На повышение рождаемости и здоровье в Ярославской области потратят больше трёх миллиардов рублей

— Хотелось бы отметить, что нам необходимо создавать условия для того, чтобы в нашем регионе рождалось больше детей, — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев. — В частности, предполагается построить 12 дошкольных образовательных учреждений общей мощностью 1270 мест, в том числе 790 мест для детей в возрасте до 3 лет. Объекты будут введены в строй в 2020 и 2021 годах.

В регионе планируют запустить пять проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

На повышение рождаемости и улучшение здравоохранения в Ярославской области потратят больше трёх миллиардов рублей.

Одна из главных задач в сфере здравоохранения — борьба с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Планируется построить хирургический корпус онкологической больницы на 266 коек, который будет включать хирургические отделения, операционный блок, реанимационное отделение. Хирургический корпус оснастим современным оборудованием. Переоснастим региональный сосудистый центр, а также первичные сосудистые отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, — сказал Селезнев.

В ближайшие годы в полную силу заработает и экстренная санитарная авиация, которая будет делать не менее 150 летных часов в год.

Проекты будут финансировать из федерального и регионального бюджетов.

Отрадно, что в Ярославской области чиновники так радеют за рождаемость в отличие от коллег из Свердловской области. Там чиновница Ольга Глацких довольно жёстко высказалась по поводу обязанностей государства перед своими гражданами.