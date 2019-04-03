3 апреля среда
СЕЙЧАС +7°С
usd 65.47
eur 73.32
  • 26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    23 марта 2019

    Вы читаете лучших!

    Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

    12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +7°С
usd 65.47
eur 73.32
Здоровье

Проведут доскональное обследование: врачи по спецпрограмме проведут осмотр двух тысяч человек

Жители каких районов Ярославской области попадут на приём

Поделиться

736
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Жителей обследуют по 12 показателям здоровья

Фото: Александра Савельева

В этом году в Ярославском регионе обследуют около двух тысяч жителей. Медицинская акция пройдёт в нескольких местах области. Новый этап проекта «Здоровая Ярославия» начался сегодня с села Троица Любимского района. Медики на месте проконсультировали 70 местных жителей. 


— Специалисты госпиталя ветеранов войн и областного центра медицинской профилактики обследуют жителей по 12 показателям здоровья, выявляя основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, консультируют по самым разным вопросам. Задача специалистов — на начальной стадии поймать такие заболевания, как гипертония, сахарный диабет, легочные и онкопатологии, — рассказал заместитель председателя правительства области Игорь Селезнев.

Первыми участниками проекта также стали поселения Любимского, Даниловского и Первомайского районов. Чтобы принять участие в медицинском обследовании, эти районы вступили в ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки».

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

здоровьемедицина

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Инженер2
3 апр 2019 в 14:44

Как всегда СМИ больше вреда приносят чем пользы, только ваша статья вышла, мошенники из "мед центров" уже активизировались.

Последние новости