Заедаем стресс: диетолог назвала правильные пищевые привычки, которые помогут похудеть

Диетолог из Ярославля Татьяна Селезнёва назвала правильные пищевые привычки, которые не только помогут похудеть и побороть бессонницу, но и повысят вам настроение и сохранят здоровье. Запоминайте.



«Плохое настроение и не могу заснуть!»



Неудивительно, друзья, что с такими жалобами со стороны клиентов я встречаюсь очень часто — время сложное… многие живут в режиме форс-мажора и постоянных стрессов. А ведь это пагубно отражается на нашей фигуре и замедляет процесс избавления от лишнего веса!



Что делать? Предлагаю вам добавить в тарелку желтого и зеленого цвета!

