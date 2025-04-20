«Заразиться можно, просто работая в огороде»: дачников предупредили о смертельно опасной болезни

Садоводам лучше не избегать вакцинации Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Работа в саду может обернуться серьезным заболеванием, которое потребует длительного лечения, а при худшем исходе смертью. Речь идет о заражении столбняком. Подробнее о том, как не подхватить опасное заболевание, и методах защиты расскажем в нашем материале.

«Многие считают столбняк болезнью грязных ран, но на деле заразиться можно, просто работая в огороде. Всё потому, что споры бактерии очень жизнестойкие и могут годами выживать в почве. Если при этом пораниться садовым инструментом или уколоться колючим растением, то бактерия проникнет в кровь и начнет там размножаться. При этом столбнячная палочка будет выделять токсин, способный нарушить работу нервной системы», — рассказал Городским медиа эксперт лаборатории «Гемотест», дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Роман Иванов.

Столбняк — серьезное и потенциально смертельное заболевание, которое вызывает бактерия Clostridium tetani, или, как ее чаще называют в обиходе, столбнячная палочка.

Что характерно для заболевания

Инкубационный период столбняка может длиться от трех дней до трех недель, затем появляются характерные симптомы болезни. Пропустить их или с чем-то спутать просто невозможно, сказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.



Для столбняка характерны мучительные спазмы во всем теле, во время которых шея и спина могут выгибаться, становится трудно дышать, а из-за «блокировки» мышц челюсти невозможно открыть рот. Спровоцировать такие спазмы могут самые разные внешние факторы — от громкого звука до еле заметного дуновения ветра, рассказал Роман Иванов.

Еще при столбняке мышцы шеи и живота становятся очень напряженными, будто каменными на ощупь, на лице появляется «оскал», развивается сильная головная боль, усиливается потоотделение, увеличивается температура тела.

В редких случаях столбняк протекает в легкой форме — в этом случае мышечные спазмы будут возникать не по всему телу, а только в области раны.

«А вот у детей может развиться так называемый головной столбняк. Для него характерны судороги мышц лица и шеи, трудности с глотанием и дыханием, спазмы межреберных мышц, паралич лицевого нерва», — предупредил Роман Иванов.

Если состояние среднетяжелое, то лечение займет три-четыре месяца. Более легкое — два-три месяца. Но лечение долгое, как и реабилитация, отметил Николай Крючков. По его словам, летальность высокая, даже на фоне эффективного лечения. Порядка 10% от тех, у кого симптомы проявились.

Как защититься от заражения

Заместитель главного врача по терапии клиник «Атлас», врач-терапевт высшей квалификационной категории, специалист превентивной медицины Ольга Александрова назвала главные способы профилактики столбняка — вакцинация и соблюдение правил гигиены при работе с почвой.

«Поскольку бактерии, вызывающие столбняк, могут проникать в организм через поврежденную кожу, нужно работать с почвой в плотных перчатках. Если на коже есть раны, ожоги и другие повреждения, работу с землей лучше отложить», — отметила Орлова.

Но не стоит забывать о главном методе защиты — вакцинации. Сам столбняк не дает никакого эффективного специфического иммунитета после перенесения, подчеркнул Крючков.