Что за мучительный кашель изводит россиян этой осенью: профессор рассказала о причинах появления тревожного симптома

Переходящие по офису от коллеги к коллеге приступы кашля ярко свидетельствуют о нездоровой атмосфере в трудовом коллективе Источник: Дмитрий Гладышев / V1.RU

Каждый, кто столкнулся с кашлем этой осенью, согласится с тем, что он сильно мешает в повседневной жизни. Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ и участник проекта «ФактЧек: здоровье без мифов» профессор Ольга Чернявская рассказала нашим коллегам из V1.RU, что вообще такое кашель, как он важен для жизни человека и почему даже глухое, но постоянное «кхе-кхе» может свидетельствовать о тяжелейших, но пока незаметных болезнях.

Подолгу не проходящий кашель — повод побыстрее отправляться к врачу на осмотр Источник: Дмитрий Гладышев / V1.RU

«Воспалительный процесс развивается по своим законам»

— Кашель — это защитная реакция организма, которая помогает усилить отхождение мокроты. Он вполне может быть проявлением банальных острых респираторных вирусных инфекций, включая наиболее опасные из них — ковид и грипп. Но может быть признаком и таких серьезных заболеваний, как, например, туберкулез или рак легких, — рассказала Ольга Чернявская. — Этот симптом встречается при пневмонии разной этиологии, при остром и хроническом бронхите, при раздражении дыхательных путей под воздействием вредных факторов: пыли, дыма, при целом ряде других состояний, преимущественно у курильщиков, аллергиков, лиц, имеющих профессиональные вредности.

Профессор Чернявская указывает, что сухой и влажный кашель различаются не только по самоощущению для больного.

— Мы делим кашель на непродуктивный и продуктивный, то есть сухой или влажный. Мокрота также может быть различная по характеру: слизистая, что часто наблюдается при вирусных инфекциях, и гнойная, если присоединяется бактериальная флора. При ОРВИ обычно в начале заболевания кашель сухой, потому что в ответ на повреждение клеток эпителия дыхательных путей размножающимися в них возбудителями возникает воспаление, в результате которого раздражаются определенные рецепторы, приводя к появлению кашля. Воспалительный процесс развивается по своим законам, при нем неизбежно возникает отек, как следствие, в воспаленных участках усиливается выделение жидкости, или же экссудация, и кашель меняет свой характер, становясь влажным.

«Мокрота — явление нормальное, а вот кашель — нет»

По словам профессора Чернявской, мокрота и слизь в легких образуются постоянно. Однако маленькие и физически не ощутимые ворсинки мерцательного эпителия постоянно способствуют выводу избыточной жидкости из дыхательных путей.

Кашель — один из способов организма избавиться от застоя Источник: Дмитрий Гладышев / V1.RU

— Слизь в дыхательных путях постоянно образуется у каждого из нас и в состоянии нормы. Она необходима для защиты эпителия, но не должна там застаиваться, а понемногу выходить в носоглотку и проглатываться, — рассказывает Ольга Чернявская. — Перемещение мокроты происходит благодаря мерцательному эпителию. На внутренней поверхности респираторного тракта есть специальные клетки, имеющие множество ворсинок, которые постоянно колеблются с очень высокой скоростью, продвигая образующуюся слизь наружу. Примечательно, что мы этого даже не замечаем. В норме образуется до полулитра слизи за сутки, и мы ее просто проглатываем. Но так происходит не всегда. Например, при курении дым и микрочастицы веществ, которые в нем содержатся, раздражают слизистую, продукция мокроты увеличивается, и ресничный эпителий уже не справляется с ее выведением. Она застаивается, раздражаются специальные рецепторы, и активируется кашлевой рефлекс, который дополнительно с помощью мышечных толчков выталкивает мокроту наружу.

Ольга Чернявская предупреждает, что именно бесконечные «кхе-кхе» свидетельствуют о развитии в дыхательных путях возможных болезней.

— Похожий механизм срабатывает и при инфекциях респираторного тракта. Когда человек заболевает ОРВИ, продукция мокроты в дыхательных путях увеличивается и не успевает выводиться, потому что мерцательный эпителий не справляется, особенно если секрет густой и вязкий. Таким образом, мокрота застаивается, приводя к мукостазу, — пояснила Ольга Чернявская. — Это состояние способствует тому, что в легких могут осесть бактерии и начать размножаться. То есть к вирусной инфекции может присоединиться бактериальная, в виде осложнения, затягивая процесс выздоровления.

«Кашлять начать просто. Ухудшить процесс — еще проще»

Спровоцировать длительный и мучительный кашель проще простого Источник: Дмитрий Гладышев / V1.RU

Сила и тяжесть кашля зависят не только от самого человека. Ведущую роль в нем играет инфекция, поразившая пациента.

— Весь дыхательный тракт делится условно на две части: верхние и нижние дыхательные пути. Бывают возбудители респираторных инфекций, которые предпочитают верхнюю часть: носовую полость, носоглотку или ротоглотку, а есть те, которые предпочитают трахею, бронхи, легкие, — рассказывает Ольга Чернявская. — Если пациенту не повезло заразиться возбудителем, который поражает нижние дыхательные пути, то процесс излечения будет гораздо тяжелее и длительнее. Помимо вирусов, первично поражать респираторный тракт могут и бактерии: пневмококки, стафилококки, стрептококки, это могут быть хламидии, микоплазмы. Кстати, именно последние зачастую провоцируют длительный, до нескольких месяцев, кашель. Также затяжной кашель бывает при такой бактериальной инфекции, как коклюш. Он наиболее опасен для детей, особенно непривитых, хотя может быть и у взрослых.

— При любом виде кашля стоит обратиться к врачу. Это симптом, который нельзя игнорировать, поскольку он является признаком какого-либо нарушения в дыхательной системе. При появлении кашля нужно обязательно разобраться, в чем причина.

«Есть два пути: разбить лампочку или долить бензин»

Ольга Чернявская настойчиво напоминает всем, кто кашляет: воздействовать необходимо не на симптом проявления болезни, а на саму болезнь.

— Причин кашля большое множество, и воздействовать нужно именно на них. Не будучи специалистом, в них невозможно разобраться, — говорит Ольга Чернявская. — Можно провести простую аналогию с машиной. Когда заканчивается бензин, загорается лампочка. Есть два пути, чтобы убрать назойливое оповещение, — долить бензин или удалить лампочку. Можно пытаться устранить симптом, разбивая лампочку, но правильнее лечить его причину, заливая полный бак бензина. Так и с кашлем. Врач назначит пациенту комплекс обследований, к примеру, исследование крови, мокроты, флюорографию, рентгенографию или компьютерную томографию органов грудной клетки, чтобы выяснить, какого рода процессы происходят в органах дыхания. Только таким образом больному смогут подобрать соответствующее лечение.

Особо бдительными, по мнению профессора, необходимо быть тем, кто не может преодолеть зависимость от вредных привычек.

— Курильщикам особенно внимательно нужно следить за состоянием своих легких, — напоминает Ольга Чернявская. — Если же нет сил справиться с вредной привычкой, то как минимум стоит регулярно проходить диспансеризацию и обследоваться на наличие каких-либо серьезных заболеваний, чтобы не развились злокачественные образования.