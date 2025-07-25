Любите жареное? 4 опасные привычки в питании, которые могут привести к раку печени, и один полезный продукт

Печень не любит вредной пищи, но о проблемах дает знать не сразу Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Рак печени — один из самых распространенных и опасных видов онкологии. Но многие даже не подозревают, что ежедневные пищевые привычки могут увеличивать риск этого заболевания. Онколог Луу Тао Нгок из Ханоя объясняет, какие неочевидные порой ошибки вредят печени и как их избежать. Подробности — в материале «Доктора Питера».

1. Есть продукты с плесенью

Арахис, кукуруза, семечки, орехи при неправильном хранении покрываются плесенью, которая выделяет афлатоксин — смертельное соединение, сильнейший канцероген, убивающий печень. Этот токсин не берет даже термообработка. Употребление пищи, зараженной им, увеличивает риск цирроза и рака печени.

Храните крупы и орехи в сухом прохладном месте;

выбрасывайте продукты с подозрительным запахом или измененным цветом, ни в коем случае не отрезайте пораженные кусочки, чтобы съесть остатки продукта: плесень опасна, даже если не видна;

не употребляйте алкоголь часто.

Печень расщепляет алкоголь, образуя ацетальдегид — яд, разрушающий клетки печени. Со временем его накопление приводит к жировой болезни, циррозу и раку.

Сведите алкоголь к минимуму;

если есть болезни печени, откажитесь от спиртного полностью.

2. Многократно использовать масло для жарки

При повторном нагреве масло выделяет канцерогены (акролеин, полициклические ароматические углеводороды — ПАУ — и альдегиды), которые повреждают печень.

Не жарьте на том масле, что уже использовалось для этих целей;

лучше запекайте, варите или готовьте на пару.

3. Бесконтрольно пить лекарства и БАДы

Обезболивающие, антибиотики, травяные сборы и непроверенные добавки, купленные по собственной инициативе или по совету друзей и соседей, перегружают печень, вызывая токсическое поражение. Случаев уже описано немало. Например, 23-летней девушке потребовалась пересадка печени после употребления БАДов.

Принимайте лекарства только по назначению врача ;

не увлекайтесь народными средствами без консультации специалиста.

Как защитить печень

Рак печени часто прогрессирует тихо и обычно диагностируется на поздней стадии. Доктор Нгок рекомендует людям делать прививки от гепатита B и проходить регулярные медицинские осмотры, особенно тем, кто находится в группе высокого риска, например людям с семейным анамнезом заболеваний печени. Простые изменения в питании и образе жизни помогут снизить риски. Включите в свою постоянную диету крестоцветные — брокколи или любую другую капусту.

Как понять, что ваша печень на грани отказа?

«Для того чтобы диагностировать различные проблемы с печенью, часто бывает достаточно биохимического анализа крови. Повышение уровня АЛТ, АСТ и билирубина будет указывать на то, что пора записаться на консультацию к гепатологу», — говорят врачи.

Полезный напиток из советского прошлого

Присмотритесь к чайному грибу, или комбуче Источник: Istock

Не зря говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое. Если вы хотите похудеть, нормализовать работу ЖКТ, печени, укрепить сосуды и взбодриться, то обязательно присмотритесь к чайному грибу, или комбуче. Высока вероятность, что вкус напитка, а также способ приготовления вам знакомы, ведь мамы и бабушки бережно выращивали гриб в стеклянных банках на кухне.

Первые упоминания комбучи появились еще в Древнем Китае. Это продукт ферментации зеленого или черного чая, который был очень популярен в СССР. Потом про чайный гриб все как будто забыли, но несколько лет назад интерес к нему вспыхнул с новой силой.

Что выяснили ученые

Специалисты из разных стран принялись изучать напиток, ведь комбучу активно продают как в России, так и в других странах. Эксперты из Университета Северной Каролины провели исследование, после которого пришли к выводу: чайный гриб содержит вещества, помогающие бороться с лишним весом.

Эксперимент проводили на червях. Ученые кормили их пищей с микробами, которые содержатся в комбуче. Через несколько недель эксперты заметили существенные изменения:

метаболизм червей ускорился;

в их организме снизилось содержание липидов (жиров);

в кишечнике появилась «реакция, подобная голоду», орган начал быстрее усваивать пищу.

«Кишечный микробиом играет важную роль в метаболизме. Улучшая пищеварение, он также помогает контролировать аппетит и уменьшать воспаление. В результате масса тела снижается, а накопление жира происходит не так активно», — говорит Виола Хизер, врач общей практики и исследователь.

Чайный гриб содержит пребиотики, он полезен для печени, обладает антиоксидантными и антибактериальными свойствами, а также может помочь людям с сахарным диабетом второго типа: уровень глюкозы в крови стабилизируется, а тяга к сладкому уменьшится.

Ученые планируют проводить дополнительные клинические исследования, в которых примут участие животные, а потом люди. Но уже сейчас они уверены, что чайный гриб помогает бороться с лишним весом. Главное — не добавлять в него много сахара, а лучше вообще исключить его из состава.