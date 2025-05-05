Забудете о жирных волосах. Эксперт рассказала, как правильно мыть голову

У людей есть множество заблуждений, которые касаются правильного ухода за волосами Источник: shutterstock.com











Многие женщины жалуются на то, что волосы после мытья быстро становятся жирными. И далеко не всегда помогают сухие шампуни и другие хитрости. Эксперт по уходу за волосами Анабель Кингсли заверяет: у людей есть множество заблуждений, которые касаются правильного ухода.

Так, например, многие уверены, что голову нельзя мыть каждый день, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Есть женщины, которые намеренно терпят и тщательно промывают волосы только через 3–4 дня. У некоторых частота мытья колеблется от 1 до 2 дней.

— Кожа головы, по сути, является продолжением кожи на лице! Она также сбрасывает омертвевшие клетки, вырабатывает кожное сало и собирает грязь, пыль и пот. Почему же вы тогда не умываетесь раз в три дня? — спрашивает Анабель Кингсли.

Эксперт уверена, что голову можно и нужно мыть каждый день. Вас устраивает чистота волос, они свежие и рассыпчатые? Прекрасно, процедуру можно отложить на сутки. Но если вам дискомфортно, то обязательно примите душ.

Как правильно мыть голову, если у вас жирные волосы

Есть одна маленькая хитрость, которая поможет волосам как можно дольше сохранять свежесть.

Нанесите шампунь как обычно, распределите его по всей коже головы. Затем следует уделять около минуты нежному, но энергичному массажу. Не просто потереть пальцами в течение пары секунд, а хорошо помассировали все зоны: лоб, виски, макушку.

— Уделите особое внимание затылку! Многие забывают про него, что и становится причиной жирных волос. Тщательно промойте это место: там скапливается много пыли и грязи, — говорит эксперт.

Кроме того, шампунь необходимо хорошо смывать, равно как и кондиционер. Выбирайте для этого теплую воду: не надо лить кипяток или терпеть холод.

Еще одно правило — следите, чтобы средства для ухода вам подходили. После мытья не должно быть ощущения сухости, а волосы должны оставаться мягкими и легко расчесываться. Ищите шампунь с мягким очищающим компонентом , заключила эксперт.

Кстати, зачастую волосы делают жирными расчески и шапки. По этой причине за ними надо постоянно ухаживать, мыть и стирать, рассказывает дерматовенеролог, трихолог СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» Ольга Медецкая.

— Повышенное загрязнение кожи головы встречается, например, при андрогенетической алопеции — облысении — и при некоторых эндокринологических нарушениях (например при андрогенопатиях различного генеза). Но здесь без помощи врача не изменить ситуацию, — отметила эксперт.

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