А вы случайно не «пикми-герл»? Почему они так всех раздражают и что стоит за их поведением

Аналоги пикми есть в русском языке Источник: iStockphoto/izusek

Термин «пикми» официально претендовал на звание «Слово года — 2025». Но что этот мем означает и кого называют «пикми»? «Доктор Питер» разобрался в вопросе вместе с экспертом

«Не такая, как все»

Как объясняет психотерапевт Ирина Крашкина, словосочетание «пикми-герл» описывает определенную манеру поведения.

Ирина Крашкина, психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н.

«Термин „пикми“ (от английского pick me — „выбери меня“) используется в интернет-культуре для описания женщин, которые демонстративно стремятся выделиться среди других, особенно перед мужчинами, подчеркивая свою непохожесть на „обычных“ девушек.

«Такие высказывания часто звучат так: „Я не такая, как все эти истерички“, „Мужчины могут быть грубыми — мне это нравится“, „Я поддерживаю традиционные ценности, в отличие от этих сумасшедших феминисток“», — объясняет врач.

Желание нравиться и выделяться естественно для человека. Однако пикми-герл зачастую пытается набить себе цену за счет других. Она не просто говорит о своих достоинствах, а обязательно подчеркивает, что другие девушки таким похвастаться не могут.

Немного мемологии

В интернете над пикми-герл подшучивают уже не первый год. По мнению пользователей, выделить таких девушек можно по следующим фразам и признакам:

попытка говорить более детским «милым» голосом;

фразы в духе: «Я не дружу с девочками, женской дружбы не существует, мне интереснее с мальчиками»;

наигранные инфантильность и беспомощность;

фразы в духе: «Не понимаю девочек, которые много красятся» и другие попытки осудить женские интересы и дам в целом.

Впрочем, в Рунете уже успели пошутить о том, что аналоги термина «пикми» на русском звучали бы как «подлиза» и «вертихвостка».

Причины и последствия

Подобные навязчивые попытки привлечь к себе внимание — тревожный сигнал, уверена Ирина Крашкина: «За этим поведением, как правило, стоит глубокая потребность в одобрении, признании и принадлежности, особенно со стороны мужчин, воспринимаемых как источник социальной или эмоциональной валидации».

Почему подобное поведение раздражает так сильно, что об этом появился полноценный мем? Дело даже не в активных попытках обратить на себя внимание. Дело именно в том, что «пикми-герл» ненароком унижают других женщин, пытаются показать себя избранными, а других — недостойными, обычными. Женской солидарностью тут и не пахнет. Как и уважением — и к себе, и к другим.

Впрочем, пикми бесят не только дам.

«Такое поведение часто выглядит неестественно, манипулятивно и вызывает ощущение неискренности, что провоцирует негативную реакцию как у женщин, так и у мужчин, ценящих подлинность», — отмечает психотерапевт.

Самоанализ

Пикми-герл далеко не всегда осознают, что ведут себя как-то некорректно, и могут не до конца понимать, почему окружающие раздражаются и плохо к ним относятся. И если вдруг в описании этого явления вы узнали себя, не стоит впадать в самобичевание.

Врач советует попробовать разобраться и ответить на вопрос, что именно заставляет вас вести себя так.

«Часто в основе подобного поведения лежит низкая самооценка, страх одиночества или внутренняя неуверенность в своей ценности вне чужого взгляда.

«Полезно задать себе вопросы: „Чего я действительно хочу?“, „Почему мне важно, чтобы меня выбрали?“, „Как я вижу себя вне оценки другими?“» — говорит врач Крашкина.

Низкая самооценка сильно мешает наслаждаться жизнью, так что над ней можно и нужно работать. В некоторых случаях не обойтись и без помощи специалистов. Однако не менее важно провести и самостоятельную работу над собой.

«Вам нужно развитие личных границ, интересов и искренних отношений. Это путь к более зрелой и устойчивой идентичности, где внимание партнера не подтверждение ценности, а естественное следствие взаимного уважения», — резюмировал психотерапевт.

