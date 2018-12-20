20 декабря четверг
СЕЙЧАС -9°С

Сейчас в Ярославле

-9°

пасмурно Ощущается как -14

3 м/с , юго-вост.
778мм
85%
Подробнее
usd 67.11
eur 76.47
СЕЙЧАС -9°С
usd 67.11
eur 76.47
Здоровье

На повышение рождаемости и здоровье в Ярославской области потратят больше трёх миллиардов рублей

В регионе планируют запустить несколько проектов

Поделиться

1 401
4 Обсудить

Все новости

Все новости

Деньги выделят из федерального и регионального бюджетов

Фото: Александра Савельева

На повышение рождаемости и улучшение здравоохранения в Ярославской области потратят больше трёх миллиардов рублей.

В регионе планируют запустить пять проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

— Хотелось бы отметить, что нам необходимо создавать условия для того, чтобы в нашем регионе рождалось больше детей, — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев. — В частности, предполагается построить 12 дошкольных образовательных учреждений общей мощностью 1270 мест, в том числе 790 мест для детей в возрасте до 3 лет. Объекты будут введены в строй в 2020 и 2021 годах.

Одна из главных задач в сфере здравоохранения — борьба с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Планируется построить хирургический корпус онкологической больницы на 266 коек, который будет включать хирургические отделения, операционный блок, реанимационное отделение. Хирургический корпус оснастим современным оборудованием. Переоснастим региональный сосудистый центр, а также первичные сосудистые отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, — сказал Селезнев.

В ближайшие годы в полную силу заработает и экстренная санитарная авиация, которая будет делать не менее 150 летных часов в год.

Проекты будут финансировать из федерального и регионального бюджетов.

Отрадно, что в Ярославской области чиновники так радеют за рождаемость в отличие от коллег из Свердловской области. Там чиновница Ольга Глацких довольно жёстко высказалась по поводу обязанностей государства перед своими гражданами. 

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

здоровьедети

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (4) Обсудить
Гость
20 дек 2018 в 11:40
+0 −0
Ключевое слово "потратят"
20 дек 2018 в 10:57
+0 −0
Как всегда не озвучили главное условие размножения - подходящие условия жизни. Увеличение рабочих мест (не с копеечной зп) - отсутствует. Ну ещё и побочных явлений многовасто будет - экология, там, качество продуктов питания, да много ещё чего.
Комментировать

СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90