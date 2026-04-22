Как пережить аллергию в период цветения: все способы

Наиболее частые клинические проявления поллиноза — аллергический ринит Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ежегодно увеличивается число людей, страдающих аллергией на пыльцу. Однако можно пережить сезон цветения без мучений и облегчить симптомы поллиноза. Обо всем по порядку рассказали в этом материале.

Что такое поллиноз

Поллиноз — это пыльцевая аллергия, или, по-другому, сенная лихорадка. Заболевание, в основе которого лежит аллергическая реакция. Во время цветения симптомы поллиноза усиливаются.

Как проявляется заболевание:

заложенность носа;

затруднение дыхания через нос;

частое чихание в виде приступов;

обильные выделения из носовых ходов слизистого характера;

покраснение, отек век;

постоянный зуд и жжение в глазах;

слезотечение;

дискомфорт, першение в горле;

зуд в слуховом проходе.

Наиболее частые клинические проявления поллиноза — аллергический ринит, аллергический конъюнктивит и бронхиальная астма. У заболевания есть несколько степеней тяжести:

легкая степень тяжести — у пациента присутствуют слабовыраженные симптомы, которые не нарушают дневную активность и сон;

средняя степень тяжести — симптомы поллиноза препятствуют выполнению работы, учебе, занятиям спортом, нарушают сон;

тяжелая степень — симптомы значительно ухудшают качество жизни пациента, который в отсутствие терапии не может нормально работать, учиться, заниматься спортом; значительно нарушается сон.

Как его лечить

Симптомы поллиноза могут то усиливаться, то стихать. Всё зависит от того, как цветет аллергенное растение. По информации врача — аллерголога-иммунолога, доктора медицинских наук, профессора РАН Елены Вишневой, в один год цветение может быть обильным, а в другой — наоборот.

«Но поллиноз — это хроническое аллергическое заболевание. Без лечения оно имеет тенденцию к прогрессированию и расширению спектра аллергенов, а также к утяжелению симптомов. Кроме того, аллергия, в частности поллиноз, нередко приводит к развитию бронхиальной астмы, поскольку обе патологии возникают на основе одного и того же воспалительного механизма», — подчеркнула врач в разговоре с «АиФ».

При лечении поллиноза ВОЗ рекомендует использовать три направления в комплексе:

снизить контакты с пыльцой;

принимать антигистаминные препараты, стабилизаторы мембран тучных клеток и местные глюкокортикостероиды в виде спреев в нос и ингаляций;

аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ).

Если говорить о последнем направлении, то это единственный на сегодняшний день метод лечения, который не просто снимает симптомы, а меняет отношение иммунной системы к аллергену, то есть воздействует на причину заболевания. С помощью него человек тренирует иммунитет.

Пациент регулярно получает микродозы аллергена с помощью уколов. Дозировку увеличивают постепенно. Лечение занимает годы — не менее 3–5 лет.

АСИТ могут назначить детям с аллергией с 4 лет. Также процедура показана пациентам с подтвержденным аллергическим ринитом и контролируемой бронхиальной астмой. АСИТ противопоказана при тяжелой неконтролируемой астме, иммунодефицитах и некоторых других состояниях.

Эффект от такого лечения сохраняется на долгие годы после завершения полного курса. У пациентов значительно уменьшается потребность в лекарствах в сезон цветения, а у многих даже полностью исчезают симптомы поллиноза. А если они появились вновь — лечение можно повторить.

Периоды аллергии

У сезона поллиноза три этапа — весна, лето и осень. Например, с апреля по май — период цветения у деревьев. С конца мая по июнь — пик цветения луговых и злаковых трав, таких как овсяница или мятлик, которые тоже вызывают аллергию. Их пыльца очень легкая и летучая.

С июля по сентябрь цветут сорные травы. Наиболее опасны для аллергиков полынь, амброзия, лебеда. На юге России из-за более теплого климата сезон начинается раньше и заканчивается позже. Основная опасность южных регионов — амброзия, которая цветет с конца июля и может вызывать тяжелейшие симптомы вплоть до глубокой осени.

Как пережить активность цветения

Чтобы сократить симптомы поллиноза во время цветения, нужно снизить контакт с пыльцой, уехав к морю или в горы на всё время цветения ольхи или березы. Однако не все могут это себе позволить.

Но существует целый комплекс мер помимо смены климата. Врач рекомендует избегать прогулок в сухую ветреную погоду и не гулять в лесу. Идеальное время для выхода на улицу — сразу после дождя или вечером.

Окна в доме лучше держать закрытыми и пользоваться очистителями воздуха. Проветривать помещение стоит только в ночное время или после дождя.

Придя с улицы нужно принимать душ, вымыть голову и переодеться в домашнюю одежду. Нос нужно промыть солевым раствором.