Худеющая со 142 килограммов девушка призналась, что в лишнем весе виновата сама

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Ярославна рассказала свою историю
Анастасия Разова признаёт, что во многом виновата сама, что весила 142 килограмма
29-летняя девушка из Ярославля Анастасия Разова худеет со 142 килограммов. Её мечта — весить около 70 килограммов. Она уже год упорно работает в зале, ходит к врачу и старается правильно питаться, о чём рассказывает онлайн. К концу марта этого года ей удалось похудеть до 120,3 килограмма! Девушка решилась рассказать свою историю.
— Что вы знаете о том, чтобы убить своё здоровье и не признавать того факта, что ты больна? И не делать с этим абсолютно ничего? Я знаю! Горжусь ли я этим? Нет! Виновата ли я, что довела себя до 143 кг? Абсолютно да. Но. Сейчас многое изменилось в моей жизни, в моей голове и в моем организме, и изменения идут. Теперь я чётко понимаю, что всё, что я делаю, делаю правильно, и работает это только при комплексном подходе. Да, это стоит денег и денег немалых. Но все это реально! Главное поставить правильные цели. И я верю в себя и в свои силы, потому что в меня, помимо меня самой, ещё верит куча людей! Спасибо вам, мои люди.
После общения с врачом мне объяснили, как дефицит витамина В12 влияет на мою щитовидку и мое эмоциональное состояние (последняя неделя для меня была очень нервная и стрессовая, вчера вообще весь день ревела и истерила, а мне это не свойственно). Этим же обусловлено, что вес немного ушёл вверх за недельку, но это уже не страшно, так как я знаю, что именно необходимо делать, чтобы все нормализовать, — делится Настя. — Поэтому не только спорт, питание помогают мне на моем пути, но и сдача и контроль анализов, чтобы в дальнейшем не навредить своему здоровью. И мои болячки, к сожалению, требуют такого контроля. Надо это принять и работать над этим. Пока я справляюсь.
Советую и вам не спускать все, а заниматься собой и вовремя включать мозг.
Кстати, у Насти есть любимый мужчина, который старается поддерживать её стиль питания, но ему это даётся нелегко.