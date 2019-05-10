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Заедаем стресс: диетолог назвала правильные пищевые привычки, которые помогут похудеть

Как повысить настроение и сохранить здоровье

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А вы уже подготовились к пляжному сезону?

Фото: Татьяна Селезнёва / Fb.com

Диетолог из Ярославля Татьяна Селезнёва назвала правильные пищевые привычки, которые не только помогут похудеть и побороть бессонницу, но и повысят вам настроение и сохранят здоровье. Запоминайте.

«Плохое настроение и не могу заснуть!»

Неудивительно, друзья, что с такими жалобами со стороны клиентов я встречаюсь очень часто — время сложное… многие живут в режиме форс-мажора и постоянных стрессов. А ведь это пагубно отражается на нашей фигуре и замедляет процесс избавления от лишнего веса!

Что делать? Предлагаю вам добавить в тарелку желтого и зеленого цвета!

Дело в том, что очень многие овощи (капуста, лук, артишоки), фрукты (апельсин, грейпфрут, яблоки), листовые салаты и травы (мята, петрушка, тимьян, сельдерей, кинза, базилик) кроме отличного набора витаминов и минералов, эфирных масел и пищевых волокон содержат Апигенин — совершенно волшебное минорное вещество из группы флавоноидов.

Апигенин — мощный природный антиоксидант и антидепрессант. Он тормозит естественные процессы старения организма, улучшает настроение и качество сна. А еще апигенин обладает противовоспалительным, желчегонным, спазмолитическим эффектами, помогает клеткам печени бороться с токсинами.

Употребление продуктов, богатых апигенином — хорошая профилактика онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, молочной железы у женщин и рака простаты у мужчин.

Кстати, апигенином богата ромашка аптечная, привычная нам гречка, а также проростки пшеницы.

Резюмируем: 

Пучок зелени на столе — это должно стать хорошей пищевой привычкой. Поставьте зелень в банку с водой — так она хорошо хранится несколько дней.

Ежедневная порция салата из сырых овощей — это закон!

Гречневая каша — матушка наша — так говорили на Руси. Действительно, эта каша — лучший завтрак!

Ромашковый чай на ночь поможет пищеварению и успокоит нервную систему, подарит хороший сон взрослым и детям.

И еще маленькая рекомендация: выходите на улицу, выезжайте на природу! Ловите солнышко и яркие краски весны-лета!

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Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

как похудетьздоровье

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КОММЕНТАРИИ (1)

Guest
10 май 2019 в 06:47

Большинству просто кушать меньше надо перед сном, а то и вовсе перестать кусочничать на ночь глядя. Да пешком до магазина за хлебушком ходить, а не на машине 10 метров ехать.