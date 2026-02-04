В России создали вакцину от опасного вируса (им болеют все): подробности

Для вакцинации используют специальные капли Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В России создали вакцину от ротавируса и планируют выпустить ее. Подробности об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ротавирус (Rotavirus) — это мелкий вирус из семейства Reoviridae, вызывающий острую кишечную инфекцию. Заболевание, которое он провоцирует, часто называют ротавирусной инфекцией или ротавирусным гастроэнтеритом. Эта инфекция может передаваться следующими путями: пищевым (обычно при употреблении молочных продуктов), контактно-бытовым (через грязные руки и предметы обихода), воздушно-капельным и водным (при употреблении воды с вирусами).

«Вакцина от ротавируса разработана и готовится к выпуску», — сказала Попова на пленарном заседании Совета Федерации.

Ротавирусная инфекция в первую очередь опасна для детей младшего возраста, поскольку может быстро привести к обезвоживанию. Среди симптомов заболевания:

рвота;

диарея;

боли в животе;

лихорадка.

По информации Роспотребнадзора, случаи заболевания регистрируются в любое время года.

«Иммунизация против ротавируса — важный шаг в профилактике этого заболевания», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также там добавили, что для вакцинации используют специальные капли, в которых есть слабые или неактивные вирусы. Эти капли учат организм бороться с инфекцией.

Для полной защиты нужно принять три дозы этих капель, как указано в инструкции. Важно отметить, что такой способ очень хорошо помогает снизить число больных и уменьшить количество госпитализаций.