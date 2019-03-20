Главный терапевт области рассказала четыре секрета здоровья

— Здоровье — это первое, чем должно заниматься государство. Нам надо понимать, на каком уровне мы сейчас находимся, и поставить новые цели на перспективу, — сказал Рошаль. Доктора говорили о том, что профилактические медосмотры ярославцам стоило бы проходить не реже одного раза в год. И вести здоровый образ жизни, чтобы снизить смертность.

В Ярославле прошел областной форум общественного здоровья. Говорили о профилактике неинфекционных заболеваний. В КЗЦ «Миллениум» собрались кардиологи, ревматологи, онкологи, эндокринологи, пульмонологи, гастроэнтерологи и наркологи.



— Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и онкологию гораздо легче профилактировать. Есть четыре условия здорового образа жизни, которые достаточно чётко определил Минздрав в 2018 году, — не курить, минимум 30 минут физической активности в день, съедать по 400 граммов овощей и фруктов в сутки и употреблять поменьше соли, — рассказала главный терапевт Ярославской области Мария Можейко.

Лучше бы прислушаться. Болеть, конечно, и так мало радости, а в некоторые наши больницы и вовсе страшно попадать.