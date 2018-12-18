Первая степень опасности: в МЧС предупредили ярославцев о скоплении в воздухе вредной взвеси

Главное управление МЧС России по Ярославской области распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях и объявило первую степень опасности.

— Ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, что может привести к обострению хронических заболеваний органов дыхания у населения и к ухудшению состояния здоровья беременных женщин, престарелых людей и детей, — говорится в сообщении ведомства. — В связи с возможным ухудшением состояния атмосферного воздуха в городе Ярославле просим жителей города обратить внимание на состояние своего здоровья.

Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, звоните по телефону 112. Каждый звонок принимается бесплатно в любое время суток.



Ранее синоптики сообщили, каких ещё ждать сюрпризов от погоды. Всю неделю днём будет от -8 до -14 °C, по ночам — от -9 до -15 °C.

