева

— Например, в 2015 году в Самарской области молодая 24-летняя медсестра в частной лаборатории при вынимании иголки из вены пациента травмировала тыльную поверхность кисти. По правилам она должна была сделать два экспресс-теста на ВИЧ (себе и пациенту). Если у пациента тест положительный, значит медсестре необходимо в первые три дня после травмы начать приём противовирусных препаратов. Но медработник не выполнила необходимые для своей защиты действия, обратилась в Самарский Центр СПИД только на четвёртые сутки. Назначать препараты на пятые сутки уже никакого смысла нет. Через две недели девушке поставили диагноз острой ВИЧ-инфекции. Могло этого не быть? Могло. Если бы она всё сделала правильно. Молодая девчонка. Ей же замуж надо, рожать надо…

По закону и по желанию обратившегося тест на ВИЧ можно сдать анонимно. Но в таком случае письменный анализ на руки не выдаётся, так как невозможна «обезличенная» выдача результата Фото: Елена Вахрушева

В 34 регионах Российской Федерации регистрируется высокий уровень поражённости ВИЧ. Ярославская область не входит в их число. Самые пораженные территории — Иркутская, Свердловская, Кемеровская области. Вокруг Ярославской области тоже есть достаточно проблемные по ВИЧ территории. Например, в Ивановской области с населением 900 тысяч человек — более 10 тысяч ВИЧ-положительных. При том, что в Ярославской области проживает миллион двести человек — 5215 ВИЧ-инфицированных.



— А с чем связано такое большое количество ВИЧ-инфицированных людей в соседней Ивановской области и в других регионах России?

— Здесь и от наркотрафика зависит, и от социальной ситуации. Во многих регионах это связано с экономическим благополучием. Где есть работа и стабильный доход у людей, туда выгодно везти наркотики. Если у людей нет работы и нет денег, то зачем везти, если не на что купить. Соответственно, через инъекционное наркопотребление происходит заражение. А дальше уже распространение происходит через незащищённые гетеросексуальные контакты. — Заражаются в основном мужчины или женщины?

— Около 70% ВИЧ-инфицированных — мужчины. Они больше склонны к риску и чаще заражаются с иглы. А женщины чаще заражаются половым путём. Это огромный психологический стресс

ВИЧ, как и любой другой вирус, любит прохладу. Даже в засушенной капли крови, но в прохладе и в тени, он выживает Фото: Елена Вахрушева

— Вы не представляете, как страшно человеку прийти к нам в Центр СПИД на дообследование по поводу ВИЧ-инфекции. Это огромный психологический стресс — заставить самого себя прийти к нам. Человек идёт в неведении: он не знает, что с его здоровьем, как с ним будут работать врачи Центра, как его будут обследовать. Первым делом он думает: «Сейчас сообщат о диагнозе моим близким, соседям, на работу. Знать будут все!» Нужно понимать, что оказание медицинской помощи в Центре — строго конфиденциально, информация о пациенте защищена законом.

Недавно на горячую линию Центра СПИД позвонила женщина и сообщила, что у её ребёнка обнаружена ВИЧ-инфекция. Она хотела получить информацию у консультанта горячей линии. «Ребёнку» между тем более 30 лет. Но он боится взять трубку и позвонить на горячую линию. И мама в несколько агрессивном состоянии, потому что боится, не знает, что теперь будет с её сыном. И таких обращений достаточно много.

— Обследование и лечение платное?

— Один из частых вопросов, который возникает у людей: «А это за деньги?» Люди не знают, что все препараты и обследование, кстати, очень дорогостоящее, оплачивается государством. Сколько человек у нас наблюдается, он всегда препараты для лечения ВИЧ-инфекции будет получать бесплатно. Бесплатно и обеспечение заменителями грудного молока новорожденных детей от ВИЧ-инфицированных мам.

За рубежом препараты более высокого уровня. Сейчас уже достигнута схема — одна таблетка в сутки. У нас, к сожалению, таких препаратов пока нет Фото: Елена Вахрушева

— Получается, ВИЧ-инфекция неизлечима?

— К сожалению, да. Это не та ситуация, когда человек лечит банальное воспаление лёгких, к примеру: антибиотики попринимал недельку-две и все хорошо. В случае ВИЧ-инфекции лечение пожизненное, и это очень непросто. Для поддержания своего здоровья пациент не должен нарушать строгий режим приёма препаратов, либо вовсе бросать их прием. При этом не рекомендуется курить, употреблять алкоголь и тем более принимать наркотики.

«Как только человек прекращает приём препаратов, вирус сразу начинает бурно размножаться, и все совместные усилия врача и пациента по восстановлению иммунитета идут впустую…» Фото: Елена Вахрушева

Без лечения человек может умереть и за пять лет. Нельзя сидеть и выжидать, когда случится ухудшение здоровья. Надо правильно наблюдаться в Центре и начинать лечиться вовремя. Провериться на ВИЧ можно бесплатно с понедельника по четверг с 8:00 до 14:30 и в пятницу с 12:00 до 14:00 по адресу: проспект Октября, 71. Или позвоните на горячую линию: 32–82–94.



«Центр-СПИД» находится рядом по адресу: проспект Октября, 71 Фото: Елена Вахрушева