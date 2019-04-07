«Не напрягаюсь»: решившая экстремально похудеть девушка рассказала, как скинула 8 кило за два месяца

Анастасия Разова из Ярославля так упорна в своей борьбе с лишним весом, что это упорство приносит видимые результаты. Девушка опубликовала промежуточный этап — за два месяца она сбросила еще 8 килограммов. И хотя цель гораздо больше — всего Настя хочет скинуть 72 кило — результаты уже заметны. Меняется силуэт, исчезают складочки.
— Итак, чего мы добились за два месяца работы. Конечно, работы ещё очень много, но процесс меня нисколько не напрягает, сворачивать с намеченного пути, я не собираюсь! И, кстати, никогда и не собиралась! — пишет у себя в инстаграме Анастасия.
Конечно, напрягаться в физическом плане приходится, да ещё как. Настя даже вечер пятницы проводит в спортзале. Ну и за питанием следить приходится — регулярно девушка выкладывает свои рецепты вкусных блюд.
Тяжелее в Настиной борьбе приходится порой её молодому человеку. В интервью порталу 76.RU парень признался — иногда жуть как хочется жареной картошечки. Но в целом любимую он поддерживает и помогает ей идти к намеченной цели.
А мы завели для девушки онлайн-дневник — в нём можно проследить все её старания и изменения.