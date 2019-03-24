Худеющая со 142 килограммов девушка призналась, что в лишнем весе виновата сама

29-летняя девушка из Ярославля Анастасия Разова худеет со 142 килограммов. Её мечта — весить около 70 килограммов. Она уже год упорно работает в зале, ходит к врачу и старается правильно питаться, о чём рассказывает онлайн. К концу марта этого года ей удалось похудеть до 120,3 килограмма! Девушка решилась рассказать свою историю.

— Что вы знаете о том, чтобы убить своё здоровье и не признавать того факта, что ты больна? И не делать с этим абсолютно ничего? Я знаю! Горжусь ли я этим? Нет! Виновата ли я, что довела себя до 143 кг? Абсолютно да. Но. Сейчас многое изменилось в моей жизни, в моей голове и в моем организме, и изменения идут. Теперь я чётко понимаю, что всё, что я делаю, делаю правильно, и работает это только при комплексном подходе. Да, это стоит денег и денег немалых. Но все это реально! Главное поставить правильные цели. И я верю в себя и в свои силы, потому что в меня, помимо меня самой, ещё верит куча людей! Спасибо вам, мои люди.