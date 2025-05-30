«Нет приема — нет денег». Развенчиваем мифы о миллионных доходах врачей-частников

Качество обслуживания в частных и государственных клиниках отличается не всегда: врачи одни и те же Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Минздрав и Госдума решают, как бы молодых медиков вырвать из цепких лап частной медицины и оставить работать в бюджетных клиниках. Минздрав, например, намерен увеличить количество бюджетных мест в медицинских вузах до 30 тысяч к 2030 году. Упор сделают на целевиков, естественно, чтобы решить кадровую проблему в региональных и сельских больницах, где дефицит врачей достигает критических уровней: нет почти половины!

Минздрав также намерен сократить непрофильные направления, что позволит перераспределить ресурсы на подготовку медицинских специалистов, пишет «Медвестник».

Однако, даже если медики выучились, это еще не значит, что они отправятся работать в амбулатории и онкоцентры. И вот группа депутатов Госдумы, чтобы удержать молодых специалистов в системе государственного здравоохранения, придумала законопроект, который устанавливает минимальный стаж работы для выпускников медицинских вузов. Молодые врачи не смогут сразу устраиваться на работу в частные клиники, им будет необходимо отработать определенный период в государственных учреждениях.

Кстати, это не первая попытка закрепить молодых врачей в госсекторе. В феврале 2025 года стало известно о планах Минздрава ввести обязательную отработку для всех выпускников бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей от 2 до 3 лет. Не отработал — плати штрафы в двукратном размере от фактической стоимости обучения.

Остановят ли все эти меры отток молодых врачей в частные клиники? И правда ли, что там платят на порядок больше, чем в государственных? Эти вопросы MSK1.RU задал экспертам.

Зарплатные предложения для врачей на 20% ниже

— Возьмем, например, стоматологов. В 2025 году почти во всех столицах федеральных округов России стоматолог входит в топ самых высокооплачиваемых специальностей. В среднем специалисту предлагают 300 тысяч рублей, а в Новосибирске заработок доходит до 670 тысяч рублей! — говорит гендиректор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева. — Назову и такие зарплатные предложения: в Нижнем Новгороде детскому офтальмологу предлагают 250 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону имплантологу — 250 тысяч рублей, в Екатеринбурге пластическому хирургу — 400 тысяч рублей.

— Фантастические цифры! О таких зарплатах абсолютное большинство медиков даже и мечтать не может.

— Эти цифры — среднее значение между предложениями частных и государственных клиник. А значит, на деле у первых заработок может быть еще выше, а у последних — намного ниже. Вот еще цифры: в прошлом году среднее зарплатное предложение врача составляло около 80 тысяч рублей. И это на 20% ниже, чем средняя выплата по стране.

— А от чего зависит зарплата врача, по вашим оценкам?

— Много факторов. Во-первых, конечно, регион работы. В Москве врачам в среднем предлагают 134 тысячи рублей, в Ханты-Мансийске — 108 тысяч, а в Элисте — менее 38 тысяч.

Зависит и от формы собственности клиники. Самые высокооплачиваемые врачи трудятся в частных клиниках. Например, заработок дерматолога-косметолога составляет в среднем 124 тысячи рублей, а ортодонта — 135 тысяч. В частной клинике педиатру предлагают от 120 тысяч рублей, а в государственной больнице — 70–100 тысяч.

Но, конечно, заработок зависит и от их направления. Например, хирургу в среднем готовы платить 91 тысячу, а педиатру — 75 тысяч, по данным нашего сервиса.

Топ-доход получают лишь единицы!

— На самом деле большинство врачей зарабатывает совсем немного. Некоторый взлет средних зарплат в медицине был связан с пандемией. Но она кончилась, а с ней и надбавки. Даже в Москве, в общей сети, зарплаты измеряются десятками тысяч, а не сотнями, — разрушает миф о богатеющих хирургах и стоматологах член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов.

— Так откуда тогда цифры, которые называют эксперты и тиражируют коллеги-журналисты: якобы хирурги в частных клиниках получают до полумиллиона, а стоматологи-имплантологи — до миллиона!

— Ну конечно, эти цифры характерны для врачей самой высокой квалификации, да и то в лучших клиниках Москвы. Причем не всегда это чистая зарплата! В провинции таких сумм и близко нет. Именно относительно низкие доходы заставляют квалифицированных специалистов искать более выгодные предложения. В первую очередь это работа за границей, лишь во вторую — частный сектор, где врач тоже получает зарплату, а не доход.

— Всё это ореол мифов. Речь чаще всего идет о сдельной оплате труда: то есть нет приема — нет денег. Врач может и висеть в графике с зарплатой 400 тысяч, но фактически заработать 80, если не было потока пациентов, — объясняет врач Анастасия Волкова, сооснователь сети частных клиник. — И не нужно забывать, что высокий доход — это итог многих лет вложений: в обучение, курсы повышения квалификации, покупку оборудования, маркетинг. В любой отрасли топ-доход получают единицы. И медицина — не исключение.