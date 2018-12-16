Опубликовали список медицинских услуг, за которые ярославцы не обязаны платить

Всероссийский союз страховщиков опубликовал перечень медицинских услуг, за которые ярославцы и все россияне не обязаны платить. Об этом сообщили журналисты «Российской газеты».



— Проанализировав поступающие жалобы, эксперты ВСС составили топ-10 медуслуг, которые пациент, застрахованный в системе ОМС, должен получать бесплатно, но, тем не менее, вынужден оплачивать, — прокомментировали журналисты издания.



В топ бесплатных услуг городских больниц вошли:



лекарства, шприцы, системы для инфузионной терапии — то, что используют при стационарном лечении. Также стоит отметить, что все лекарства от онкозаболеваний бесплатны;

медицинские изделия из металла и других материалов, которые вживляют в организм человека;

бесплатные МРТ и КТ, если пациент находится в условиях стационара;

стоматологические услуги, кроме изготовления зубных протезов;

такие исследования, как анализ крови (в частности, на гормоны), УЗИ, рентгенография и гастроскопия;

массаж, занятия лечебной физкультурой, назначенные лечащим врачом, также бесплатны.