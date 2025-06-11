Убивает всего за 4 дня. Россиян предупредили о смертельной болезни в Таиланде — ее легко спутать с простудой

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Инфекцию можно подхватить в жарких странах

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3 комментария
Чаще всего эту болезнь можно встретить в Юго-Восточной Азии и тропической зоне | Источник: Анна Яровая / 72.RUЧаще всего эту болезнь можно встретить в Юго-Восточной Азии и тропической зоне | Источник: Анна Яровая / 72.RU

Чаще всего эту болезнь можно встретить в Юго-Восточной Азии и тропической зоне

Источник:

Анна Яровая / 72.RU

Россиян, планирующих летний отпуск за границей, предупредили об опасности редкой, но крайне тяжелой инфекции — мелиоидоза. Болезнь легко спутать с туберкулезом из-за схожих симптомов, однако она развивается стремительно и может привести к летальному исходу всего за несколько дней.

По словам инфекциониста, мелиоидоз — это инфекционное заболевание, которое часто протекает в виде тяжелого сепсиса с образованием множественных абсцессов в различных органах или в виде острой легочной инфекции.

Чаще всего эту болезнь можно встретить в Юго-Восточной Азии и тропической зоне: Таиланде, Индии, Китае, Вьетнаме, Малайзии, Сингапуре, на Филиппинах, Мальдивах, а также в некоторых странах Африки (например, на Мадагаскаре и в Демократической Республике Конго) и в Центральной и Южной Америке (Мексика, Бразилия, Пуэрто-Рико). Инфекция попадает в организм через загрязненную воду, почву, пищу и даже воздух.

— В России было зарегистрировано два завозных случая мелиоидоза из Таиланда — в 2017 и 2024 годах. Заражение может наступить при употреблении пищи и воды, загрязненной выделениями инфицированных животных — грызунов, кошек, собак, коров. Возможен и аэрогенный (воздушно-пылевой) путь передачи. Также заразиться можно при попадании почвы в микроповреждения на коже, — объяснил 72.RU инфекционист Филатовской клиники Ксения Поцелуева.

Первые симптомы могут появиться уже через пару дней после заражения. Но опасность в том, что бактерия способна долго жить в организме в спящем режиме и «включиться» через несколько лет при снижении иммунитета, говорит инфекционист.

Поэтому мелиоидоз может начаться внезапно, как обычная ОРВИ: озноб, высокая лихорадка, резкая головная боль, одышка — все эти симптомы стремительно развиваются, и если вовремя не обратиться к врачу, то смерть может наступить через 2–4 дня. У некоторых болезнь протекает медленнее — с постепенным появлением слабости, боли в груди, кашля, повышения температуры. Бывают и кожные проявления: гнойничковая сыпь, жидкий водянистый стул, гнойные артриты, воспалительные инфильтраты на месте внедрения возбудителя. Особую тревогу вызывает тот факт, что болезнь может передаваться от человека к человеку.

— Описан случай половой передачи инфекции больным хроническим простатитом супруге, которая никогда не была в эндемичных районах. Также выявлено заболевание у медицинской сестры, которая не покидала Россию, но работала с больными мелиоидозом. Поэтому все больные подлежат госпитализации и изоляции, — подчеркнула врач Ксения Поцелуева.

Болезнь особенно опасна для людей старше 45 лет, детей, беременных, диабетиков и пациентов с хроническими заболеваниями сердца, легких, печени и почек, а также для тех, кто проходит иммуносупрессивную терапию, страдает алкоголизмом или наркозависимостью. Ситуацию осложняет отсутствие вакцины.

— От мелиоидоза не существует вакцинации. Возможно, именно поэтому, в отличие от туберкулеза, при мелиоидозе чаще развивается сепсис, — объяснил специалист. — Для лечения используется длительная антибиотикотерапия, которую необходимо начинать сразу с момента постановки заболевания.

Чтобы снизить риски заражения во время отпуска, врач советует:

  • не пить сырую воду;

  • не купаться в стоячих водоемах;

  • тщательно выбирать кафе и рестораны;

  • избегать контакта с животными и почвой при наличии даже небольших повреждений на коже.

Это не единственная опасность, которая может подстерегать в отпуске. Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал россиянам избегать каникул в Турции. По его словам, летом в стране распространен вирус Коксаки. Он опасен тем, что может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы.

Планируете ехать в отпуск за границу?

Еду в Турцию
Поедем в Таиланд или другую страну Азии
Поеду в Европу летом
Буду отдыхать на российских курортах
Никуда не еду, еще не заработал(а)
Свой вариант в комментариях

До этого мы рассказывали какие вирусы и инфекции можно подхватить на других курортах.

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Дарья МакееваДарья Макеева
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Инфекция Смертельная болезнь Таиланд Отпуск
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Комментарии
3
Гость
4 часа
Статью заказали для того,чтобы все испугались,и не мешали отдыхать там богачам. В Тайланде медицина и фармокология 5го поколения,(как говорила наш Гид,её воспаление лёгких вылечили за сутки,но естественно дорого...) Был там 2 раза,за неделю прошла хроническая язва желудка,видимо от местной кухни. Хочется поехать ещё,но очень дорого стало,ждем перемен. И где вообще гарантия что у нас нет всяких клещей,комаров,рото-вирусов и прочей нечисти.
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