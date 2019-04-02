«Вполне приличные люди»: врач рассказала, в каком возрасте чаще подхватывают болезни ниже пояса

Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;) Покажите друзьям самые яркие снимки!
23 марта 2019
Вы читаете лучших!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места! Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
12 декабря 2018
Мы обновили сайт!
Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.
Весной гормоны так и бьют через край. Мы решили узнать, правда ли, что в этот период «болячки от любви» встречаются гораздо чаще. Чего стоит опасаться особенно и как уберечь себя от неприятных болезней ниже пояса? На все вопросы ответила заведующая кафедрой кожных и венерических болезней ЯГМУ, доктор медицинских наук Надежда Романова.
Ездим в лепрозорий — никто не заразился
На третьем этаже кожвендиспансера в Брагино висит плакат: на нём не самые привлекательные фотографии людей, страдающих проказой. Не обратить внимание на этот плакат просто невозможно, поэтому первый вопрос напросился сам собой.
— Разве такая болезнь, как проказа, у нас ещё есть? Разве она не осталась где-то в начале XX-го века?
— Она никуда не исчезла, просто встречается она в основном в странах, где жаркий сухой климат. У нас в стране тоже есть, например, в Сергиев-Посаде. Если брать соседние страны, то это Таджикистан, Узбекистан.
— У нас приезжих много. Они не привозят с собой эту болезнь?
— Приезжих много. Вы видели, сколько там на первом этаже? Чаще всего их привозят по понедельникам целыми автобусами. У нас они проходят обязательное обследование, чтобы получить регистрацию. Но вообще, чтобы заразиться лепрой, или, как в народе говорят, проказой, должен быть длительный и тесный контакт с больным.
— То есть, если едешь в автобусе с больным, то не заразишься?
— Нет. Мы со студентами даже на экскурсии в лепрозорий, где больные лежат, ездим. И никто ещё не заразился.
Курортные болезни
— Правда ли, что все так называемые болезни ниже пояса — сифилис, гонорея — это болезни сезонные? И всплеск идёт именно весной и летом, когда солнышко вылезает, гормоны играют?
— Это, скорее, привязано к сезону отпусков летом и осенью. Ведь такие болезни связаны с определённым образом жизни, в отпусках возможны и какие-то курортные романы. Привозные болезни имеют более длительный инкубационный период. Например, у сифилиса 20–40 дней.
— Много таких привозных болезней?
— Достаточно много. Не скажу, что идёт всплеск, но летом и осенью больше.
— Мужчины или женщины чаще привозят?
— Одинаково.
— Какие самые распространённые болезни, передающиеся половым путём?
— На первом месте трихомониаз. Это паразитарное заболевание, протекает достаточно легко, лечится легко, оно неопасное. Поражает только половые органы. Не имеет осложнений. Но если долго не лечить, у мужчин будет уретрит, у женщин — неприятные выделения. На втором месте хламидиоз. Эта болезнь более серьёзная, даёт осложнения на мочеполовые пути. Может вызвать бесплодие у мужчин и у женщин. В более запущенной форме поражаются суставы, глаза. На третьем месте сифилис. Он опасен поражениями нервной системы, двигательных функций, головного мозга. У человека может произойти нарушение письма, речи, памяти. Если более поздние стадии, то поражается сосудистая система. На четвёртом месте — гонорея. Гонорея (в народе называется триппер) протекает остро, инкубационный период короткий — от трёх до семи дней. Она сопровождается гнойными выделениями из мочеполовых путей, болезненным мочеиспусканием. Гонорея опасна воспалительными изменениями, у мужчин может быть простатит и бесплодие, у женщин также может быть бесплодие или возникать внематочная беременность.
— Кто болеет такими болезнями чаще? Молодые или люди среднего возраста?
— Раньше возраст был достаточно молодой, до 25 лет. Сейчас стала болеть средняя возрастная группа — от 25 до 35 лет, поскольку именно эти люди имеют больше возможностей и ведут активную половую жизнь.
— Это приличные люди? Или маргиналы?
— Вполне себе приличные. Человек может быть абсолютно социально адаптированным, работающим, ведущим активный образ жизни, но все равно заболеть. Бывают и маргинальные личности, конечно.
Постоянные клиенты
— Людям, которые давно встречаются, живут вместе, нужно проверяться на половые инфекции?
— Если они здоровы, если у них постоянный партнёр, которому они доверяют, то не нужно. Такие инфекции из воздуха не возникают.
— То есть нет необходимости постоянно проверяться?
— К нам нужно приходить по потребности, если появляются симптомы. Когда постоянные клиенты, это не очень хорошо. Это значит, что человек не предохраняется, имеет беспорядочные связи, что на здоровье сказывается плохо.
