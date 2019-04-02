«Вполне приличные люди»: врач рассказала, в каком возрасте чаще подхватывают болезни ниже пояса

Весной гормоны так и бьют через край. Мы решили узнать, правда ли, что в этот период «болячки от любви» встречаются гораздо чаще. Чего стоит опасаться особенно и как уберечь себя от неприятных болезней ниже пояса? На все вопросы ответила заведующая кафедрой кожных и венерических болезней ЯГМУ, доктор медицинских наук Надежда Романова.

Ездим в лепрозорий — никто не заразился На третьем этаже кожвендиспансера в Брагино висит плакат: на нём не самые привлекательные фотографии людей, страдающих проказой. Не обратить внимание на этот плакат просто невозможно, поэтому первый вопрос напросился сам собой.

— Разве такая болезнь, как проказа, у нас ещё есть? Разве она не осталась где-то в начале XX-го века? — Она никуда не исчезла, просто встречается она в основном в странах, где жаркий сухой климат. У нас в стране тоже есть, например, в Сергиев-Посаде. Если брать соседние страны, то это Таджикистан, Узбекистан. — У нас приезжих много. Они не привозят с собой эту болезнь? — Приезжих много. Вы видели, сколько там на первом этаже? Чаще всего их привозят по понедельникам целыми автобусами. У нас они проходят обязательное обследование, чтобы получить регистрацию. Но вообще, чтобы заразиться лепрой, или, как в народе говорят, проказой, должен быть длительный и тесный контакт с больным. — То есть, если едешь в автобусе с больным, то не заразишься? — Нет. Мы со студентами даже на экскурсии в лепрозорий, где больные лежат, ездим. И никто ещё не заразился. Курортные болезни — Правда ли, что все так называемые болезни ниже пояса — сифилис, гонорея — это болезни сезонные? И всплеск идёт именно весной и летом, когда солнышко вылезает, гормоны играют?

— Это, скорее, привязано к сезону отпусков летом и осенью. Ведь такие болезни связаны с определённым образом жизни, в отпусках возможны и какие-то курортные романы. Привозные болезни имеют более длительный инкубационный период. Например, у сифилиса 20–40 дней. — Много таких привозных болезней? — Достаточно много. Не скажу, что идёт всплеск, но летом и осенью больше. — Мужчины или женщины чаще привозят? — Одинаково. — Какие самые распространённые болезни, передающиеся половым путём? — На первом месте трихомониаз. Это паразитарное заболевание, протекает достаточно легко, лечится легко, оно неопасное. Поражает только половые органы. Не имеет осложнений. Но если долго не лечить, у мужчин будет уретрит, у женщин — неприятные выделения. На втором месте хламидиоз. Эта болезнь более серьёзная, даёт осложнения на мочеполовые пути. Может вызвать бесплодие у мужчин и у женщин. В более запущенной форме поражаются суставы, глаза. На третьем месте сифилис. Он опасен поражениями нервной системы, двигательных функций, головного мозга. У человека может произойти нарушение письма, речи, памяти. Если более поздние стадии, то поражается сосудистая система. На четвёртом месте — гонорея. Гонорея (в народе называется триппер) протекает остро, инкубационный период короткий — от трёх до семи дней. Она сопровождается гнойными выделениями из мочеполовых путей, болезненным мочеиспусканием. Гонорея опасна воспалительными изменениями, у мужчин может быть простатит и бесплодие, у женщин также может быть бесплодие или возникать внематочная беременность.

— Кто болеет такими болезнями чаще? Молодые или люди среднего возраста? — Раньше возраст был достаточно молодой, до 25 лет. Сейчас стала болеть средняя возрастная группа — от 25 до 35 лет, поскольку именно эти люди имеют больше возможностей и ведут активную половую жизнь. — Это приличные люди? Или маргиналы? — Вполне себе приличные. Человек может быть абсолютно социально адаптированным, работающим, ведущим активный образ жизни, но все равно заболеть. Бывают и маргинальные личности, конечно. Постоянные клиенты — Людям, которые давно встречаются, живут вместе, нужно проверяться на половые инфекции? — Если они здоровы, если у них постоянный партнёр, которому они доверяют, то не нужно. Такие инфекции из воздуха не возникают. — То есть нет необходимости постоянно проверяться? — К нам нужно приходить по потребности, если появляются симптомы. Когда постоянные клиенты, это не очень хорошо. Это значит, что человек не предохраняется, имеет беспорядочные связи, что на здоровье сказывается плохо.

— Есть постоянные клиенты? Которых в лицо узнаёте?

— Есть и такие. Иммунитета к таким болезням нет, заразиться можно сколько угодно раз. Как правило, они всё время чем-то разным заражаются. В прошлом году — гонорея. В этом году — моллюски какие-нибудь, хламидиоз.

Сдавать анализы нужно, если есть симптомы Фото: Александра Савельева

— Это молодые люди? — Как правило, да. До 30 лет. — Вы проводите разъяснительную беседу? — Да, естественно. Но каждый человек сам принимает решение, какой он образ жизни ведёт. Знаю, от кого подхватил! — Когда пациенты узнают, что чем-то больны, как они реагируют? — Конечно, начинают негодовать, перебирать всех партнёров, а потом говорят: «Знаю я, от кого подхватил!». Мы, врачи, должны быть очень тактичны в этом плане. Мы стараемся успокоить человека, говорим, что всякое бывает, нужно отбросить все эмоции и постараться оповестить всех людей, с которыми заражённый человек был в половом контакте. Желательно максимально эту цепочку пролечить и очаг локализовать. — Люди признаются своим партнёрам или оставляют всё в тайне?

— Вы знаете, в советское время всё было чётко в этом вопросе. Каждый больной был обязан выдать все источники и контакты. Они разыскивались, никого нельзя было пропустить. Даже если это какая-нибудь Маша из Бурмакино, её обязательно надо было найти и пролечить, даже если мы не знали фамилию и отчество. Сейчас уже всё на совести человека, который заболел. Порядковый номер для больного — Несовершеннолетние бывают? — Немного, но они есть. — Анализы на половые инфекции платные или бесплатные? — Все анализы бесплатные. Платные для тех, кто хочет сдать анонимно. В таком случае на человека заводят не карточку с фамилией, именем и отчеством, а порядковый номер. — Анонимных много? — Много.

Анализы можно сдать анонимно Фото: Александра Савельева

Сифилис через простыню — Половая жизнь до 18 лет — это плохо? Я имею ввиду не 13 лет, конечно, а 16–17. — Плохо. Потому что гормональный фон ещё не закончил своё формирование, и восприимчивость к болезням у детей гораздо выше, чем у взрослых. Поэтому дети в отличие от взрослых половыми инфекциями могут заразиться бытовым путём, через постельное бельё, через полотенца. Так сифилисом, например, можно заразиться.