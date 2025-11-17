НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -5

3 м/c,

южн.

 745мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
Экопроекты российских компаний
«Локомотив» покинул тренер
«Умные решения»
Изменения в работе травмпунктов
Компании, которые создают будущее области
Предупареждение о снегопаде
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Причина пробки на Московском
Штрафы студентам-медикам
Здоровье Высокие риски для здоровья и психики. Ученый назвал самый опасный вид спорта для женщин

Высокие риски для здоровья и психики. Ученый назвал самый опасный вид спорта для женщин

Что может грозить тем, кто занимается им

93
Ученый призывает к безопасным тренировкам | Источник: Максим Серков / NGS42.RUУченый призывает к безопасным тренировкам | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Ученый призывает к безопасным тренировкам

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Большой спорт — это всегда риски для здоровья. Однако самым опасным видом спорта для женщин признали бодибилдинг, рассказывает «Доктор Питер». Новое исследование показало, что бодибилдинг несет высокие риски не только для здоровья и жизни, но и для психики.

— Экстремальные силовые тренировки, стратегии быстрого снижения веса, включающие жесткие ограничения в питании, вплоть до голодовок, обезвоживание, а также широкое использование различных допингов — всё это создает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышает риск аритмии и со временем может привести к структурным изменениям сердца, — говорит доктор Марко Веккьято из Падуанского университета (Италия), руководивший исследованием.

Из 9447 женщин-бодибилдеров, попавших в исследование, как минимум 32 спортсменки скончались. Причем средний возраст женщин был всего 42 года. В каждом третьем случае спортсменки умирали из-за внезапной сердечной смерти, когда из-за болезни или неустановленных причин происходит внезапная остановка сердца.

Ученый приходит к выводу: риск внезапной сердечной смерти более чем в 20 раз выше среди профессиональных бодибилдеров по сравнению с любителями и значительно выше, чем у спортсменок из других видов спорта.

Впрочем, у мужчин-бодибилдеров внезапная сердечная смерть наступает еще чаще, чем у женщин. На вскрытии у спортсменов обычно выявлялось утолщение или увеличение сердца, а в некоторых случаях — ишемическая болезнь сердца и злоупотребление анаболическими веществами.

Зато психика у мужчин более устойчивая. Ученые обнаружили тревожную тенденцию: самоубийства и убийства составили почти 13% всех случаев смерти среди женщин-бодибилдеров, что более чем в четыре раза превышает мужские показатели.

«Такая разница показывает большую психосоциальную уязвимость спортсменок», — говорится в исследовании.

Женщины-бодибилдеры сталкиваются с особым давлением, и это не только соперничество, но и постоянные переживания из-за внешнего вида, экстремальные требования, которые предъявляют в этом виде спорта. Поэтому важно тщательнее обследовать спортсменов, причем проверять не только их физическое здоровье, но и психическое.

По словам доктора Веккьято, необходимо донести до бодибилдеров, что стремление к радикальной трансформации тела любой ценой может закончиться весьма плачевно. Спортсмены должны в полной мере осознавать все риски и стремиться к более безопасным тренировкам без допинга.

Ранее мы рассказывали, как даже в условиях офиса, загрузки домашними делами и тотальной нехватки времени можно поддерживать форму. Профессиональный тренер подобрал простые упражнения, для которых не понадобятся ни спортивная форма, ни специальный инвентарь. Вот некоторые из них.

1. Подъемы на носки. Их можно делать, пока ждете кофе или даже во время разговора с коллегой. Это движение улучшает кровообращение в ногах, защищая от варикоза, и укрепляет мышцы. Встаньте прямо, равномерно распределив вес. Медленно поднимайтесь на носки, держа стопы параллельно, не заваливаясь и чувствуя напряжение в икрах. Задержитесь в верхней точке и плавно опуститесь.

2. Приседания у стены («невидимый стул»). Можете проделывать такое во время телефонного разговора. Обопритесь спиной о стену и аккуратно садитесь вдоль нее, будто на стул, согнув колени под углом 90 градусов. Держитесь в положении сидя 20–30 секунд (или сколько сможете). Упражнение укрепляет мышцы бедер, ягодиц и кора.

3. Баланс на одной ноге. Можете практиковать это где угодно и когда угодно. Поднимите одну ногу и постарайтесь устоять на второй 10–20 секунд. Для усложнения закройте глаза. Поменяйте ногу. Это упражнение тренирует вестибулярный аппарат и снижает риск падений.

ПО ТЕМЕ
Ксения Воронежцева
Бодибилдер Спорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
15 минут
Правильно, пусть стоят у станка это безопасно
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление