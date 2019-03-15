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Здоровье

Ярославцев пригласили на бесплатный практикум «Профилактика головных болей»

Где он пройдет и как записаться

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Кинезитерапевт «Центра доктора Бубновского» назначает пациенту индивидуальную программу упражнений, которая выполняется на многофункциональном тренажере под контролем специалистов

Фото: «Центр доктора Бубновского в Ярославле»

21 марта 2019 года в 15:00 и 18:00 в «Центре доктора Бубновского в Ярославле» пройдет открытый практикум «Профилактика головных болей».

В этот день все желающие:

  • узнают о распространенных причинах возникновения головных болей;
  • познакомятся с эффективными способами профилактики головных болей с помощью системы упражнений доктора Бубновского; 
  • испытают тренажер доктора Бубновского в действии; 
  • смогут задать вопросы врачам центра; 
  • получат скидку 1 500 руб. на первый цикл лечения.

Предварительная запись на мероприятие по телефону: +7 (4852) 370–070 обязательна.

О центре

Официальный центр доктора Бубновского в Ярославле уже более пяти лет осуществляет лечение пациентов в полном соответствии с комплексом упражнений профессора Сергея Михайловича Бубновского. Сергей Михайлович Бубновский — профессор, доктор медицинских наук, основатель современной кинезитерапии (лечение движением). Он является также автором многочисленных научных статей, патентов на изобретения в области медицины, а также монографий по лечению и реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата. Слоганом сети медицинских «Центров доктора Бубновского», насчитывающих сегодня 160 клиник по всей стране, является «Здоровье в движении». 

Специалисты Центра помогают своим пациентам преодолеть заболевания позвоночника и суставов с помощью специальной системы. Вместо таблеток или операций врач-кинезитерапевт «Центра доктора Бубновского» назначает пациенту индивидуальную программу упражнений, которая выполняется на многофункциональном тренажере под контролем специалистов.

«Центр доктора Бубновского» занимается лечением:

  • остеохондроза с грыжами межпозвонковых дисков;
  • артритов, артрозов, гонартрозов, коксартрозов;
  • плечелопаточного периартрита.

Восстановлением после:

  • компрессионных переломов позвоночника;
  • эндопротезирования крупных суставов.

Профилактикой и коррекцией:

  • головных болей;
  • опущения внутренних органов;
  • нарушения осанки, сколиозов, плоскостопия;
  • избыточного веса, целлюлита;
  • вегето-сосудистой дистонии.

Проводятся специальные курсы занятий:

  • для детей и подростков;
  • для людей пожилого возраста с наличием ряда сопутствующих заболеваний;
  • для беременных женщин, женщин в послеродовом и постменопаузальном периодах.

Адрес «Центра доктора Бубновского»: 

Ярославль, ул. Республиканская, 42; 
телефон: (4852) 37–00–70. 

Время работы: пн.–пт.: 09:00–21:00, сб.: 09:00–17:00. 

Дополнительную информацию о «Центре доктора Бубновского» можно узнать на сайте и группах Центра с социальных сетях — «ВКонтакте» и Facebook.

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