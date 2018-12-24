Как пить в Новый год, чтобы утром не было больно. И что делать, если перебрали

Шампанское, вино, а, может, намахнуть стопочку водочки? Ох этот развратный новогодний стол — так и соблазняет. Всё льётся в бокалы, все пьётся на ура. А утром только один вопрос: как выжить?! Его мы, заботливые, заранее задали врачу-наркологу — заведующему амбулаторным отделением Ярославской областной наркологической больницы Михаилу Черноморскому.

Подготовка. Никогда Штирлиц не был так близок к провалу

— Готовясь к застолью, чтобы дольше не пьянеть, некоторые считают необходимым выпить ложку подсолнечного масла, съесть кусочек масла сливочного или наглотаться активированного угля. Помогает ли это?



— Давайте разберёмся, для чего человек пьёт. Ложка масла и прочее — это разведчики так делали, чтобы пить наравне со всеми, но оставаться в здравом уме. А большинство пьют не потому, что водка вкусная (она ведь не вкусная), а для того, чтобы достичь состояния комфортного опьянения. Поэтому масло и абсорбенты для праздников не подходят. Другое дело, что надо знать во всём меру, чтобы состояние комфортного опьянения — то состояние, в котором человек веселится, свободно общается, отдыхает — не перешло в следующую фазу. Тут уж никаким маслом не поможешь. То есть, если вы примете что-то, что затормозит опьянение, вы просто увеличите необходимую дозу принятого алкоголя. В итоге он всё равно всосётся, и будет только хуже.

Застолье. Ну, за ЗОЖ!

— Есть какие-то продукты, которые нежелательно употреблять с алкоголем, и наоборот — блюда, которых побольше бы ставить на стол?

— Чем больше вы закусываете, тем меньше пьянеете. Ведь не зря есть такая присказка: закуска градус коротит. Это действительно так. Допустим, коньяк пьют с шоколадом и лимоном, виски — с лимоном, текилу — с солью и лимоном. А закуску — любую. Чем больше, тем лучше. Хотите — оливье, хотите — селёдку под шубой.



— Сейчас очень много людей, увлечённых правильным питанием. Если раньше оливье делали жирненьким — с колбаской и майонезом, то теперь делают со сметаной, куриной грудкой. Не захмелеют ли гости раньше положенного из-за того, что пища менее жирная?

— Нет, влияет количество выпитого. Но плохо бывает и не от алкоголя, а от еды. Потому что 30-го и 31-го люди из продуктовых магазинов еду тележками вывозят. Куда? За одну ночь всё это съесть — и без алкоголя плохо будет! Мы же не покупаем каждый день два батона колбасы? Нет, покупаем 200 грамм, так и купите 200.

— Новый год начинают отмечать шампанским, а потом часто идут какие-то другие напитки. Как правильно пить? Какие напитки дружественные, а какие лучше не употреблять в один вечер?

— Нельзя идти на понижение градуса. Чтобы не было такого, что старый год проводили водкой, за новый выпили шампанского, потом пива и снова водки — тогда будет каша. Что касается «дружественности» — в алкоголе такого нет. Химическая формула спирта C2H5OH везде одна. Водка, коньяк, виски, текила — разные вкусовые качества, но суть одна. В народе говорят «водка без пива — деньги на ветер», но это не значит, что они дружественные, тут речь как раз о понижении градуса, чтобы усилить состояние одурения, чтобы упасть. Не надо мешать. А то часто за столами бывает такое, что на новогоднем столе стоит одно, другое, третье, и начинают из всех бутылок себе наливать. Это, как правило, приводит к нехорошему состоянию на следующий день.



— Как понять свою дозировку и с какой частотой рюмки поднимать?

— Никак не понять. Иногда пару рюмок выпьешь, и уже не хорошо, а в другой раз с хорошей компанией и по пол-литра уговорили, а всё отлично. Не надо пытаться накачать себя быстро. Отдыхайте, веселитесь, поднимайте тосты и не доливайте рюмку. Конечно, если пить гранёными стаканами, то вы свою дозу пропустите, а выпивая понемножку, не пропустите состояние комфортного опьянения.

— Традиционное окончание застолья — тортик с чаем, кофе. Действительно ли, если гость перебрал, чашка горячего чая может поставить на ноги?

— Это смотря, как перепил. Перепил — это, как правило, нарушение какой-то гемодинамики. Чашка горячего напитка это как-то стабилизирует. Но на ноги не поднимает, если он уже лежит лицом в салате. А если человеку по каким-то причинам стало не очень хорошо, тут да, дайте ему чашку сладкого чая с лимоном. Это сработает даже как отвлекающая терапия. Но это не пьяного на ноги поднять. Того, кто уснул в салате, надо переложить на кровать.



— А кофе?

— Нет, в растворимом кофе, который мы пьём, кофеина зачастую даже меньше, чем в чае. Это чисто индивидуальные вкусовые пристрастия. Ни чай, ни кофе не обладают чудодейственным эффектом поднять пьяного.

Утро. Проснись и жуй

— Давайте сразу — что делать, как выжить? Антипохмелину — да?

— Если вы здоровы, не перебрали, то никаких препаратов утром принимать не надо. Если плохо, то пейте общепринятые абсорбенты: активированный уголь, смекту и пару таблеток шипучего аспирина. Не надо мудрить с рассолом и прочей ерундой. А если кто-то предлагает: «На, похмелись, и станет легче» — это катастрофа, этого делать категорически не надо.

— Почему?

— Потому что, если вы похмелитесь — это уже будет признак формирования зависимости. Пару таблеточек, полежать, контрастный душ и всё.

— А если совсем невмоготу?

— Если плохо, вызывайте скорую.

— А если человек знает, что пивка тяпнет — и полегчает?

— Тогда и пить не стоило.

— Как отличить похмелье от интоксикации?

— Самый банальный тест. Взять, например, двух человек. У одного есть зависимость, у второго — нет. Оба накануне напились, обоим утром плохо. Поднести обоим стопочку. Того, кто отравился, от одного запаха вывернет, а алкоголик выпьет. Обоим плохо, но у одного интоксикация, а у второго абстиненция, то есть алкоголь там включился в нормальный обмен веществ.

