«Гибнем от недоступности медпомощи». В Ярославской области мужчина умер по пути в больницу

Пациент умер в скорой
О трагическом случае в Некоузском районе Ярославской области сообщила у себя на странице в Фейсбуке журналист Виктория Соцкова:
— В Борке закрыли больницу и открыли амбулаторию. Утром привезли человека в амбулаторию. Врача нет на месте — на учебе. Человек умер по пути в больницу соседнего городка. Кто ответит за эту смерть по дороге в больницу Некоуза? Департамент здравоохранения Ярославской области за бездарную работу, когда люди умирают от недоступности медпомощи? Куда смотрит прокуратура Ярославской области, куда смотрит губернатор? — пишет Виктория.
В Следственном комитете сообщили — есть факт смерти мужчины 17 декабря. Там был диагноз «острый инфаркт миокарда», и мужчина скончался в машине скорой по пути из Брейтовского района. Тот ли это случай, что описывает Виктория, ещё предстоит выяснить.
В департаменте здравоохранения обещают дать подробную информацию после проверки.
— Сейчас выясняем все обстоятельства произошедшего. В амбулатории фельдшер был, и роль, скорее всего, сыграла тяжесть состояния пациента, — уточнили в департаменте здравоохранения правительства Ярославской области.
Как только будут уточнённые сведения, мы их опубликуем. Следите за обновлениями сайта.
Откровенный рассказ врача скорой о своей работе читайте в нашем материале.
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90