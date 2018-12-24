«Гибнем от недоступности медпомощи». В Ярославской области мужчина умер по пути в больницу

— В Борке закрыли больницу и открыли амбулаторию. Утром привезли человека в амбулаторию. Врача нет на месте — на учебе. Человек умер по пути в больницу соседнего городка. Кто ответит за эту смерть по дороге в больницу Некоуза? Департамент здравоохранения Ярославской области за бездарную работу, когда люди умирают от недоступности медпомощи? Куда смотрит прокуратура Ярославской области, куда смотрит губернатор? — пишет Виктория.

О трагическом случае в Некоузском районе Ярославской области сообщила у себя на странице в Фейсбуке журналист Виктория Соцкова:

В Следственном комитете сообщили — есть факт смерти мужчины 17 декабря. Там был диагноз «острый инфаркт миокарда», и мужчина скончался в машине скорой по пути из Брейтовского района. Тот ли это случай, что описывает Виктория, ещё предстоит выяснить.

В департаменте здравоохранения обещают дать подробную информацию после проверки.

— Сейчас выясняем все обстоятельства произошедшего. В амбулатории фельдшер был, и роль, скорее всего, сыграла тяжесть состояния пациента, — уточнили в департаменте здравоохранения правительства Ярославской области.

Как только будут уточнённые сведения, мы их опубликуем. Следите за обновлениями сайта.

Откровенный рассказ врача скорой о своей работе читайте в нашем материале.