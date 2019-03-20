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Здоровье

Главный терапевт области рассказала четыре секрета здоровья

В Ярославле провели форум для специалистов в области здравоохранения

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Быть здоровыми и счастливыми не так и сложно!

Фото: Александра Савельева

В Ярославле прошел областной форум общественного здоровья. Говорили о профилактике неинфекционных заболеваний. В КЗЦ «Миллениум» собрались кардиологи, ревматологи, онкологи, эндокринологи, пульмонологи, гастроэнтерологи и наркологи. 

Приехал знаменитый профессор Леонид Рошаль.


— Здоровье — это первое, чем должно заниматься государство. Нам надо понимать, на каком уровне мы сейчас находимся, и поставить новые цели на перспективу, — сказал Рошаль.

Доктора говорили о том, что профилактические медосмотры ярославцам стоило бы проходить не реже одного раза в год. И вести здоровый образ жизни, чтобы снизить смертность.


— Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и онкологию гораздо легче профилактировать. Есть четыре условия здорового образа жизни, которые достаточно чётко определил Минздрав в 2018 году, — не курить, минимум 30 минут физической активности в день, съедать по 400 граммов овощей и фруктов в сутки и употреблять поменьше соли, — рассказала главный терапевт Ярославской области Мария Можейко.

Лучше бы прислушаться. Болеть, конечно, и так мало радости, а в некоторые наши больницы и вовсе страшно попадать.

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здоровье

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КОММЕНТАРИИ (1)

Потерявшийся Дед
20 март 2019 в 08:52

По больше солнца, шума моря, красивых лиц рядом.

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