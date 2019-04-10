«Лишитесь бесплатных операций»: врач из Ярославля потребовал остановить объединение двух больниц

В Ярославле врач-ортодонт Игорь Пицын опубликовал в фейсбуке открытое письмо с просьбой о помощи. Доктор обеспокоен тем, что при объединении больниц № 2 и 8 будет закрыто ортопедическое отделение. Публикуем его письмо и ответ главного травматолога Ярославской области Александра Дегтярёва.



Врач больницы № 2 Игорь Пицын

— Ортопедическое отделение клинической больницы № 2 Ярославля работает с 1 сентября 1978 года. На данный момент в отделении 25 коек круглосуточного и 10 коек дневного стационара. В составе отделения имеются: операционный блок с тремя операционными, предоперационной, стерилизационной, материальной, анестезиологической комнатами, перевязочная и гипсовочная комнаты, два процедурных кабинета. Отделение пользуется услугами физиотерапевтического отделения, кабинета лечебной физкультуры и массажа. В штате отделения три врача травматолога-ортопеда, один врач анестезиолог, десять медсестёр, пять уборщиц.



В отделении ведётся консультативный приём пациентов из Ярославля, Ярославской и других областей с патологией опорно-двигательной системы. Поток пациентов из года в год нарастает, особенно с деформациями стоп и деформирующими артрозами.

В ортопедическом отделении осуществляется плановое лечение пациентов из Ярославля, Ярославской области и других регионов России с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательного аппарата в основном по полису обязательного медицинского страхования — 95%, иногда по системе добровольного медицинского страхования, на договорной основе сотрудники УВД, изредка сверх выполненного плана на платной основе.

Отделение является базой кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом ФПДО Ярославского государственного медицинского университета.

В отделении выполнялись операции остеосинтеза переломов верхних и нижних конечностей, операции по восстановлению повреждённых связок крупных суставов, исправлялись деформации, удлинялись нижние конечности, операции по замене коленных и тазобедренных суставов, эндоскопические операции на коленном суставе, операции по исправлению деформации пальцев стоп. В последние несколько лет в отделении используются современные методы оперативного лечения патологии суставов и стоп: лечебная артроскопия коленных и плечевых суставов, эндоскопическая аутопластика передней крестообразной связки, остеосинтез, корригирующие остеотомии при деформациях стоп.



Ортопедическое отделение всегда выполняет план по госзаказу, является единственным хирургическим отделением в нашей больнице, которое зарабатывает деньги для бюджета, чтобы была возможность своевременно выплачивать зарплату, то есть отделение экономически значимо!

В дневном стационаре ортопедического отделения пролечено:

в 2015 году — 326 пациентов;



в 2016-м — 343;



в 2017-м — 352;



в 2018-м — 475;



за первый квартал 2019-го — 78 (план перевыполнен! Сверх плана пролечено 25 пациентов).

На круглосуточном стационаре пролечено:

в 2015 году — 1282 пациента;



в 2016-м — 1239;



в 2017-м — 1291;



в 2018-м — 1256;



за первый квартал 2019-го — 239 (план перевыполнен! Сверх плана пролечено 39 пациентов).



В 2015 году выполнено 1640 операций:

в 2016-м — 1718; в 2017-м — 1614; в 2018-м — 1483; за первый квартал 2019-го — 230 (на 2019-й госзадание (план) департаментом был уменьшен на 30%). Ни одно из других ортопедических отделений в нашем городе не делает такого количества операций на стопах и суставах по полису ОМС, как наше, и только в нашем ортопедическом отделении пациенты имеют возможность лечиться консервативно с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательной системы, то есть отделение постоянно востребовано и социально значимо!

В других больницах города пациенты могут получить подобную помощь либо по квотам, количество которых невелико, с длительным периодом ожидания, либо уже на платной основе.



2 апреля в больницу приезжали руководители департамента здравоохранения и фармации Ярославля и Ярославской области, которыми было сказано, что для оптимизации расходования бюджетных средств с целью сокращения административного состава осенью 2019 года будет произведено объединение больницы № 2 и больницы № 8, а наше ортопедическое отделение будет ликвидировано полностью! В связи с тем, что в городе есть другие ортопедические отделения. В больнице № 8 ни одного хирургического отделения нет вообще! Если это произойдёт, то доступность ортопедической помощи в Ярославле и области значительно уменьшится, пациенты лишатся возможности бесплатно быть прооперированными и лишатся возможности лечить консервативно заболевания суставов и позвоночника, по полису ОМС, а больнице будет нечем выплачивать заработную плату сотрудникам!

Сотрудники ортопедического отделения, постоянные и потенциальные пациенты очень обеспокоены этим вопросом и не согласны с решением руководителей Департамента здравоохранения и фармации Ярославля и Ярославской области!



Просим вас провести проверку работы Департамента здравоохранения и фармации Ярославля и Ярославской области, сохранить ортопедическое отделение больницы № 2 как социально и экономически значимое, в прежнем составе после объединения больниц № 2 и 8, тем самым сохранить доступность ортопедо-травматологической помощи для пациентов города и области! Сотрудники ортопедического отделения просят всех, кто может, помочь сохранить ортопедическое отделение! Главный травматолог Ярославской области Александр Дегтярёв

Александр Дегтярёв ответил на обращение доктора Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

Дегтярёв считает, что пациентам будет лучше вообще без ортопедического отделения, чем с таким, которое есть здесь сейчас.

— Я бы их закрыл, — говорит он. — На днях они сделали девушке две операции не по показаниям. Теперь ей придётся мучиться года два, пока мы будем лечить её, спасая от того, что натворили медики этого отделения. И она не одна такая. Кроме того, они там очень мало оперируют. В основном занимаются амбулаторным лечением. То есть свою функцию они не выполняют. Лично я считаю, что лучше на их базе создать травмпункт для жителей Липовой горы с сохранением приёма врачами-ортопедами, которые бы обеспечивали маршрутизацию больных в больницу имени Соловьёва и госпиталь ветеранов войны.

