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Здоровье В России создали вакцину от опасного вируса (им болеют все): подробности

В России создали вакцину от опасного вируса (им болеют все): подробности

Заболевание регистрируется в любое время года

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Для вакцинации используют специальные капли | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUДля вакцинации используют специальные капли | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Для вакцинации используют специальные капли

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В России создали вакцину от ротавируса и планируют выпустить ее. Подробности об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ротавирус (Rotavirus) — это мелкий вирус из семейства Reoviridae, вызывающий острую кишечную инфекцию. Заболевание, которое он провоцирует, часто называют ротавирусной инфекцией или ротавирусным гастроэнтеритом. Эта инфекция может передаваться следующими путями: пищевым (обычно при употреблении молочных продуктов), контактно-бытовым (через грязные руки и предметы обихода), воздушно-капельным и водным (при употреблении воды с вирусами).

«Вакцина от ротавируса разработана и готовится к выпуску», — сказала Попова на пленарном заседании Совета Федерации.

Ротавирусная инфекция в первую очередь опасна для детей младшего возраста, поскольку может быстро привести к обезвоживанию. Среди симптомов заболевания:

  • рвота;

  • диарея;

  • боли в животе;

  • лихорадка.

По информации Роспотребнадзора, случаи заболевания регистрируются в любое время года.

«Иммунизация против ротавируса — важный шаг в профилактике этого заболевания», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также там добавили, что для вакцинации используют специальные капли, в которых есть слабые или неактивные вирусы. Эти капли учат организм бороться с инфекцией.

Для полной защиты нужно принять три дозы этих капель, как указано в инструкции. Важно отметить, что такой способ очень хорошо помогает снизить число больных и уменьшить количество госпитализаций.

Вакцинацию от распространенного вируса, который вызывает рак, хотят включить в нацкалендарь прививок. Кроме того, ее будут проводить бесплатно уже с 2027 года. Подробности об этом можно узнать здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Здоровье Вакцина Ротавирусная инфекция Роспотребнадзор
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Комментарии
2
Гость
4 февраля, 16:33
Так эта вакцина уже существует
Гость
4 февраля, 15:05
Давно известно специалистам что через пищевой тракт невозможно получить иммунитет, иначе мы бы были самой иммунизированной нацией.
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Гость
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