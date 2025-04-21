Ученые узнали, как COVID-19 влияет на дальнейшее здоровье человека. Ответ вам не понравится

Пандемия закончилась, но ее последствия преследуют людей до сих пор Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на дальнейшее здоровье человека. Оказалось, что люди, перенесшие вирус, болеют до 50% чаще — и их болезни длятся дольше. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Они рассказали об исследовании ученых из Университета Сент-Луиса в США. Ученые проанализировали медкарты более чем 800 тысяч человек: 200 тысяч болели ковидом, 600 тысяч — нет. Выяснилось, что переболевшие гораздо чаще страдали от грибков, вирусов, бактериальных инфекций, болезней дыхательных путей и поражений легких.

Вероятность заболеть заметно повышалась даже у тех людей, которые перенесли ковид в легкой форме. Исследование охватило период в один год после коронавируса.