— Есть постоянные клиенты? Которых в лицо узнаёте?
— Есть и такие. Иммунитета к таким болезням нет, заразиться можно сколько угодно раз. Как правило, они всё время чем-то разным заражаются. В прошлом году — гонорея. В этом году — моллюски какие-нибудь, хламидиоз.
— Это молодые люди?
— Как правило, да. До 30 лет.
— Вы проводите разъяснительную беседу?
— Да, естественно. Но каждый человек сам принимает решение, какой он образ жизни ведёт.
Знаю, от кого подхватил!
— Когда пациенты узнают, что чем-то больны, как они реагируют?
— Конечно, начинают негодовать, перебирать всех партнёров, а потом говорят: «Знаю я, от кого подхватил!». Мы, врачи, должны быть очень тактичны в этом плане. Мы стараемся успокоить человека, говорим, что всякое бывает, нужно отбросить все эмоции и постараться оповестить всех людей, с которыми заражённый человек был в половом контакте. Желательно максимально эту цепочку пролечить и очаг локализовать.
— Люди признаются своим партнёрам или оставляют всё в тайне?
— Вы знаете, в советское время всё было чётко в этом вопросе. Каждый больной был обязан выдать все источники и контакты. Они разыскивались, никого нельзя было пропустить. Даже если это какая-нибудь Маша из Бурмакино, её обязательно надо было найти и пролечить, даже если мы не знали фамилию и отчество. Сейчас уже всё на совести человека, который заболел.
Порядковый номер для больного
— Несовершеннолетние бывают?
— Немного, но они есть.
— Анализы на половые инфекции платные или бесплатные?
— Все анализы бесплатные. Платные для тех, кто хочет сдать анонимно. В таком случае на человека заводят не карточку с фамилией, именем и отчеством, а порядковый номер.
— Анонимных много?
— Много.
Сифилис через простыню
— Половая жизнь до 18 лет — это плохо? Я имею ввиду не 13 лет, конечно, а 16–17.
— Плохо. Потому что гормональный фон ещё не закончил своё формирование, и восприимчивость к болезням у детей гораздо выше, чем у взрослых. Поэтому дети в отличие от взрослых половыми инфекциями могут заразиться бытовым путём, через постельное бельё, через полотенца. Так сифилисом, например, можно заразиться.
— Так это, получается, для многих опасно. Мало ли куда сесть придётся. Приедешь в гостиницу какую-нибудь, а бельё грязным окажется или полотенца.
— Возбудитель болезней очень быстро погибает, за три-четыре минуты. Но если есть тесный контакт, например, дети с родителями спят, или помылся взрослый в ванне, а затем ребёнок. Так он может инфекцию подхватить. Бытовым способом можно заразиться через чашки, ложки, если у больного есть активные проявления на слизистой оболочке рта. Их ведь может быть не видно, поэтому всегда следует соблюдать банальное правило личной гигиены. Также хочу предупредить: разные шапочки или платочки, в церкви которые выдают, нельзя надевать. Таким образом передаётся трихофития — это грибковое заболевание волосистой части головы.
— А если за перила схватишься, можно что-нибудь подцепить?
— Маловероятно, если только чесотку. Но нужно, чтобы достаточное количество чесоточного клеща было. Он, кстати, такая ночная бабочка — активность проявляет именно ночью. Днём он находится в коже, а не на поверхности.
— Можете вспомнить какую-то историю из своей практики?
— Был такой больной. Долгое время лечился у хирургов от фурункулёза. Хирурги эти фурункулы благополучно вскрывали, антибиотики прописывали. Кровь на сифилис брали, но можно разными способами взять, например, скрининговым методом, а он не всегда положительные результаты показывает. Особенно, если форма запущена. В общем, у пациента результаты были отрицательными. Потом у него начались неврологические проблемы: он стал плохо ходить, говорить, писать. Обратился к неврологу, там что-то заподозрили. Сделали анализы. Оказалось, запущенная форма сифилиса. Мы его пролечили, пришлось давать большие дозы антибиотиков, но все функции восстановились.
Беременность и половые инфекции
— Женщина беременная может плод заразить?
— Может, например, сифилисом или герпесом. Ряд инфекций, например, гонорея, передается при родах.
— Младенцы у вас бывают?
— Бывают. Но обычно их мамы — асоциальные люди. Они во время беременности никуда не ходят, анализы не сдают, хорошо ещё, что рожать в роддом приезжают. Бывают и такие, которые дома рожают. Нормальная женщина во время беременности трижды обследуется.