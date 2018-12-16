Опубликовали список медицинских услуг, за которые ярославцы не обязаны платить

Россиянам полагаются бесплатные лекарства и медицинские исследования
Всероссийский союз страховщиков опубликовал перечень медицинских услуг, за которые ярославцы и все россияне не обязаны платить. Об этом сообщили журналисты «Российской газеты».
— Проанализировав поступающие жалобы, эксперты ВСС составили топ-10 медуслуг, которые пациент, застрахованный в системе ОМС, должен получать бесплатно, но, тем не менее, вынужден оплачивать, — прокомментировали журналисты издания.
В топ бесплатных услуг городских больниц вошли:
Если ваши права на оказание бесплатной медицинской помощи будут нарушены, то смело обращайтесь в администрацию больницы или в страховую, которая выдала полис ОМС. Но помните, что услуги будут бесплатными лишь по назначению лечащего врача.
В Ярославской области были случаи, когда страховщики пугали жителей отказом в медицинской помощи. Делали они это ради собственной прибыли.
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