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Здоровье

Это против Конституции: ярославцам объяснили, как в больницах нарушают их права

Правовой ликбез от уполномоченного по правам человека

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С этой проблемой ярославцы сталкиваются каждый день

Фото: Александра Савельева

Часто ли вы сталкиваетесь с такой проблемой, что в поликлиниках или больницах Ярославля вас заставляют покупать бахилы? Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин объяснил ярославцам, почему требование покупать бахилы в поликлинике незаконно.

Сергей Бабуркин ссылается на закон «О защите прав потребителей», а именно на шестнадцатую статью:

— Предоставляя гражданам услуги медицинского характера, медучреждение не имеет права вынуждать человека приобретать товар (бахилы). И отказ пациенту в доступе в медицинскую организацию без бахил, соответственно, тоже незаконен, — сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Ярославской области. — Не допуская пациента и не предоставляя бахилы бесплатно, медицинская организация также нарушает право граждан на получение бесплатной медицинской помощи, гарантированное статьей 41 Конституции РФ.

Согласитесь, ведь не всегда в кармане найдётся мелочь

Фото: Александра Савельева

В конце рассуждения уполномоченный по правам человека делает вывод, что за чистоту в медицинских организациях отвечают исключительно медицинские организации. Одна из таких обязанностей — предоставление пациентам бахил.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

бахилыполиклиника

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КОММЕНТАРИИ (3)

пессимист
26 март 2019 в 08:39

Пятирублевые бахилы это конечно основная проблема местного здравоохранения.

Гость
26 март 2019 в 08:24

Вот если бы Бабуркин назвал номер Приказа Минздрава, предписывающего медучреждениям соблюдать права граждан ( хотя бы даже в отношении приобретения бахил..), тогда стало понятной его публикация этого материала !! А так - всем давно уже известны неправомерные требования в поликлиниках и его сочувствие пациентам не нужно !!!

аноним
26 март 2019 в 09:06

Выпустили бы приказ, что за каждую продажу бахил, которые должны быть бесплатные сразу увольнение Главврача и запрет занимать подобные должности лет на 10, а тому кто продал штраф в 10000 размере и проблема бы исчезла сама собой.

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