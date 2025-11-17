Высокие риски для здоровья и психики. Ученый назвал самый опасный вид спорта для женщин

Ученый призывает к безопасным тренировкам Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Большой спорт — это всегда риски для здоровья. Однако самым опасным видом спорта для женщин признали бодибилдинг, рассказывает «Доктор Питер». Новое исследование показало, что бодибилдинг несет высокие риски не только для здоровья и жизни, но и для психики.

— Экстремальные силовые тренировки, стратегии быстрого снижения веса, включающие жесткие ограничения в питании, вплоть до голодовок, обезвоживание, а также широкое использование различных допингов — всё это создает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышает риск аритмии и со временем может привести к структурным изменениям сердца, — говорит доктор Марко Веккьято из Падуанского университета (Италия), руководивший исследованием.

Из 9447 женщин-бодибилдеров, попавших в исследование, как минимум 32 спортсменки скончались. Причем средний возраст женщин был всего 42 года. В каждом третьем случае спортсменки умирали из-за внезапной сердечной смерти, когда из-за болезни или неустановленных причин происходит внезапная остановка сердца.

Ученый приходит к выводу: риск внезапной сердечной смерти более чем в 20 раз выше среди профессиональных бодибилдеров по сравнению с любителями и значительно выше, чем у спортсменок из других видов спорта.

Впрочем, у мужчин-бодибилдеров внезапная сердечная смерть наступает еще чаще, чем у женщин. На вскрытии у спортсменов обычно выявлялось утолщение или увеличение сердца, а в некоторых случаях — ишемическая болезнь сердца и злоупотребление анаболическими веществами.

Зато психика у мужчин более устойчивая. Ученые обнаружили тревожную тенденцию: самоубийства и убийства составили почти 13% всех случаев смерти среди женщин-бодибилдеров, что более чем в четыре раза превышает мужские показатели .

«Такая разница показывает большую психосоциальную уязвимость спортсменок», — говорится в исследовании.

Женщины-бодибилдеры сталкиваются с особым давлением, и это не только соперничество, но и постоянные переживания из-за внешнего вида, экстремальные требования, которые предъявляют в этом виде спорта. Поэтому важно тщательнее обследовать спортсменов, причем проверять не только их физическое здоровье, но и психическое.

По словам доктора Веккьято, необходимо донести до бодибилдеров, что стремление к радикальной трансформации тела любой ценой может закончиться весьма плачевно. Спортсмены должны в полной мере осознавать все риски и стремиться к более безопасным тренировкам без допинга.

