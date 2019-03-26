Это против Конституции: ярославцам объяснили, как в больницах нарушают их права

Часто ли вы сталкиваетесь с такой проблемой, что в поликлиниках или больницах Ярославля вас заставляют покупать бахилы? Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин объяснил ярославцам, почему требование покупать бахилы в поликлинике незаконно.



Сергей Бабуркин ссылается на закон «О защите прав потребителей», а именно на шестнадцатую статью:



— Предоставляя гражданам услуги медицинского характера, медучреждение не имеет права вынуждать человека приобретать товар (бахилы). И отказ пациенту в доступе в медицинскую организацию без бахил, соответственно, тоже незаконен, — сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Ярославской области. — Не допуская пациента и не предоставляя бахилы бесплатно, медицинская организация также нарушает право граждан на получение бесплатной медицинской помощи, гарантированное статьей 41 Конституции РФ.

