Ярославцев пригласили на бесплатный практикум «Профилактика головных болей»

В этот день все желающие:

21 марта 2019 года в 15:00 и 18:00 в «Центре доктора Бубновского в Ярославле» пройдет открытый практикум «Профилактика головных болей».

О центре



Официальный центр доктора Бубновского в Ярославле уже более пяти лет осуществляет лечение пациентов в полном соответствии с комплексом упражнений профессора Сергея Михайловича Бубновского. Сергей Михайлович Бубновский — профессор, доктор медицинских наук, основатель современной кинезитерапии (лечение движением). Он является также автором многочисленных научных статей, патентов на изобретения в области медицины, а также монографий по лечению и реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата. Слоганом сети медицинских «Центров доктора Бубновского», насчитывающих сегодня 160 клиник по всей стране, является «Здоровье в движении».



Специалисты Центра помогают своим пациентам преодолеть заболевания позвоночника и суставов с помощью специальной системы. Вместо таблеток или операций врач-кинезитерапевт «Центра доктора Бубновского» назначает пациенту индивидуальную программу упражнений, которая выполняется на многофункциональном тренажере под контролем специалистов.



«Центр доктора Бубновского» занимается лечением:



остеохондроза с грыжами межпозвонковых дисков;

артритов, артрозов, гонартрозов, коксартрозов;

плечелопаточного периартрита.

Восстановлением после:



компрессионных переломов позвоночника;

эндопротезирования крупных суставов.

Профилактикой и коррекцией:

головных болей;

опущения внутренних органов;

нарушения осанки, сколиозов, плоскостопия;

избыточного веса, целлюлита;

вегето-сосудистой дистонии.

Проводятся специальные курсы занятий:

