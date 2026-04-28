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Здоровье Врачи расширили список симптомов «попкорновой болезни»: на что обратить внимание

Врачи расширили список симптомов «попкорновой болезни»: на что обратить внимание

Рассказываем о методах диагностики

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Сухой кашель может указывать на облитерирующий бронхиолит | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСухой кашель может указывать на облитерирующий бронхиолит | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сухой кашель может указывать на облитерирующий бронхиолит

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Российские врачи научились распознавать облитерирующий бронхиолит («попкорновую болезнь» легких) не только по характерному хрусту, но и ряду других тревожных симптомов. Об этом сообщила ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского университета Татьяна Ким.

Облитерирующий бронхиолит — редкое заболевание, при котором поражаются мелкие дыхательные пути (бронхиолы), что приводит к их сужению и нарушению газообмена. Свое неофициальное название «попкорновая болезнь» оно получило из‑за характерного лопающегося звука при дыхании, напоминающего треск попкорна. Заболевание может развиваться из-за курения электронных сигарет и вейпов.

Теперь врачи учитывают не только характерный лопающийся звук при дыхании (крепитацию), но и другие клинические признаки: нарастающую одышку (особенно при физических нагрузках), сухой кашель без мокроты, свистящее дыхание, быструю утомляемость, учащенное сердцебиение и нарушение сна. В тяжелых случаях обращают внимание на цианоз — признак дыхательной недостаточности, уточнила Ким в беседе с ТАСС.

Диагноз ставится на основе сбора анамнеза и инструментальных методов. Сегодня применяются более точные обследования: компьютерная томография высокого разрешения (позволяет увидеть симптом «матового стекла»), спирометрия и диффузионный тест (показывают снижение объема выдоха и нарушение газообмена). В сложных случаях проводится биопсия легких, а лабораторные анализы играют вспомогательную роль.

Впервые болезнь диагностировали в 2019 году в США. Затем подобные случаи начали находить и в России. Число больных растет. В тяжелых случаях облитерирующий бронхиолит приводит к хронической дыхательной недостаточности, что делает человека инвалидом, а иногда и приводит к летальному исходу.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Попкорн Легкие Симптомы болезни Кашель Одышка
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