В Ярославской области снова изменили схему выдачи льготных лекарств: куда идти за медикаментами

— Рад, что ситуация с местом выдачи льготных лекарств разрешилась, — говорит депутат Ярославской областной думы от Ростовского района Антон Капралов. — Для сотен моих земляков и их семей возникшая проблема оказалось очень чувствительной. Уверен, что таких проблем больше не возникнет.

В Ярославле представители госпредприятия «ОблФарм» и частной аптечной сети собрали совещание, чтобы решить проблему с выдачей бесплатных лекарств. Это произошло после скандала в посёлке Семибратово, где льготники остались без медикаментов . Договорились, что там аптека продолжит выдавать местным жителям лекарства по рецепту и им не придётся ездить в Ростов.

Вместе с тем аптека смогла договориться, чтобы отпускать льготникам бесплатные лекарства не только в Семибратове. Теперь в пунктах выдачи в Петровском и на Резинотехнике в Ярославле будут отправлять обратно в аптеку, где получали лекарства раньше.

Бесплатные лекарства пациентам из Семибратова теперь будут выдавать в аптеке по адресу: ул. Ломоносова, д. 21, в Петровском — в аптеке по адресу: ул. Подгорная, д. 28, а на Резинотехнике — в аптеке по адресу: ул. Ранняя, д. 14.



Большой скандал в Ярославской области разгорелся накануне в посёлке Семибратово Ростовского района. Там все льготники остались без лекарств. Единственная аптека, которая выдавала медикаменты по рецептам врачей, перестала это делать. Людям пришлось ездить за медикаментами в Ростов. Чиновники департамента здравоохранения быстро отреагировали на происходящее и стали решать проблему. Ну а теперь семибратовцы снова могут получать положенные им медикаменты в своём посёлке.

