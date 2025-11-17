Высокие риски для здоровья и психики. Ученый назвал самый опасный вид спорта для женщин

Большой спорт — это всегда риски для здоровья. Однако самым опасным видом спорта для женщин признали бодибилдинг, рассказывает «Доктор Питер». Новое исследование показало, что бодибилдинг несет высокие риски не только для здоровья и жизни, но и для психики.
— Экстремальные силовые тренировки, стратегии быстрого снижения веса, включающие жесткие ограничения в питании, вплоть до голодовок, обезвоживание, а также широкое использование различных допингов — всё это создает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышает риск аритмии и со временем может привести к структурным изменениям сердца, — говорит доктор Марко Веккьято из Падуанского университета (Италия), руководивший исследованием.
Из 9447 женщин-бодибилдеров, попавших в исследование, как минимум 32 спортсменки скончались. Причем средний возраст женщин был всего 42 года. В каждом третьем случае спортсменки умирали из-за внезапной сердечной смерти, когда из-за болезни или неустановленных причин происходит внезапная остановка сердца.
Ученый приходит к выводу: риск внезапной сердечной смерти более чем в 20 раз выше среди профессиональных бодибилдеров по сравнению с любителями и значительно выше, чем у спортсменок из других видов спорта.
Впрочем, у мужчин-бодибилдеров внезапная сердечная смерть наступает еще чаще, чем у женщин. На вскрытии у спортсменов обычно выявлялось утолщение или увеличение сердца, а в некоторых случаях — ишемическая болезнь сердца и злоупотребление анаболическими веществами.
Зато психика у мужчин более устойчивая. Ученые обнаружили тревожную тенденцию: самоубийства и убийства составили почти 13% всех случаев смерти среди женщин-бодибилдеров, что более чем в четыре раза превышает мужские показатели.
«Такая разница показывает большую психосоциальную уязвимость спортсменок», — говорится в исследовании.
Женщины-бодибилдеры сталкиваются с особым давлением, и это не только соперничество, но и постоянные переживания из-за внешнего вида, экстремальные требования, которые предъявляют в этом виде спорта. Поэтому важно тщательнее обследовать спортсменов, причем проверять не только их физическое здоровье, но и психическое.
По словам доктора Веккьято, необходимо донести до бодибилдеров, что стремление к радикальной трансформации тела любой ценой может закончиться весьма плачевно. Спортсмены должны в полной мере осознавать все риски и стремиться к более безопасным тренировкам без допинга.
Ранее мы рассказывали, как даже в условиях офиса, загрузки домашними делами и тотальной нехватки времени можно поддерживать форму. Профессиональный тренер подобрал простые упражнения, для которых не понадобятся ни спортивная форма, ни специальный инвентарь. Вот некоторые из них.
1. Подъемы на носки. Их можно делать, пока ждете кофе или даже во время разговора с коллегой. Это движение улучшает кровообращение в ногах, защищая от варикоза, и укрепляет мышцы. Встаньте прямо, равномерно распределив вес. Медленно поднимайтесь на носки, держа стопы параллельно, не заваливаясь и чувствуя напряжение в икрах. Задержитесь в верхней точке и плавно опуститесь.
2. Приседания у стены («невидимый стул»). Можете проделывать такое во время телефонного разговора. Обопритесь спиной о стену и аккуратно садитесь вдоль нее, будто на стул, согнув колени под углом 90 градусов. Держитесь в положении сидя 20–30 секунд (или сколько сможете). Упражнение укрепляет мышцы бедер, ягодиц и кора.
3. Баланс на одной ноге. Можете практиковать это где угодно и когда угодно. Поднимите одну ногу и постарайтесь устоять на второй 10–20 секунд. Для усложнения закройте глаза. Поменяйте ногу. Это упражнение тренирует вестибулярный аппарат и снижает риск падений.