Бургеры всё-таки можно. Диетолог рассказала, как похудеть без запретов

Недавно мы в редакции прочитали такую новость: учёные нашли продукты, сжигающие жир на животе. То есть ты как бы ничего и не делаешь, просто ешь необходимую еду и худеешь. Мы решили спросить у диетолога Марии Шугаевой, действительно ли можно похудеть локально, поедая нужные продукты, можно ли сбросить вес, если ешь вредную еду, правда ли, что правильное питание — это дёшево, и можно ли на диете есть молочные продукты. — Продуктов питания, которые сжигают жир именно на животе, нет, да и тех, которые в принципе его сжигают, тоже нет. Жир сжигается только при дефиците энергетических ресурсов. А еда — это энергетический ресурс, — рассказывает Мария.

— Я слышала и такое утверждение, что можно похудеть, питаясь и вредной пищей, главное, не превышать определенное количество калорий. Правда ли это? Имеется в виду не постоянное поедание гамбургеров. Например, человек любит сладости, он ест их с утра, а в обед, допустим, макароны с котлетой, но это вся еда за весь день. Можно ли похудеть на таком рационе? — Это правда. Только весь вопрос кроется в том, какую цену вы заплатите за сброшенные килограммы. При таком раскладе это может оказаться здоровье. Большой гамбургер и порция гречи с мясом и овощами примерно одинаковы по калорийности, но абсолютно разные по пищевой ценности.

На диете можно есть и вредную еду, главное — не превышать норму калорий Фото: Александра Савельева

— Почему все диетологи пропагандируют частое дробное питание? Почему я не могу есть два-три раза в день, при этом не превышая дневную норму калорий? — Питаясь два-три раза в день, шанс пересесть выше, чем при подобном питании. Это придумано для комфорта. Но есть люди, которые едят три раза в день и при этом стройные. Как правило, у них высокая скорость метаболизма, а следовательно, выработки гормонов голода и насыщения.

— Многие худеющие держатся на неделе, питаются правильно, не едят на ночь, но в выходные отрываются. Насколько это допустимо? Или жор в субботу и воскресенье перечеркивает все труды на неделе? — Цель правильного снижения веса — перестроить пищевое поведение. О какой перестройке мы можем говорить, если получается, что правильное питание — это временная мера?

Не стоит устраивать праздник живота по выходным Фото: Александра Савельева

— Опять же, часто слышала такое выражение, что питаться правильно — это дешево. Я не согласна с этим выражением, потому что, допустим, зимой овощи и фрукты стоят дорого, особенно если они свежие, а не замороженные. Различная диетическая крупа (киноа, булгур, кускус и др.) стоят дороже, чем та же манка, которую не все любят. Опять же, продукты с хорошим составом стоят в разы дороже, чем те, где намешаны различные добавки. Что вы думаете по этому поводу? Дорого или дешево питаться правильно, при этом не переходя на одну курицу? — Для того, чтобы рационально питаться, не обязательно есть киноа, ягоды годжи и пить зеленый кофе. Стоимость белокочанной капусты 15 рублей за килограмм, морковь стоит 25 рублей, лук 20, замороженная брокколи 150, стручковый фасоль 130. И я могу ещё долго продолжать. Конечно, если заказывать фрукты из Таиланда, то можно разориться. Питаться сезонными продуктами дешевле, чем вы думаете. Вот этим и занимается на приёме настоящий диетолог: делает ваше индивидуальное правильное питание доступным и понятным. Беда в том, что в интернете развелось уж слишком много лжедиетологов, которые пудрят людям мозг. Человек, не получивший высшего медицинского образования, не может быть диетологом.

Лучше есть привезённые овощи, чем никакие Фото: Александра Савельева

— В чем разница между замороженными продуктами (овощами, фруктами, рыбой) и свежими? — В том, что одни замороженные и долго хранятся, а другие свежие и портятся быстрее. При правильной заморозке, разгрузке и правильном приготовлении почти все витамины и полезные свойства сохраняются. Конечно, если запекать сёмгу в духовке час, то даже свежевыловленная растеряет все свои свойства. Запомните, замороженные ягоды лучше, чем варенье. — Насколько полезны овощи и фрукты, которые продаются сейчас? Выращенные в парниках и привезенные издалека? — Лучше есть такие, чем никаких. — Сейчас распространяется такое мнение, что молочку лучше не употреблять, особенно тем, кто на диете. И вообще, она не полезная. Часто вижу в соцсетях отзывы от людей, которые говорят, что, отказавшись от молочки, стали чувствовать себя лучше. Правда ли, что на диете лучше отказаться от молочных продуктов? И правда ли, что без них организм чувствует себя лучше? — Молоко и молочные продукты полезные, но только тем, кто их переносит. У кого нет аллергии на белок или лактазной недостаточности. Можно сдать анализы и все узнать.

— Творожки и йогурты известных марок, которые продают в магазинах, — правда ли, что от них больше вреда, чем пользы? Как правильно выбирать продукты, на что нужно обращать внимание? — Все зависит от того, что внутри. И у известных марок есть разные продукты. Читаем состав, и тогда все будет ясно. Чем он короче и понятнее, тем лучше. — Что самый большой враг для организма и для фигуры: чипсы, газировка, фастфуд, пицца, роллы, алкоголь? Что из этого нельзя позволить себе ни при каких обстоятельствах? — Врагов много, если поселяются в нашем организме надолго. От того, что вы раз в полгода съедаете гамбургер с колой, ничего страшного не случится.

Алкоголь можно пить, но редко и качественный Фото: Александра Савельева

— Можно ли пить алкоголь на диете? Насколько пара бокалов сухого вина (пива) в выходные отразятся на конечном результате? Какой алкоголь самый калорийный? — Алкоголь человеку здоровому и стройному не противопоказан. Но в разумных количествах, качественный и не часто. А вот тому, кто активно борется с лишним весом, лучше воздержаться. Иначе все старания будут зря. Алкоголь растормаживает нервную систему: то есть всё, что вы себе запрещали, после пары бокалов будет можно. Самый калорийный алкоголь — водка. Но в больших количествах её мало кто пьёт. А вот сладкими коктейлями можно легко превысить дневную норму сахара.

— Как наладить график питания человеку, который работает в офисе, и тому, у кого физически сложная работа? И человеку, который работает по сменам. Давно известно утверждение: на ночь есть нельзя. А что делать людям, которые работают по ночам? Или ложатся очень поздно? — В идеале питание подчиняется вашему ритму и графику жизни. Если работа ночная, то не только можно, но и нужно есть ночью. Весь вопрос заключается в том, что есть, во сколько и каких количествах. Под любую жизнь можно подобрать питание, стоит только захотеть. Но надо помнить, что нельзя за один день изменить привычки, которые вы нарабатывали годами.