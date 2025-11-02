«С теплого пляжа — на операционный стол»: эксперт рассказала о смертельной опасности экзотической плесени в легких

Никто даже не думает о том, что кашель может стать предшественником мучительной смерти Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

В сезон гриппа и простуд любой человек, заслышав кашель, списывает всё на простуду, которую врачи определяют в два счета. Тем временем незаметно для пациента за обычным «кхе-кхе» может запросто скрываться патологический процесс, вызванный грибками, а споры, попав в легкие, могут распространиться по всему организму и в некоторых случаях привести к летальному исходу. Об экзотическом заболевании с труднопроизносимым названием «аспергиллез», привозимом из теплых южных стран, нашим коллегам из V1.RU рассказала участник проекта «ФактЧек: здоровье без мифов», заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного ордена Почета медицинского университета Ольга Чернявская.

«Заразиться могут все»

В теплых странах риск заразиться гораздо выше Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

— Аспергиллез — это грибковое заболевание, вызываемое грибами аспергиллами. Это одни из самых распространенных грибов в природе. Аспергиллы обитают в почве, на гниющих растениях, органических остатках, в воздухе, пыли, на окружающих предметах, — рассказывает доктор Чернявская. — Споры этих грибов могут длительно сохраняться в почве и попасть в организм человека при вдыхании с пылью или через рану. Часто заражаются сельскохозяйственные рабочие, работники птицефабрик, строители, мусорщики, работники ткацких фабрик. Особенно опасно заболевание для людей, имеющих иммунодефицитные состояния. В группе риска по аспергиллезу люди, живущие с ВИЧ, онкологическими заболеваниями, особенно после лучевой, химиотерапии; лица, получающие терапию, подавляющую иммунитет, имеющие такие заболевания, как сахарный диабет, туберкулез легких; пациенты после трансплантации органов.

При этом можно быть абсолютно здоровым и заразиться, не имея к этому особых предпосылок:

— Бывает так, что иммунитет у человека в порядке, но в организм поступило очень много спор. Массивное поступление возбудителя может вызвать инфекционный процесс даже у человека с нормально функционирующей иммунной системой. К примеру, споры могут попасть в систему вентиляции или кондиционирования воздуха. Аспергиллы встречаются повсеместно, но на некоторых территориях риск инфицирования выше, например в странах с теплым влажным климатом. Но можно заразиться и никуда не выезжая.

Под угрозой все внутренние органы

По словам доктора Чернявской, аспергилл поражает внутренние органы, чаще всего — легкие. Но у людей с иммунодефицитными состояниями может приводить к распространению высших аэробных плесневых грибов по всему организму, в том числе в мозг, желудочно-кишечный тракт, печень, сердце, и вызывать летальный исход.

При окраске пораженной ткани специальными красителями колонии грибков будут похожими на цветок астры Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

— Наименее опасный вариант инфицирования аспергиллами — колонизация слизистых дыхательных путей этими грибами, или же миконосительство. При таком варианте просто происходит заселение ими поверхностей слизистых оболочек нижних дыхательных путей. При этом нет каких-либо симптомов и изменений на рентгенограмме, но регулярно обнаруживаются аспергиллы в мокроте, — рассказывает Ольга Чернявская. — Хуже, если грибы вызывают закупорку бронхов, так называемый обструктивный аспергиллез. При этом состоянии появляются кашель с отделением слизистых пробок, иногда кровохарканье, одышка, иногда лихорадка и озноб. Еще хуже ситуация, когда происходит заселение аспергиллами полостей легких, оставшихся после других процессов. Они заполняют их, образуя аспергиллому. При этом грибы прорастают в ткани, могут разрушать сосуды, что сопровождается кровохарканьем — самым частым признаком аспергилломы. Но часто этот процесс никак не дает о себе знать, случайно обнаруживается при рентгенологическом исследовании.

По словам доцента Чернявской, болезнь опасна и перерастанием в хроническую форму. Грибок может диссеминироваться, поразив многие внутренние органы.

— У иммунокомпрометированных людей, у которых иммунная система не работает должным образом, процесс может приобретать инвазивный характер, то есть грибы прорастают в ткани, что сопровождается сухим кашлем, возможно с кровохарканьем, одышкой, болями в грудной клетке, лихорадкой, — объясняет инфекционист. — Прорастание в сосуды чревато развитием кровотечения. Иногда может произойти самопроизвольный разрыв легкого с попаданием воздуха в грудную полость. И уж совсем плохо будут обстоять дела при диссеминированном процессе, когда аспергиллы распространяются по всему организму, вызывая поражение различных органов. Например, в головном мозге могут образовываться абсцессы, при этом развитие симптомов будет постепенное, из проявлений может быть нарушение сознания, поведения, парезы, судороги. Симптомы диссеминированного аспергиллеза будут зависеть от того, какой орган и в какой степени страдает.

На ранних стадиях достаточно таблеток, позже — только операция

Выявить аспергиллез, по словам Ольги Чернявской, непросто. Специфика выявления смертельно опасного заболевания довольно необычна, а заподозрить его тяжелее.

В тяжелых случаях болезнь поражает практически все системы организма Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

— Аспергиллез довольно трудно заподозрить. В диагностике помогает обнаружение изменений на рентгенограмме. Вот почему так важно своевременно проходить диспансеризацию: можно обнаружить процесс пока он еще не дал о себе знать в виде каких-то симптомов, — объясняет врач. — Помогают и другие инструментальные исследования — компьютерная и магнитно-резонансная томография. При подозрении на аспергиллез врач может назначить микроскопию материалов от больного (мокроты, смывов со слизистой бронхов) и посева их на специальные питательные среды, это называется микологическое исследование. Возможно обнаружить и антитела к аспергиллам в крови, но результат исследования нужно сопоставлять с другими данными.

При ранних стадиях заболевания избавиться от плесени в легких можно при помощи медикаментозной терапии. Однако если лечение окажется несвоевременным, колонии грибков внутри организма придется удалять хирургически.

— Лечение проводится противогрибковыми препаратами и зависит от формы процесса, степени поражения, состояния иммунной системы. В целом прогноз благоприятный. Наихудший прогноз — при инвазивных формах на фоне иммунодефицита, — уверяет доктор.