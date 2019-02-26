Ничтожное количество на всю область: выяснилось, сколько мест выделено для тяжелобольных пациентов

На всю область — только 60 мест для людей, которые находятся между жизнью и смертью и нуждаются в паллиативной помощи. Такие неутешительные данные озвучили в правительстве Ярославской области. В перспективе: 89 мест должны появится для неизлечимо больных в этом году, 106 — в 2020. И это при том, что население региона, по данным Росстата за 2018 год, составляет почти один миллион триста человек. А сама Ярославская область находится на первых местах по числу заболевших тяжёлыми заболеваниями , в том числе раком.

— Развитие паллиативной помощи — одна из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Ярославской области на это направление в 2018 году были выделены средства из резервного фонда Правительства России. На 36,7 миллиона рублей закуплено медицинское оборудование для кабинетов и отделений паллиативной помощи, в том числе для обеспечения больных на дому: откашливатели, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы. 60 круглосуточных паллиативных коек для взрослых на базе клинической больницы № 9, в больнице № 7, в составе терапевтического отделения Ярославской ЦРБ и отделения сестринского ухода рыбинской больницы № 4. Кроме того, работают пять круглосуточных детских коек на базе специализированного дома ребенка № 2. Функционируют и кабинеты паллиативной помощи, — успокаивают в правительстве Ярославской области.



Вся техника сконцентрирована в Ярославле, на базе 9-й больницы. Для дальнейшего развития паллиативной помощи на базе этого медучреждения будет создана выездная патронажная служба для работы в областном центре и ближайших муниципальных районах. Аналогичные службы сформируют в городской больнице № 1 Рыбинска, Даниловской, Угличской, Переславской районных больницах.

