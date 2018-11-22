Областная детская клиническая больница находится в Дзержинском районе

В областной детской клинической больнице сегодня устроили день открытых дверей. Это самая большая детская клиника в Ярославле. На её территории восемь корпусов, причём один из них соединён из двух. В главном корпусе шесть этажей. Корреспонденты 76.ru побродили по отделениям больницы, чтобы посмотреть, в каких условиях лечат ярославских детишек.



Первый этаж главного здания украсили детскими рисунками

Первым делом мы поднялись в «Отделение анестезиологии и реанимации». На этом этаже находятся не только палаты реанимации, но и современная лаборатория, где в течение часа можно получить результаты любого анализа.

Анализы проверяет компьютер

Детский анестезиолог может в один клик проверить состояние здоровья каждого ребёнка

Консоли для подводки кислорода, множество розеток для приборов

А мы идём дальше. В соседнем здании находится «Отделение патологии новорожденных». На маленьких детей тут выделено шесть мест реанимации и более сорока обычных коек. Малыши всегда под присмотром врачей и мам: для них здесь есть специальные палаты, поэтому к новорожденному ребёнку у мам почти всегда есть доступ.



Новорождённые с патологиями лежат одни, но под присмотром неонатологов

— Все дети с врождёнными аномалиями и инфекциями лечатся в условиях нашего отделения. Мы здесь оперируем их и вынашиваем. В реанимации дети находятся под аппаратом высокочастотной вентиляции лёгких, — рассказала Марина Грачёва врач-неонатолог.

В палате обновили кислородную систему. На неё потратили 75 тысяч рублей

Далее мы поднялись на пятый этаж в «Отделение гематологии и химиотерапии». Ежегодно сюда попадает около 550 детей. Из них пятьдесят процентов проходят курс химиотерапии. Излечиваются почти все дети, но у процентов десяти может случиться рецидив. Предугадать это врачи не могут.

Обычно стационарное лечение в этом отделении длится шесть месяцев

— Мы тесно сотрудничаем с коллегами из Москвы и в частности с центром детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Особенно когда требуется сложная операция, например, трансплантация костного мозга, то мы отправляем маленьких пациентов в Москву. Эти исследования бесплатны, — рассказала заведующая отделения Ольга Сурьянинова.

В палатах стараются размещать по одному пациенту. Иногда селят по двое

В период лечения детям нужна поддержка от взрослых

На шестом этаже больницы находится операционная. Врачи здесь очень заботятся о порядке и санитарии, поэтому попросили нас переодеть новые стерильные халаты и спрятать волосы.



Среди самых сложных и первых операций в этой больнице — коррекция свода стопы. Нужна она тем детям, у которых плоскостопие. Из-за имплантов эта операция очень дорогостоящая, но, как сказал заведующий отделения, для пациентов она бесплатна.

Сейчас хирурги удаляют ребёнку камни в почках

Недалеко от главного корпуса находится здание амбулаторно-поликлинической помощи. Там есть как дневной стационар, так и отделения диагностики различных заболеваний. Недавно больница закупила новые приборы. Среди них новенький рефрактометр.

Рефрактометр, который стоял тут 14 лет, пришёл в негодность

— Рефрактометр, который пришёл к нему на замену, конечно, лучше. Он автоматически настраивается. К нам почти 90 процентов детей обращаются с аномалиями рефракции, а в день бывает по 20 пациентов, — рассказала офтальмолог областной детской клинической больницы Ирина Шкирева.

Новенький аппарат облегчил работу врачам

На втором этаже обновили кабинет, в котором диагностируют пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь появился новый дефибриллятор.



— Это профессиональный дефибриллятор для оказания экстренной помощи пациентам. Здесь два зарядных устройства, речная озвучка программ и ЭКГ. Для врачей это облегчает работу, — рассказала врач Наталья Клокова.

