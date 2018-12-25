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Три дня не звал врача: подробности о гибели мужчины в машине скорой помощи

В областном департаменте здравоохранения рассказали обстоятельства трагедии в Ярославской области

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Пациента пытались откачать в салоне реанимационного автомобиля

Фото: Александра Савельева

В департаменте здравоохранения Ярославской области провели проверку трагедии в посёлке Борок Некоузского района, где в машине скорой помощи умер мужчина.

Так описывают произошедшее:

— 24 декабря в амбулаторию поселка Борок Некоузского района поступил звонок о том, что мужчине на улице стало плохо и он лежит без сознания. Сразу же на место выехала машина с фельдшером. Кроме того, из поселка Волжский в Борок дополнительно была вызвана машина скорой помощи. Пациент сначала был доставлен в амбулаторию Борока и осмотрен фельдшером. Фельдшер, основываясь на данных электрокардиограммы и учитывая тяжесть состояния пациента, начала лечение и поставила ему внутривенную капельницу. Подъехавшая машина скорой помощи забрала мужчину и доставила в Некоузскую районную больницу. По дороге состояние пациента ухудшилось, и ему стали проводить реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти врачам пациента не удалось. По словам его супруги, мужчина плохо себя чувствовал еще с 21 декабря, но за медицинской помощью не обращался, — рассказали в департаменте здравоохранения.

Напомним, история всплыла вчера, когда в соцсетях появилась информация о гибели мужчины. Журналист, опубликовавшая об этом пост, говорила, что мужчину повезли в амбулаторию, где на тот момент не было врача.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

умер в скорой

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