Ярославцев массово привьют от кори: когда и куда обращаться

С 1 апреля в Ярославской области начнут делать прививки от кори.

На бесплатную вакцинацию могут прийти жители области от 18 до 35 лет, которые не болели корью, не делали прививку или делали один раз. Сделать прививку смогут и те, кто не помнит, прививали его от кори или нет.

— Вакцину могут получить также взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори, — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области.