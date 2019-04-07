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Здоровье
Похудеть на 72 кг

«Не напрягаюсь»: решившая экстремально похудеть девушка рассказала, как скинула 8 кило за два месяца

Анастасия Разова из Ярославля опубликовала промежуточные фото и дневник замеров

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Настя проводит в спортзале даже вечер пятницы

Фото: martijka, Александра Савельева

Анастасия Разова из Ярославля так упорна в своей борьбе с лишним весом, что это упорство приносит видимые результаты. Девушка опубликовала промежуточный этап — за два месяца она сбросила еще 8 килограммов. И хотя цель гораздо больше — всего Настя хочет скинуть 72 кило — результаты уже заметны. Меняется силуэт, исчезают складочки.

— Итак, чего мы добились за два месяца работы. Конечно, работы ещё очень много, но процесс меня нисколько не напрягает, сворачивать с намеченного пути, я не собираюсь! И, кстати, никогда и не собиралась! — пишет у себя в инстаграме Анастасия.

Конечно, напрягаться в физическом плане приходится, да ещё как. Настя даже вечер пятницы проводит в спортзале. Ну и за питанием следить приходится — регулярно девушка выкладывает свои рецепты вкусных блюд.

Настя регулярно выкладывает результаты своей борьбы с лишним весом

Фото: martijka

Тяжелее в Настиной борьбе приходится порой её молодому человеку. В интервью порталу 76.RU парень признался — иногда жуть как хочется жареной картошечки. Но в целом любимую он поддерживает и помогает ей идти к намеченной цели.

А мы завели для девушки онлайн-дневник — в нём можно проследить все её старания и изменения.

Результаты на начало апреля

Фото: martijka

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