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Здоровье Обзор Как снизить уровень холестерина без лекарств: 6 правил, которые реально работают

Как снизить уровень холестерина без лекарств: 6 правил, которые реально работают

Высокий холестерин еще не приговор

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Холестерин может нанести сокрушительный удар по вашему здоровью в самый неподходящий момент | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUХолестерин может нанести сокрушительный удар по вашему здоровью в самый неподходящий момент | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Холестерин может нанести сокрушительный удар по вашему здоровью в самый неподходящий момент

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Высокий холестерин — это не просто цифры в анализе, а реальный риск для сердца и сосудов. Он годами накапливается в организме, не подавая явных сигналов, а потом внезапно выстреливает инфарктом или инсультом. Хорошая новость в том, что уровень холестерина можно держать под контролем — без резких диет и таблеток, если начать с простых, но системных шагов. Узнали у врачей, что нужно сделать, чтобы снизить уровень холестерина в крови.

Норма холестерина у мужчин и женщин

Уровень холестерина зависит от возраста, он не стоит на месте в течение жизни. У детей нормальным считается показатель до 4,71 ммоль/л, а у подростков он может доходить до 5,77 ммоль/л.

Для взрослых мужчин тревожным сигналом становится отметка выше 5,18 ммоль/л. У женщин нормы шире — от 3,2 до 7,9 ммоль/л. Важно учитывать: с возрастом уровень холестерина, как правило, растет, и это естественный процесс.

— Нормальные значения общего холестерина обычно составляют менее 5,2 ммоль/л (200 мг/дл). Однако это значение может варьироваться в зависимости от индивидуальных факторов, таких как возраст и наличие других заболеваний, — объясняет терапевт Ирина Смирнова.

Почему повышается холестерин

Считается, что холестерин повышается из-за «вредной» еды. Однако он может зашкаливать не только из-за жирной еды и фастфуда. На его уровень влияют гормоны, хронический стресс, недостаток сна и даже малоподвижный образ жизни. Генетика тоже играет роль: если в семье были случаи сердечно-сосудистых заболеваний, риск повышается. Иногда скачок холестерина вызывают заболевания щитовидки, печени или побочные эффекты от лекарств.

— Ранние подъемы без полноценного завтрака, высокий темп дневных нагрузок, отсутствие полноценного питания утром и в дневные рабочие часы, позднее возвращение домой и очень обильный ужин и, как следствие этого, поздний и неполноценный сон, — добавляет кардиолог Наталья Гуляева. — Из-за этого формируются нарушения пищеварения и усвоения питательных веществ, что приводит к замедленной эвакуации холестерина из организма и его отложению в сосудах. Обмен веществ происходит в то время, когда человек должен отдыхать, — ночью.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Как проверить уровень холестерина

О том, что уровень холестерина повышается, можно узнать по внешним признакам. Один из самых заметных — ксантомы — плотные желтоватые образования на коже, чаще всего на веках, локтях, коленях или стопах. Иногда появляются жировики и бляшки в области глаз, что говорит о нарушениях липидного обмена. Еще один тревожный знак — побледневшие, ломкие ногти и быстрая утомляемость без явной причины. Также обратите внимание на следующие симптомы:

  • боль в груди, которая может проявляться во время физической активности или в состоянии покоя;

  • кратковременная мышечная слабость в одной части тела;

  • потеря силы, слабость и усталость;

  • затрудненное дыхание и одышка;

  • проблемы с пищеварением и желудком;

  • потеря памяти и проблемы с концентрацией;

  • замедленное заживление ран и синяки на коже.

Однако не спешите ставить себе диагноз по одному только внешнему виду. Можно измерить уровень холестерина в домашних условиях, а лучше всего обратиться в лабораторию и сдать анализы:

  • на общий холестерин;

  • на триглицериды;

  • на липопротеины высокой плотности;

  • на липопротеины низкой плотности;

  • на коэффициент атерогенности.

Также может потребоваться УЗИ крупных сосудов.

Как снизить уровень холестерина

Снижение уровня холестерина — важный аспект поддержания здоровья. Если показатели в лабораторных анализах превышают норму для вашего возраста, то в первую очередь необходимо поработать с питанием.

— Уменьшите количество животных жиров в рационе — это сметана, свинина, жирные сыры, копчености. Лучше делать акцент на растительные жиры: различные масла, орехи, семечки, рыбу. Также стоит убрать из рациона пищевой мусор, различные сладости, потому что они тоже могут косвенно влиять на подъем холестерина, — советует фельдшер-акушер и нутрициолог Наталья Чаевская.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Одного изменения привычной тарелки недостаточно, для снижения холестерина нужно поработать с привычками:

  1. Ограничьте насыщенные и трансжиры — избегайте жареной пищи, фастфуда и обработанных продуктов.

  2. Регулярные физические упражнения (не менее 150 минут умеренной активности в неделю) могут помочь повысить уровень HDL (хорошего холестерина) и снизить LDL (плохой холестерин).

  3. Забудьте о сигаретах, в том числе и электронных, так как курение снижает уровень HDL, и не злоупотребляйте алкоголем.

  4. Регулярная сдача крови поможет отслеживать уровень холестерина и принимать меры при необходимости.

— Если у вас есть конкретные медицинские диагнозы или вы принимаете лекарства, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед внесением изменений в образ жизни, — предупреждает терапевт Ирина Смирнова.

А вы следите за уровнем холестерина?

Да, регулярно сдаю анализы
Иногда проверяю, когда вспоминаю
Нет, никогда не проверял(а)
А зачем его вообще контролировать?
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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Повышенный холестерин Плохой холестерин Сосуды Сердце Болезни Здоровый образ жизни Курение Алкоголь Фастфуд Анализ крови Таблетки Заболевания сердца Смертность Питание Полезные жиры
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