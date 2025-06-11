От одного человека к другому: какие болезни переносят комары и стоит ли их бояться

Комары могут переносить разные заболевания, но шанс заразиться ими низок Источник: Евгений Вдовин / 161.RU, Владислав Лоншаков / E1.RU











На улице уже начали появляться комары. Во многих странах эти надоедливые насекомые являются переносчиками опасных заболеваний, например малярии или дирофиляриоза. Наши коллеги из 29.RU спросили у Вадима Марьинского, научного сотрудника МГУ, стоит ли опасаться комаров.

«Самое опасное заболевание — малярия»

По словам эксперта, самое опасное заболевание, которое переносят комары, — это малярия. По всей территории России можно встретить комаров рода ано́фелес, которые способны переносить эту инфекцию. Однако опасаться их не стоит.

«Это те самые „малярийные“ комары. Они могут только переносить болезнь, но не способны ее „производить“. Сейчас они совершенно спокойно кусают людей, и ничего страшного не происходит. Это потому, что на территории России нет очагов инфекции и шанс заразиться ей стремится к нулю ».

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Вадим поясняет, что в середине XX века эти очаги были уничтожены.

«Малярия была широко распространена в Российской империи и СССР. Ею ежегодно болело по несколько миллионов людей. Но в первой половине XX века были проведены беспрецедентные мероприятия по борьбе с малярией, и к 1960 году на территории СССР не осталось ни одного очага».

Чтобы избавиться от источников болезни, пришлось потрудиться.

«Так, например, одним из очагов малярии было Черноморское побережье Кавказа, это территория современного Сочи. Там проводилось огромное количество работ: люди осушали болота, где размножаются личинки комаров, в водоемы запускали специальных рыбок гамбузий, они этих комаров пожирали».

При этом малярию возможно привезти из отпуска.

«Бывают привозные случаи, когда человек вернулся в Россию больной малярией, его кусает здесь малярийный комар, и он может дальше заразить уже другого человека, которого укусит. Но ничего, кроме небольшой локальной вспышки с несколькими заразившимися, не произойдет», — уверяет эксперт.

Помните, что укус комара в Таиланде — это совершенно не то же самое, что укус комара в Подмосковье. Вадим Марьинский научный сотрудник МГУ

Если малярия всё же появится, то не заметить ее будет сложно.

«Она характеризуется периодической лихорадкой с очень серьезным подъемом температуры, слабостью, судорогами. До сих пор ежегодно малярией на планете заболевают от 100 до 200 миллионов людей. Из них в районе полумиллиона людей от малярии продолжают умирать . Это страшная цифра, но стоит заметить, что она снижается. Пока эффективной вакцины против малярии нет, но мы все надеемся, что она скоро появится».

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Другие заболевания, которые переносят комары

По словам Вадима Марьинского, не стоит бояться и других опасных заболеваний.

«Даже в южных регионах нашей страны комары очень редко могут передать при укусе что-то опасное. Например, паралитических круглых червей. Дирофиляриоз встречается в России, но это крайне редкий случай, для жизни и здоровья человека он обычно не несет опасности, так как в тех регионах, где он встречается, медицинские службы о нем осведомлены».

Однако, по словам эксперта, ситуация с заболеваниями может измениться.

«Учитывая, что климат на нашей планете меняется и происходит его смягчение в Северном полушарии, потихоньку начинают приближаться к России и ареалы обитания некоторых южных тропических и субтропических видов комаров. Они могут переносить ряд других опасных заболеваний, но пока эти заболевания на территории России не зарегистрированы. Но пугаться не стоит, за этим очень тщательно следят».

«Заразиться можно только на отдыхе где-то в тропической стране. В Таиланде, например. Там лучше, чтобы комары вас не кусали. Помните, что укус комара в Таиланде — это совершенно не то же самое, что укус комара в Подмосковье.