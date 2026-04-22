НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

0 м/c,

 748мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,02
EUR 88,76
Изменят маршруты автобусов
Установят два фонтана
Здесь был Пушкин
Обломки БПЛА во дворе
Когда дадут горячую воду
Откровения водолаза о работе
Атака БПЛА
Ударил кулаком пенсионерку
Здоровье Как пережить аллергию в период цветения: все способы

Как пережить аллергию в период цветения: все способы

Этот сезон требует особого внимания

636
Наиболее частые клинические проявления поллиноза&nbsp;— аллергический ринит | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНаиболее частые клинические проявления поллиноза&nbsp;— аллергический ринит | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Наиболее частые клинические проявления поллиноза — аллергический ринит

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Ежегодно увеличивается число людей, страдающих аллергией на пыльцу. Однако можно пережить сезон цветения без мучений и облегчить симптомы поллиноза. Обо всем по порядку рассказали в этом материале.

Что такое поллиноз

Поллиноз — это пыльцевая аллергия, или, по-другому, сенная лихорадка. Заболевание, в основе которого лежит аллергическая реакция. Во время цветения симптомы поллиноза усиливаются.

Как проявляется заболевание:

  • заложенность носа;

  • затруднение дыхания через нос;

  • частое чихание в виде приступов;

  • обильные выделения из носовых ходов слизистого характера;

  • покраснение, отек век;

  • постоянный зуд и жжение в глазах;

  • слезотечение;

  • дискомфорт, першение в горле;

  • зуд в слуховом проходе.

Наиболее частые клинические проявления поллиноза — аллергический ринит, аллергический конъюнктивит и бронхиальная астма. У заболевания есть несколько степеней тяжести:

  • легкая степень тяжести — у пациента присутствуют слабовыраженные симптомы, которые не нарушают дневную активность и сон;

  • средняя степень тяжести — симптомы поллиноза препятствуют выполнению работы, учебе, занятиям спортом, нарушают сон;

  • тяжелая степень — симптомы значительно ухудшают качество жизни пациента, который в отсутствие терапии не может нормально работать, учиться, заниматься спортом; значительно нарушается сон.

Как его лечить

Симптомы поллиноза могут то усиливаться, то стихать. Всё зависит от того, как цветет аллергенное растение. По информации врача — аллерголога-иммунолога, доктора медицинских наук, профессора РАН Елены Вишневой, в один год цветение может быть обильным, а в другой — наоборот.

«Но поллиноз — это хроническое аллергическое заболевание. Без лечения оно имеет тенденцию к прогрессированию и расширению спектра аллергенов, а также к утяжелению симптомов. Кроме того, аллергия, в частности поллиноз, нередко приводит к развитию бронхиальной астмы, поскольку обе патологии возникают на основе одного и того же воспалительного механизма», — подчеркнула врач в разговоре с «АиФ».

При лечении поллиноза ВОЗ рекомендует использовать три направления в комплексе:

  • снизить контакты с пыльцой;

  • принимать антигистаминные препараты, стабилизаторы мембран тучных клеток и местные глюкокортикостероиды в виде спреев в нос и ингаляций;

  • аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ).

Если говорить о последнем направлении, то это единственный на сегодняшний день метод лечения, который не просто снимает симптомы, а меняет отношение иммунной системы к аллергену, то есть воздействует на причину заболевания. С помощью него человек тренирует иммунитет.

Пациент регулярно получает микродозы аллергена с помощью уколов. Дозировку увеличивают постепенно. Лечение занимает годы — не менее 3–5 лет.

АСИТ могут назначить детям с аллергией с 4 лет. Также процедура показана пациентам с подтвержденным аллергическим ринитом и контролируемой бронхиальной астмой. АСИТ противопоказана при тяжелой неконтролируемой астме, иммунодефицитах и некоторых других состояниях.

Эффект от такого лечения сохраняется на долгие годы после завершения полного курса. У пациентов значительно уменьшается потребность в лекарствах в сезон цветения, а у многих даже полностью исчезают симптомы поллиноза. А если они появились вновь — лечение можно повторить.

Периоды аллергии

У сезона поллиноза три этапа — весна, лето и осень. Например, с апреля по май — период цветения у деревьев. С конца мая по июнь — пик цветения луговых и злаковых трав, таких как овсяница или мятлик, которые тоже вызывают аллергию. Их пыльца очень легкая и летучая.

С июля по сентябрь цветут сорные травы. Наиболее опасны для аллергиков полынь, амброзия, лебеда. На юге России из-за более теплого климата сезон начинается раньше и заканчивается позже. Основная опасность южных регионов — амброзия, которая цветет с конца июля и может вызывать тяжелейшие симптомы вплоть до глубокой осени.

Как пережить активность цветения

Чтобы сократить симптомы поллиноза во время цветения, нужно снизить контакт с пыльцой, уехав к морю или в горы на всё время цветения ольхи или березы. Однако не все могут это себе позволить.

Но существует целый комплекс мер помимо смены климата. Врач рекомендует избегать прогулок в сухую ветреную погоду и не гулять в лесу. Идеальное время для выхода на улицу — сразу после дождя или вечером.

Окна в доме лучше держать закрытыми и пользоваться очистителями воздуха. Проветривать помещение стоит только в ночное время или после дождя.

Придя с улицы нужно принимать душ, вымыть голову и переодеться в домашнюю одежду. Нос нужно промыть солевым раствором.

Влажную уборку дома стоит проводить как можно чаще. Но главное — соблюдайте рекомендации врача и следуйте назначенной им терапии.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Аллергия Здоровье Цветение Болезнь Лечение Врач
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
22 апреля, 14:12
А на фронте как бороться с полинозом, если это мешает воевать?
Гость
22 апреля, 13:09
Просто уехать и лучше навсегда
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Рекомендуем