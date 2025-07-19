Выносили из дома всё, чтобы купить дозу. Исповедь наркоманки, которая стала зависимой в 15 лет

В этом видео — история героини Источник: Семен Громов, Артем Чудинов

Как наркотики меняют судьбу и можно ли вырваться, если кажется, что точка невозврата давно пройдена? В этом видео — история 23-летней Кристины из Тюмени (имя изменено), которая впервые попробовала запрещенные вещества в 13 лет. В 17 она ушла из дома к мужчине, который был старше ее почти вдвое и давно сидел на героине. За спиной у девушки — зависимости, токсичные отношения, уголовное дело, срывы и три реабилитации.

В видео выше Кристина честно рассказывает, как быстро «веселье» оборачивается паранойей, насилием и потерей себя. Как каждый срыв казался концом. Она уже в ремиссии и говорит, что жизнь — это борьба на каждый день. Подробности ее истории смотрите в ролике выше.

Или читайте большой текст на нашем сайте, где мы развернуто рассказывали, почему девушка ушла из дома и как впервые попробовала наркотики.