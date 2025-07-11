Опасен даже легкий контакт: как правильно лечить ожоги от борщевика

Если у вас не получилось держаться подальше от борщевика, узнайте, как бороться с последствиями этой встречи Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Каждое лето садовые участки, зеленые зоны в городских парках и луга в России превращаются в поле боя с участием главного антагониста — борщевика. Врага можно сразу узнать — у него огромные зонтики, рост под два метра и яд, который активируется на солнце и даже ночью. Это растение-мутант не просто гигантский сорняк, а реально угрожает нашему здоровью. Врачи рассказали, почему борщевик — главный сельхоз-террорист в России, и объяснили, как не стать его жертвой этим летом.

Что такое борщевик

Борщевик — это растение семейства зонтичных, которое насчитывает около 150 подвидов. Опасным считается борщевик Сосновского — гигантское зонтичное растение, которое завезли в СССР в середине прошлого века как кормовую культуру для коров. Изначально идея была хорошая: борщевик растет быстро, неприхотлив и дает много зеленой массы. Он и выглядит внушительно: двухметровый стебель, гигантские листья и белые зонтики на макушке.

Вот так террорист-борщевик завоевывает наши земли Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Но всё пошло не по плану — молоко от коров, которых кормили такой травой, оказалось горьким и непригодным в пищу, а сами гигантские зонтики стали агрессивными захватчиками, которые вытесняют местную флору и представляют реальную опасность для человека. И это неспроста: борщевик прирастает за год на 10% своей площади.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

— Захватывая территорию, борщевик вытесняет другую растительность, даже самые живучие наши сорняки не могут дать ему отпор, — говорит активист общественного движения «Антиборщевик» Мария Попова. — Через 10–15 лет после его вселения на территорию растения других видов там больше не растут. Сначала исчезают привычные растения, потом животным становится нечего есть и негде жить — и фауна тоже меняется.

Мария Попова — активист и основатель общественного движения «Антиборщевик» в Подмосковье.

Как бороться с борщевиком

С борщевиком можно бороться разными способами, но легкой победы не ждите. Один из вариантов — обработка химией: гербициды действуют эффективно, особенно весной, пока растение еще не набрало силу.

Второй путь — срезать цветущие зонтики до того, как дозреют семена. Главное — не дать им разлететься, иначе через год вся поляна будет снова в этих гигантах. Можно также косить борщевик каждые 2–3 недели, чтобы он не выбросил семена. Иначе не победите — через год этот вредитель опять полезет.

— Нужно выбирать правильный момент для покоса — когда растение заканчивает цвести, но семена еще не созрели, — говорит биолог Надежда Бобылева. — За несколько лет регулярного покоса борщевик бесследно исчезнет.

Надежда Бобылева — кандидат биологических наук.

Если растение только начинает захватывать территорию, лучше сразу выкапывать его с корнем. Идеальный инструмент — острая штыковая лопата.

Бороться с борщевиком надо как с коварным и заклятым врагом, не давая ему ни малейшего шанса Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

— Лучше обратиться к профессионалам, но если нет такой возможности, то нужно принять все меры, чтобы сок борщевика не попал на кожные покровы, — предупреждает токсиколог Анастасия Симонова. — Надо полностью закрыть тело, глаза, лицо, чтобы в ротовую полость тоже ничего не попало. Косить борщевик лучше в пасмурную погоду.

Анастасия Симонова — главный токсиколог ДЗМ, ведущий научный сотрудник токсикологии НИИ Склифосовского.

После того как борщевик скошен, важно аккуратно снять с себя всю одежду внешней стороной, чтобы сок растения не попал на кожные покровы. Затем необходимо принять теплый душ с мылом или с гелем и 48 часов защищаться от солнца.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Чем опасен борщевик

Борщевик, особенно борщевик Сосновского, — опасное растение, которое может причинить серьезный вред здоровью человека.

— Сок борщевика содержит фурокумарины. Эти вещества обладают фотосенсибилизирующими свойствами — это значит, что они делают кожу более восприимчивой к ультрафиолетовому излучению, — объясняет врач общей практики Елена Павлова. — При контакте с кожей и последующем воздействии солнечного света человек может получить тяжелые ожоги, которые могут пузыриться и длительное время заживают.

Елена Павлова — врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат, гериатр.

Борщевик может вызывать различные кожные реакции — от легких аллергий до тяжелых ожогов. Кроме того, врачи предупреждают: сок борщевика способен усугубить течение хронических заболеваний кожи, таких как экзема и псориаз.

К тому же безопасных частей растения не существует, отмечает Елена Павлова. Листья, стебли, цветы и корни борщевика потенциально опасны.

— Даже минимальный контакт с соком этого растения может вызвать серьезные последствия, — предупреждает гастроэнтеролог.

Как лечить ожоги от борщевика

Если сок ядовитого растения попал на кожу, нужно немедленно принять меры — тщательно промыть пораженное место большим количеством воды (не менее 15–20 минут), чтобы удалить остатки сока.

— После промывания следует использовать холодный компресс для снятия боли и уменьшения отека. В дальнейшем важно избегать солнечного света на поврежденной области минимум в течение нескольких недель, — рассказывает Елена Павлова. — Если ожог серьезный или наблюдаются признаки инфекции (покраснение, гной, сильная боль), обязательно нужно обратиться к врачу. В зависимости от тяжести ожога, специалист может порекомендовать использование увлажняющих кремов, противовоспалительных средств или назначить препараты для уменьшения боли и зуда.

Сохраните на самый крайний случай. Но мы советуем держаться от опасного растения как можно дальше Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Токсиколог Анастасия Симонова отмечает, что в этом году в НИИ Склифосовского увеличилось число обращений людей с ожогами, вызванными соком борщевика. Она призывает ни в коем случае не заниматься самолечением, а сразу ехать в неотложку.

— Обязательно нужно обращаться к медицинским специалистам, потому что может быть не только отек, жжение, покраснение и ожоги, но также повышение температуры, головная боль, головокружение и так далее, — отмечает токсиколог. — Надо провести комплексное лечение, обязательно детоксификационную терапию, так как всё зависит от тяжести поражения.