«Испугалась, что от этого умирает 14 человек в час»: специалист рассказал об опасности синдрома беспокойных ног

Синдром беспокойных ног чаще всего приходит перед сном Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

Синдром беспокойных ног — это не характеристика, описывающая гиперактивного малыша. Это симптомы, которые могут стать предвестниками серьезнейших заболеваний и тяжелейших поражений организма. Заведующий неврологическим отделением клиники № 1 ВолгГМУ Андрей Пучков рассказал нашим коллегам из V1.RU, почему надо срочно бежать к врачу в случае, если возникает непреодолимое желание двигать ногами, какие болезни может предвещать это странное состояние и что стоит за распространенной фразой «от синдрома беспокойных ног умирает 14 человек в час».

«Твои ноги тебе словно не принадлежат и живут своей жизнью»

Заснуть, когда ноги требуют движений, очень тяжело Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

Часто возникающий дискомфорт в ногах и желание ими постоянно двигать всерьез встревожили 23-летнюю девушку из Волгограда, теперь панически боящуюся гибели от страшного и неведомого ранее синдрома беспокойных ног.

— Я еще несколько лет назад заметила, что иногда с моими ногами перед сном происходит что-то странное. Особенно это ощущалось в периоды стресса, тревоги, когда снятся не очень хорошие сны или долго не получается заснуть, — рассказывает милая и спокойная с виду Елена. — Потом я поняла, что часами не могу заснуть не только из-за плохих мыслей, а потому, что просто не могу «уложить свои ноги». Как это проявляется? Ты ложишься, готовый ко сну, но понимаешь, что твои ноги тебе как будто не принадлежат, а живут своей жизнью. Тебе хочется их поднять, уколоть, расчесать — что угодно, лишь бы они успокоились. Но нет, ничего не получается. Им постоянно неудобно, и менять позу для них приходится через каждую минуту. Мне кто-то сказал, что это синдром беспокойных ног и от него умирает 14 человек в час. Я сначала подумала, что это просто какая-то шутка, кто-то просто ляпнул и теперь все об этом говорят. Но оказалось, что этот страшный синдром действительно существует и грозит жуткими болезнями. Теперь я очень боюсь умереть просто из-за того, что не могу успокоить ноги.

«Синдром беспокойных ног — это неврологическое расстройство»

В свою очередь заведующий неврологическим отделением Клиники № 1 ВолгГМУ Минздрава России Андрей Пучков говорит, что синдром беспокойных ног действительно существует и относиться к нему надо со всей серьезностью.

— Синдром беспокойных ног — это неврологическое расстройство, — говорит невролог. — Обычно сначала у человека возникает дискомфорт в ногах, который, в свою очередь, приводит к непреодолимому желанию ими двигать. Проще говоря, это явление, когда ноги зудят, «жуют», теснятся или их сводит, и если их не привести в движение, то неприятные ощущения будут только нарастать и нарастать.

Как отметил врач, этот симптом возникает в состоянии покоя, ближе к вечернему времени и чаще всего в период засыпания. Обычно это происходит, когда человек после тяжелого рабочего дня ложится спать, ощущая лишь спокойствие и умиротворение. Но вдруг ни с того ни с сего ноги начинают буквально ходить ходуном.

— Как понятно по названию, ноги становятся беспокойными, — продолжил Андрей Пучков. — Стоит только встать, и всё проходит. Вот так и выглядит синдром беспокойных ног.

«Чувство сильного зуда и жжения могут разбудить»

Беспокойные ноги могут сопровождаться множеством заболеваний, в том числе и страшных Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

Как рассказал Андрей Пучков, такой синдром возникает преимущественно у людей среднего и пожилого возраста. Но встречаются и случаи, когда беспокойные ноги беспокоят и молодых людей.

— Иногда, в тяжелых случаях, доходит до того, что эти неприятные ощущения в ногах приводят к непроизвольным движениям, — отметил врач. — Чувство сильного зуда и жжения могут разбудить человека, который уже погрузился в сон.

По словам врача, синдром беспокойных ног бывает как первичный, так и вторичный. Первичный чаще всего представляет собой врожденное наследственное заболевание, связанное с нарушением выработки дофамина. Вторичный же синдром может возникать на фоне различного множества заболеваний.

Прежде всего это может быть симптом одного из серьезных заболеваний, которое следует исключить. Андрей Пучков заведующий неврологическим отделением Клиники № 1 ВолгГМУ, ассистент кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО

— Вторичный синдром беспокойных ног может говорить о многих проблемах в организме человека, — рассказал невролог. — Он может быть симптомом электролитных нарушений — дисбаланса калия, магния, натрия в крови. Синдром также говорит о нарушениях обмена железа в организме и различных расстройствах обмена витаминов, таких как B12, о фолиевой анемии или же недостаточности фолиевой кислоты.

Кроме того, этот синдром нередко беспокоит людей с сахарным диабетом, с заболеванием сосудов нижних конечностей. По словам врача, симптом может быть и заболеванием позвоночника, полинейропатией, а также, как отметил невролог, очень характерен как предвестник болезни Паркинсона после перенесенного ковида. Есть еще множество заболеваний, предвестниками которого становится именно синдром беспокойных ног.

Чем же лечат беспокойные ноги

Легкую стадию синдрома врач советует снимать физическими нагрузками Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

Андрей Пучков дал несколько советов, как избавиться от легких случаев беспокойных ног.

— В легких случаях, когда человек впервые испытал синдром беспокойных ног, можно немножко поменять образ жизни, — рассказывает невролог. — Добавить в него больше физических нагрузок, нормализовать режим труда и отдыха. То есть уделять достаточное время сну и отдыху. А под физическими нагрузками мы понимаем либо походы в тренажерный зал, либо пешие прогулки по вечерам.

А вот информация, что «от синдрома беспокойных ног умирает 14 человек в час», по словам врача, не более чем заблуждение. Невролог уверяет, что летальных случаев от этого симптома не зарегистрировано и у него из таких пациентов на приеме еще никто уж точно не умирал.

— Чем осложняется синдром беспокойных ног? — рассуждает Андрей Пучков. — Естественно, если человек в предсонном состоянии начинает крутить ногами, это в первую очередь чревато бессонницей. А отсюда уже вытекают другие неприятные последствия, такие как раздражительность, усталость, вплоть до депрессивных эпизодов. А вот по поводу летальных исходов сильно сомневаюсь: к ним могут привести развивающиеся в дальнейшем болезни, но уж точно не сам синдром.