Богдану срочно нужна была операция



Следователи проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик.



Мы писали об этой истории в сентябре. Богдан Чижевский вышел из троллейбуса и ждал, пока он уедет. Но водитель, по словам родственников мальчика, махнул рукой: мол, можно идти. Мальчик пошёл через дорогу, и в этот момент его сбил автомобиль. Водитель машины сказал: не ожидал, что из-за троллейбуса выйдет ребёнок.



— Если срочно не сделать операцию, то Богдан станет неходячим инвалидом. Вызов прислали из московской клиники, врачи готовы помочь ребёнку, но не могут — закончились квоты. А тянуть дальше некуда, — рассказала тогда мама мальчика Елена.



После публикаций в СМИ к делу подключились следователи.



— В СМИ появились сообщения о том, что 10-летнему ярославскому школьнику, получившему тяжелые травмы вследствие ДТП, требуется дорогостоящее лечение. Из публикаций следует, что семья ребёнка находится в тяжелом финансовом положении и нуждается в помощи. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по сообщениям СМИ организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям государственных органов, сопровождавших ребенка в процессе лечения, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.



В департаменте здравоохранения по Ярославской области ещё в сентябре утверждали: ребёнку выделили квоту и операцию сделают бесплатно.



Как стало известно корреспондентам 76.ru, Богдана прооперировали в московской клинике.

