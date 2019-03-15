Ярославцев пригласили на бесплатный практикум «Профилактика головных болей»

Кинезитерапевт «Центра доктора Бубновского» назначает пациенту индивидуальную программу упражнений, которая выполняется на многофункциональном тренажере под контролем специалистов
21 марта 2019 года в 15:00 и 18:00 в «Центре доктора Бубновского в Ярославле» пройдет открытый практикум «Профилактика головных болей».
В этот день все желающие:
Предварительная запись на мероприятие по телефону: +7 (4852) 370–070 обязательна.
О центре
Официальный центр доктора Бубновского в Ярославле уже более пяти лет осуществляет лечение пациентов в полном соответствии с комплексом упражнений профессора Сергея Михайловича Бубновского. Сергей Михайлович Бубновский — профессор, доктор медицинских наук, основатель современной кинезитерапии (лечение движением). Он является также автором многочисленных научных статей, патентов на изобретения в области медицины, а также монографий по лечению и реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата. Слоганом сети медицинских «Центров доктора Бубновского», насчитывающих сегодня 160 клиник по всей стране, является «Здоровье в движении».
Специалисты Центра помогают своим пациентам преодолеть заболевания позвоночника и суставов с помощью специальной системы. Вместо таблеток или операций врач-кинезитерапевт «Центра доктора Бубновского» назначает пациенту индивидуальную программу упражнений, которая выполняется на многофункциональном тренажере под контролем специалистов.
«Центр доктора Бубновского» занимается лечением:
Восстановлением после:
Профилактикой и коррекцией:
Проводятся специальные курсы занятий:
Адрес «Центра доктора Бубновского»:
Ярославль, ул. Республиканская, 42;
телефон: (4852) 37–00–70.
Время работы: пн.–пт.: 09:00–21:00, сб.: 09:00–17:00.
Дополнительную информацию о «Центре доктора Бубновского» можно узнать на сайте и группах Центра с социальных сетях — «ВКонтакте» и Facebook.
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