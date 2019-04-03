Проведут доскональное обследование: врачи по спецпрограмме проведут осмотр двух тысяч человек

В этом году в Ярославском регионе обследуют около двух тысяч жителей. Медицинская акция пройдёт в нескольких местах области. Новый этап проекта «Здоровая Ярославия» начался сегодня с села Троица Любимского района. Медики на месте проконсультировали 70 местных жителей.





— Специалисты госпиталя ветеранов войн и областного центра медицинской профилактики обследуют жителей по 12 показателям здоровья, выявляя основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, консультируют по самым разным вопросам. Задача специалистов — на начальной стадии поймать такие заболевания, как гипертония, сахарный диабет, легочные и онкопатологии, — рассказал заместитель председателя правительства области Игорь Селезнев.



Первыми участниками проекта также стали поселения Любимского, Даниловского и Первомайского районов. Чтобы принять участие в медицинском обследовании, эти районы вступили в ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки».

