Стали чаще погибать от опухолей: опубликованы самые главные причины смерти ярославцев
9 декабря 2018 07:54
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Специалисты Ярославльстата подвели итоги десяти месяцев в сфере демографии.
— Естественная убыль населения в январе-октябре 2018 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 475 человек, — рассказали в ведомстве.
И опубликовали конкретные цифры — от чего умирали в этом году в Ярославской области. По многим показателям цифры снизились, но видно — увеличилось количество смертей от новообразований.
- от инфекционных и паразитарных болезней — 94 человека (86 в прошлом году);
- новообразований — 2395 (2361 в прошлом году);
- болезней системы кровообращения — 6065 (6354 в прошлом году);
- пищеварения — 1002 (1034 в прошлом году);
- болезней органов дыхания — 380 (414 в прошлом году);
- болезней органов пищеварения — 1002 (1034 в прошлом году);
- транспортных травм — 138 (158 в прошлом году);
- случайных отравлений алкоголем — 72 (195 в прошлом году);
- самоубийств — 99 (100 в прошлом году);
- убийств — 53 (58 в прошлом году).
Фото: Александра Савельева
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