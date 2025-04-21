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Здоровье Ученые узнали, как COVID-19 влияет на дальнейшее здоровье человека. Ответ вам не понравится

Ученые узнали, как COVID-19 влияет на дальнейшее здоровье человека. Ответ вам не понравится

Пациенты после вируса болеют гораздо чаще и дольше

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Пандемия закончилась, но ее последствия преследуют людей до сих пор | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПандемия закончилась, но ее последствия преследуют людей до сих пор | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пандемия закончилась, но ее последствия преследуют людей до сих пор

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на дальнейшее здоровье человека. Оказалось, что люди, перенесшие вирус, болеют до 50% чаще — и их болезни длятся дольше. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Они рассказали об исследовании ученых из Университета Сент-Луиса в США. Ученые проанализировали медкарты более чем 800 тысяч человек: 200 тысяч болели ковидом, 600 тысяч — нет. Выяснилось, что переболевшие гораздо чаще страдали от грибков, вирусов, бактериальных инфекций, болезней дыхательных путей и поражений легких.

Вероятность заболеть заметно повышалась даже у тех людей, которые перенесли ковид в легкой форме. Исследование охватило период в один год после коронавируса.

Ученые пока не знают, почему коронавирус так сильно повлиял на здоровье пациентов. Они предполагают, что вирус может негативно влиять на имунную систему, повреждая слизистые оболочки человека. Тогда патогенам становится проще попасть в организм. Однако чтобы понять точные причины этих явлений понадобится больше исследований.

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