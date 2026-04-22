Как пережить аллергию в период цветения: все способы

Ежегодно увеличивается число людей, страдающих аллергией на пыльцу. Однако можно пережить сезон цветения без мучений и облегчить симптомы поллиноза. Обо всем по порядку рассказали в этом материале.
Что такое поллиноз
Поллиноз — это пыльцевая аллергия, или, по-другому, сенная лихорадка. Заболевание, в основе которого лежит аллергическая реакция. Во время цветения симптомы поллиноза усиливаются.
Как проявляется заболевание:
заложенность носа;
затруднение дыхания через нос;
частое чихание в виде приступов;
обильные выделения из носовых ходов слизистого характера;
покраснение, отек век;
постоянный зуд и жжение в глазах;
слезотечение;
дискомфорт, першение в горле;
зуд в слуховом проходе.
Наиболее частые клинические проявления поллиноза — аллергический ринит, аллергический конъюнктивит и бронхиальная астма. У заболевания есть несколько степеней тяжести:
легкая степень тяжести — у пациента присутствуют слабовыраженные симптомы, которые не нарушают дневную активность и сон;
средняя степень тяжести — симптомы поллиноза препятствуют выполнению работы, учебе, занятиям спортом, нарушают сон;
тяжелая степень — симптомы значительно ухудшают качество жизни пациента, который в отсутствие терапии не может нормально работать, учиться, заниматься спортом; значительно нарушается сон.
Как его лечить
Симптомы поллиноза могут то усиливаться, то стихать. Всё зависит от того, как цветет аллергенное растение. По информации врача — аллерголога-иммунолога, доктора медицинских наук, профессора РАН Елены Вишневой, в один год цветение может быть обильным, а в другой — наоборот.
«Но поллиноз — это хроническое аллергическое заболевание. Без лечения оно имеет тенденцию к прогрессированию и расширению спектра аллергенов, а также к утяжелению симптомов. Кроме того, аллергия, в частности поллиноз, нередко приводит к развитию бронхиальной астмы, поскольку обе патологии возникают на основе одного и того же воспалительного механизма», — подчеркнула врач в разговоре с «АиФ».
При лечении поллиноза ВОЗ рекомендует использовать три направления в комплексе:
снизить контакты с пыльцой;
принимать антигистаминные препараты, стабилизаторы мембран тучных клеток и местные глюкокортикостероиды в виде спреев в нос и ингаляций;
аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ).
Если говорить о последнем направлении, то это единственный на сегодняшний день метод лечения, который не просто снимает симптомы, а меняет отношение иммунной системы к аллергену, то есть воздействует на причину заболевания. С помощью него человек тренирует иммунитет.
Пациент регулярно получает микродозы аллергена с помощью уколов. Дозировку увеличивают постепенно. Лечение занимает годы — не менее 3–5 лет.
АСИТ могут назначить детям с аллергией с 4 лет. Также процедура показана пациентам с подтвержденным аллергическим ринитом и контролируемой бронхиальной астмой. АСИТ противопоказана при тяжелой неконтролируемой астме, иммунодефицитах и некоторых других состояниях.
Эффект от такого лечения сохраняется на долгие годы после завершения полного курса. У пациентов значительно уменьшается потребность в лекарствах в сезон цветения, а у многих даже полностью исчезают симптомы поллиноза. А если они появились вновь — лечение можно повторить.
Периоды аллергии
У сезона поллиноза три этапа — весна, лето и осень. Например, с апреля по май — период цветения у деревьев. С конца мая по июнь — пик цветения луговых и злаковых трав, таких как овсяница или мятлик, которые тоже вызывают аллергию. Их пыльца очень легкая и летучая.
С июля по сентябрь цветут сорные травы. Наиболее опасны для аллергиков полынь, амброзия, лебеда. На юге России из-за более теплого климата сезон начинается раньше и заканчивается позже. Основная опасность южных регионов — амброзия, которая цветет с конца июля и может вызывать тяжелейшие симптомы вплоть до глубокой осени.
Как пережить активность цветения
Чтобы сократить симптомы поллиноза во время цветения, нужно снизить контакт с пыльцой, уехав к морю или в горы на всё время цветения ольхи или березы. Однако не все могут это себе позволить.
Но существует целый комплекс мер помимо смены климата. Врач рекомендует избегать прогулок в сухую ветреную погоду и не гулять в лесу. Идеальное время для выхода на улицу — сразу после дождя или вечером.
Окна в доме лучше держать закрытыми и пользоваться очистителями воздуха. Проветривать помещение стоит только в ночное время или после дождя.
Придя с улицы нужно принимать душ, вымыть голову и переодеться в домашнюю одежду. Нос нужно промыть солевым раствором.
Влажную уборку дома стоит проводить как можно чаще. Но главное — соблюдайте рекомендации врача и следуйте назначенной им терапии.