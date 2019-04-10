«Какая тут доступность»: ярославский омбудсмен раскритиковал объединение больниц

На пресс-конференции с журналистами уполномоченный по правам человека в Ярославской области обратил внимание на тему объединения больниц . Сергей Бабуркин считает, что такое решение только усложняет жизнь пациентов.



— В прошлом году тема объединения больниц возникла во весь рост. Ко мне обращались и пациенты пятой больницы. Они жаловались, что всю жизнь там обслуживались, а теперь их на новое место перевели. Какая тут доступность, когда людям нужно ехать по 17 километров из одного учреждения в другое. Нельзя сказать, что в результате объединения возрос уровень доступности, — прокомментировал Сергей Бабуркин.

