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Здоровье

Опубликовали список медицинских услуг, за которые ярославцы не обязаны платить

На чём пациенты имеют право сэкономить

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Россиянам полагаются бесплатные лекарства и медицинские исследования

Фото: Александра Савельева

Всероссийский союз страховщиков опубликовал перечень медицинских услуг, за которые ярославцы и все россияне не обязаны платить. Об этом сообщили журналисты «Российской газеты».

— Проанализировав поступающие жалобы, эксперты ВСС составили топ-10 медуслуг, которые пациент, застрахованный в системе ОМС, должен получать бесплатно, но, тем не менее, вынужден оплачивать, — прокомментировали журналисты издания.

В топ бесплатных услуг городских больниц вошли:

  • лекарства, шприцы, системы для инфузионной терапии — то, что используют при стационарном лечении. Также стоит отметить, что все лекарства от онкозаболеваний бесплатны;
  • медицинские изделия из металла и других материалов, которые вживляют в организм человека;
  • бесплатные МРТ и КТ, если пациент находится в условиях стационара;
  • стоматологические услуги, кроме изготовления зубных протезов;
  • такие исследования, как анализ крови (в частности, на гормоны), УЗИ, рентгенография и гастроскопия;
  • массаж, занятия лечебной физкультурой, назначенные лечащим врачом, также бесплатны.
  • консультации узких специалистов, таких как окулист, невролог, хирург и онколог, для пациентов бесплатны.

Если ваши права на оказание бесплатной медицинской помощи будут нарушены, то смело обращайтесь в администрацию больницы или в страховую, которая выдала полис ОМС. Но помните, что услуги будут бесплатными лишь по назначению лечащего врача.

В Ярославской области были случаи, когда страховщики пугали жителей отказом в медицинской помощи. Делали они это ради собственной прибыли.

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

Ярославльмедицина

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