Заметно сократилось количество смертей от болезней системы кровообращения

Специалисты Ярославльстата подвели итоги десяти месяцев в сфере демографии.

— Естественная убыль населения в январе-октябре 2018 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 475 человек, — рассказали в ведомстве.

И опубликовали конкретные цифры — от чего умирали в этом году в Ярославской области. По многим показателям цифры снизились, но видно — увеличилось количество смертей от новообразований.