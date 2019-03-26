Это против Конституции: ярославцам объяснили, как в больницах нарушают их права

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Правовой ликбез от уполномоченного по правам человека
С этой проблемой ярославцы сталкиваются каждый день
Часто ли вы сталкиваетесь с такой проблемой, что в поликлиниках или больницах Ярославля вас заставляют покупать бахилы? Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин объяснил ярославцам, почему требование покупать бахилы в поликлинике незаконно.
Сергей Бабуркин ссылается на закон «О защите прав потребителей», а именно на шестнадцатую статью:
— Предоставляя гражданам услуги медицинского характера, медучреждение не имеет права вынуждать человека приобретать товар (бахилы). И отказ пациенту в доступе в медицинскую организацию без бахил, соответственно, тоже незаконен, — сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Ярославской области. — Не допуская пациента и не предоставляя бахилы бесплатно, медицинская организация также нарушает право граждан на получение бесплатной медицинской помощи, гарантированное статьей 41 Конституции РФ.
В конце рассуждения уполномоченный по правам человека делает вывод, что за чистоту в медицинских организациях отвечают исключительно медицинские организации. Одна из таких обязанностей — предоставление пациентам бахил.
Пятирублевые бахилы это конечно основная проблема местного здравоохранения.
Вот если бы Бабуркин назвал номер Приказа Минздрава, предписывающего медучреждениям соблюдать права граждан ( хотя бы даже в отношении приобретения бахил..), тогда стало понятной его публикация этого материала !! А так - всем давно уже известны неправомерные требования в поликлиниках и его сочувствие пациентам не нужно !!!