Еще один раздражитель: почему диалог в мессенджере обрывается на полуслове

Знакомо вам такое? Обсудили планы, поболтали о кино, обменялись мемами — и тут ваш собеседник внезапно пропадает. Без «пока», без «спокойной ночи». Просто тишина. Клинический психолог Юлия Тарибо объясняет, почему отсутствие прощальной реплики может испортить настроение на весь вечер и как наш мозг становится заложником этой ситуации.

Что происходит у нас в голове

Наша психика остро нуждается в завершении. Еще в прошлом веке психолог Блюма Зейгарник открыла эффект, названный ее именем: незавершенные действия мозг запоминает лучше и постоянно к ним возвращается, создавая внутреннее напряжение.

Резко оборвавшийся диалог — это классический незакрытый гештальт. Мозг воспринимает его как незаконченное дело и не может перейти в спящий режим. Он продолжает в фоновом режиме прокручивать последние фразы, ища ошибку или угрозу. Короткое «спокойной ночи» выполняет роль сигнала: «Сеанс связи окончен, все в порядке, можно выдохнуть». Без этого сигнала мы остаемся в состоянии легкого напряжения и иногда раздражения.

Эмоциональный шторм в стакане воды

За обидой из-за пропущенного «пока» часто скрывается нечто большее — потребность в подтверждении своей значимости. Этот цифровой ритуал — своего рода аналог дружеского кивка или объятия при расставании. Его отсутствие бессознательно считывается как сообщение: «Ты не настолько важен, чтобы я тратил на тебя секунду своего времени».

Особенно остро на это реагируют люди с тревожным типом привязанности. Для них молчание партнера мгновенно превращается в проверку на прочность отношений. Активируется древний страх отвержения — встроенный инстинкт, который когда-то помогал нашим предкам выживать в группе. Игнор в чате мозг воспринимает почти как изгнание из племени.

В ситуациях неопределенности включается проекция: мы начинаем достраивать картину, чаще всего — в мрачных тонах. «Встретил кого-то», «устал от меня», «случилось что-то страшное»… Хотя на деле человек мог просто заснуть.

Кто виноват: тип привязанности, гендер или эпоха

Ваша реакция на исчезновение собеседника из чата во многом зависит от вашего типа привязанности.

Тревожный тип будет страдать, постоянно проверять телефон и, возможно, отправит тревожное: «Ты тут?»;

избегающий тип часто сам не видит смысла в ритуалах и может спокойно пропасть, не испытывая угрызений совести;

надежный (безопасный) тип предпочитает ставить точки в беседах, но не станет драматизировать, если кто-то так не делает.

Играют роль и другие факторы. Женщины больше ценят ритуалы — как проявление заботы. Мужчины чаще ориентированы на суть разговора, а не на его формальное закрытие. Зумеры могут считать нормальным просто «вылететь» из чата, в то время как миллениалы все еще ждут внятного прощания.

Когда молчание — это оружие

Иногда внезапная тишина — это инструмент манипуляции.

Пассивная агрессия: «Пусть помучится, подумает, что сделал не так»;

игра в доступность: чередование внимания и холода, чтобы вызвать зависимость (прием «позови-оттолкни»);

тестирование границ: «Интересно, как он отреагирует, если я испарюсь?»

Чтобы отличить манипуляцию от случайности, обратите внимание на систематичность. Если человек стабильно пропадает после ссор и не считает это проблемой — это тревожный звоночек. Если же он изредка забывает попрощаться, но в целом внимателен, скорее всего, это просто особенность или рассеянность.

Что делать, если ранит тишина

Если вам неприятно, когда переписка резко обрывается внезапно, скажите об этом напрямую. Но без претензий. Постройте фразу от себя: «Знаешь, я почему-то спокойнее себя чувствую, когда мы друг другу говорим „спокойной ночи“. Давай так и делать?» Так вы говорите о своих чувствах, а не обвиняете другого.

Можно придумать свои маленькие правила. Например, выберите быстрый знак для прощания — вместо слов сердечко или спящий смайлик. Это займет секунду, но диалог будет завершен.

Когда начинаете переживать из-за тишины, напомните себе: скорее всего, все в порядке. Человек просто занят, устал или заснул. Попробуйте отвлечься — сделать несколько глубоких вдохов, посмотреть короткое видео, переключиться на другое дело.