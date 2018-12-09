Заметно сократилось количество смертей от болезней системы кровообращения
Заметно сократилось количество смертей от болезней системы кровообращения

Специалисты Ярославльстата подвели итоги десяти месяцев в сфере демографии.

— Естественная убыль населения в январе-октябре 2018 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 475 человек, — рассказали в ведомстве.

И опубликовали конкретные цифры — от чего умирали в этом году в Ярославской области. По многим показателям цифры снизились, но видно — увеличилось количество смертей от новообразований.

  • от инфекционных и паразитарных болезней — 94 человека (86 в прошлом году);
  • новообразований — 2395 (2361 в прошлом году);
  • болезней системы кровообращения — 6065 (6354 в прошлом году);
  • пищеварения — 1002 (1034 в прошлом году);
  • болезней органов дыхания — 380 (414 в прошлом году);
  • болезней органов пищеварения — 1002 (1034 в прошлом году);
  • транспортных травм — 138 (158 в прошлом году);
  • случайных отравлений алкоголем — 72 (195 в прошлом году);
  • самоубийств — 99 (100 в прошлом году);
  • убийств — 53 (58 в прошлом году).