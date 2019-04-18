Мама девочки, записавшей обращение к Путину, удалила видео из интернета: почему

После того как маленькая девочка из Ярославля записала видеообращение к Путину, власти решили проблему её семьи.
Напомним, семилетняя Алиса записала видео, в котором говорит, что в нашей медицине ужас что происходит.
— В нашей стране бесплатные лекарства отменили, и теперь бесплатные лекарства стали не давать. Вот, например, мой дедушка, у него раньше болело сердце, и он брал лекарства за пять тысяч (речь автора сохранена. — Прим. ред.), — сказала Алиса в обращении к Путину.
До Путина, похоже, видео не дошло. Но дошло оно до местного департамента здравоохранения.
— Мужчина, о котором идет речь, является пациентом Гаврилов-Ямской ЦРБ. Рекомендованный пациенту лекарственный препарат входит в перечни льготного отпуска лекарственных средств, а также в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Препарат не имеет дженериков. По дополнительной заявке пациент был обеспечен необходимым ему препаратом с рекомендацией восстановления соцпакета (на 2018 год был отказником). В этом году пациент ежемесячно получает препарат. По состоянию на текущую дату он обеспечен необходимой терапией до конца апреля 2019 года. Сотрудники департамента на связи с семьей пациента, — прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения.
Мама девочки подтвердила, что власти решили вопрос с бесплатным лекарством.
Кстати, сразу после публикаций в СМИ семья Алисы удалила видеообращение к Путину из интернета. Мама девочки объяснила это тем, что увидела много негативных комментариев в сторону её дочери.