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Здоровье
Объединяют больницы

«Какая тут доступность»: ярославский омбудсмен раскритиковал объединение больниц

Пациенты неоднократно жаловались Сергею Бабуркину

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Уполномоченный по правам человека в Ярославской области представил доклад о проделанной работе за 2018 год

Фото: Анастасия Тихомирова

На пресс-конференции с журналистами уполномоченный по правам человека в Ярославской области обратил внимание на тему объединения больниц. Сергей Бабуркин считает, что такое решение только усложняет жизнь пациентов.

— В прошлом году тема объединения больниц возникла во весь рост. Ко мне обращались и пациенты пятой больницы. Они жаловались, что всю жизнь там обслуживались, а теперь их на новое место перевели. Какая тут доступность, когда людям нужно ехать по 17 километров из одного учреждения в другое. Нельзя сказать, что в результате объединения возрос уровень доступности, — прокомментировал Сергей Бабуркин.

Напомним, в Ярославле уже объединили больницы № 3 и № 7 в Заволжском районе. Сейчас региональные власти хотят объединить ещё четыре медицинских учреждения: два — во Фрунзенском районе и два — в Красноперекопском. Планируется, что в одну организацию объединят больницы № 2 на улице Попова и № 8 на Суздальском шоссе, а также присоединят больницу № 10 на улице Гагарина к больнице имени Семашко.

У этого решения нашлись ещё противники среди врачей и депутатов.

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