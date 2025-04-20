«Заразиться можно, просто работая в огороде»: дачников предупредили о смертельно опасной болезни

Работа в саду может обернуться серьезным заболеванием, которое потребует длительного лечения, а при худшем исходе смертью. Речь идет о заражении столбняком. Подробнее о том, как не подхватить опасное заболевание, и методах защиты расскажем в нашем материале.
«Многие считают столбняк болезнью грязных ран, но на деле заразиться можно, просто работая в огороде. Всё потому, что споры бактерии очень жизнестойкие и могут годами выживать в почве. Если при этом пораниться садовым инструментом или уколоться колючим растением, то бактерия проникнет в кровь и начнет там размножаться. При этом столбнячная палочка будет выделять токсин, способный нарушить работу нервной системы», — рассказал Городским медиа эксперт лаборатории «Гемотест», дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Роман Иванов.
Столбняк — серьезное и потенциально смертельное заболевание, которое вызывает бактерия Clostridium tetani, или, как ее чаще называют в обиходе, столбнячная палочка.
Что характерно для заболевания
Инкубационный период столбняка может длиться от трех дней до трех недель, затем появляются характерные симптомы болезни. Пропустить их или с чем-то спутать просто невозможно, сказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Для столбняка характерны мучительные спазмы во всем теле, во время которых шея и спина могут выгибаться, становится трудно дышать, а из-за «блокировки» мышц челюсти невозможно открыть рот. Спровоцировать такие спазмы могут самые разные внешние факторы — от громкого звука до еле заметного дуновения ветра, рассказал Роман Иванов.
Еще при столбняке мышцы шеи и живота становятся очень напряженными, будто каменными на ощупь, на лице появляется «оскал», развивается сильная головная боль, усиливается потоотделение, увеличивается температура тела.
В редких случаях столбняк протекает в легкой форме — в этом случае мышечные спазмы будут возникать не по всему телу, а только в области раны.
«А вот у детей может развиться так называемый головной столбняк. Для него характерны судороги мышц лица и шеи, трудности с глотанием и дыханием, спазмы межреберных мышц, паралич лицевого нерва», — предупредил Роман Иванов.
Если состояние среднетяжелое, то лечение займет три-четыре месяца. Более легкое — два-три месяца. Но лечение долгое, как и реабилитация, отметил Николай Крючков. По его словам, летальность высокая, даже на фоне эффективного лечения. Порядка 10% от тех, у кого симптомы проявились.
Как защититься от заражения
Заместитель главного врача по терапии клиник «Атлас», врач-терапевт высшей квалификационной категории, специалист превентивной медицины Ольга Александрова назвала главные способы профилактики столбняка — вакцинация и соблюдение правил гигиены при работе с почвой.
«Поскольку бактерии, вызывающие столбняк, могут проникать в организм через поврежденную кожу, нужно работать с почвой в плотных перчатках. Если на коже есть раны, ожоги и другие повреждения, работу с землей лучше отложить», — отметила Орлова.
Но не стоит забывать о главном методе защиты — вакцинации. Сам столбняк не дает никакого эффективного специфического иммунитета после перенесения, подчеркнул Крючков.
«Взрослым, которые часто работают на сельскохозяйственных работах, надо каждые 10 лет получать одну инъекцию противостолбнячной вакцины. Это наиболее хороший способ защиты», — объяснил специалист. Для детей прививка обязательна.