В России создали вакцину от опасного вируса (им болеют все): подробности

В России создали вакцину от ротавируса и планируют выпустить ее. Подробности об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ротавирус (Rotavirus) — это мелкий вирус из семейства Reoviridae, вызывающий острую кишечную инфекцию. Заболевание, которое он провоцирует, часто называют ротавирусной инфекцией или ротавирусным гастроэнтеритом. Эта инфекция может передаваться следующими путями: пищевым (обычно при употреблении молочных продуктов), контактно-бытовым (через грязные руки и предметы обихода), воздушно-капельным и водным (при употреблении воды с вирусами).
«Вакцина от ротавируса разработана и готовится к выпуску», — сказала Попова на пленарном заседании Совета Федерации.
Ротавирусная инфекция в первую очередь опасна для детей младшего возраста, поскольку может быстро привести к обезвоживанию. Среди симптомов заболевания:
рвота;
диарея;
боли в животе;
лихорадка.
По информации Роспотребнадзора, случаи заболевания регистрируются в любое время года.
«Иммунизация против ротавируса — важный шаг в профилактике этого заболевания», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также там добавили, что для вакцинации используют специальные капли, в которых есть слабые или неактивные вирусы. Эти капли учат организм бороться с инфекцией.
Для полной защиты нужно принять три дозы этих капель, как указано в инструкции. Важно отметить, что такой способ очень хорошо помогает снизить число больных и уменьшить количество госпитализаций.
Вакцинацию от распространенного вируса, который вызывает рак, хотят включить в нацкалендарь прививок. Кроме того, ее будут проводить бесплатно уже с 2027 года. Подробности об этом можно узнать здесь.