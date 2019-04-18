Мама девочки, записавшей обращение к Путину, удалила видео из интернета: почему

После того как маленькая девочка из Ярославля записала видеообращение к Путину, власти решили проблему её семьи.

Напомним, семилетняя Алиса записала видео, в котором говорит, что в нашей медицине ужас что происходит.

— В нашей стране бесплатные лекарства отменили, и теперь бесплатные лекарства стали не давать. Вот, например, мой дедушка, у него раньше болело сердце, и он брал лекарства за пять тысяч (речь автора сохранена. — Прим. ред.), — сказала Алиса в обращении к Путину.

До Путина, похоже, видео не дошло. Но дошло оно до местного департамента здравоохранения.